Da Natale all'ultimo weekend dell'anno: concerto natalizio ai Romiti, presepi e tanto altro

Settimana di Natale: gli eventi imperdibili

Santo Stefano

Ecco alcune delle attività da fare nel giorno di Santo Stefano, per smaltire il pranzo di Natale e non solo...

Per chi ama la musica, c'è la 20esima edizione del Concerto di Natale dei Romiti; a Meldola si trovano storia ed emozione nel Presepe Vivente; al parco urbano Franco Agosto ritorna la tradizionale Camminata di Babbo Natale. Amate il trekking? Eccovi serviti! Un'escursione in Campigna è quello che fa per voi.

Settimana e weekend in spirito natalizio

Per tutta la settimana, Natale e Santo Stefano compresi, e nel weekend, ci aspettano ancora dolciumi, addobbi e tante idee regalo nei mercatini della Fiera di Natale in centro a Forlì, insieme alla pista di pattinaggio sul ghiaccio. Nel borgo di Premilcuore proseguono magie di fuoco, concerti, laboratori e delizie gastronomiche e a Dovadola si possono gustare tante bontà: dal cinghiale alle lasagne, un gusto diverso ogni sera con e Zoc'd Nadel. Continua anche il magico Natale di Santa Sofia, con tanti eventi anche nel weekend. Prosegue ancora il Mercatino di Natale alla Casa di Riposo Pietro Zangheri.

Non dimentichiamo i Presepi! Dal centro a Vecchiazzano, ecco tutte le Natività da ammirare a Forlì; nella chiesa di San Giuseppe Artigiano c'è il Presepe meccanico napoletano ambientato nel quartiere Bussecchio; a Bertinorno il Presepe in Grotta; a Rocca San Casciano sono in mostra gli Antichi Presepi Artistici, e a Modigliana sono previsti Presepi nelle chiese, artisti e mostre per un "Natale in Arte". Magia e suggestione anche a Predappio, con il Presepe della Solfatara. A Terra del Sole c'è la 31esima Rassegna dei Presepi, mentre a Forlimpopoli nella Basilica il presepe è animato con la voce di Benedetta Bianchi Porro. Per grandi e piccini, sempre a Forlimpopoli, al Museo Aldini, si possono ammirare anche i pop-up natalizi di Massimo Missiroli!

Weekend di musica, spettacolo e cinema

Per chi ama la musica, venerdì La chiesa parrocchiale dei Santi Nicolò e Francesco ospita un concerto di Natale; sabato Al Teatro Comunale di Predappio si tiene il concerto della Tam Tangram Band. Da venerdì a domenica, ecco i live all'Ottantadue Music Club Forlì Centro.

Venerdì, sabato e domenica ancora emozioni e divertimento con gli spettacoli del Circo di Vienna, mentre per chi ama il cinema, per grandi e piccini domenica si proietta il film d'animazione natalizio "Le 5 leggende" in sala San Luigi.

Weekend di natura e benessere

Domenica chi ama il benessere può concedersi una salutare passeggiata nel bosco incantato tra Portico e San Benedetto, oppure a Premilcuore gustare una calda zuppa di legumi per affrontare il diabete.

Weekend di mostre e cultura

Sabato Alessandro Gnani presenta il suo ultimo romanzo: "Il processo Siberia" mentre, solo per Domenica, nello spazio Stilnovo parrucchieri si può ammirare l'incontro di colore e materia nelle opere della riminese Simona Bonini.

Per quanto riguarda le mostre, ai Musei San Domenico continua "Nigthscapes", la mostra fotografica di Luca Campigotto; alla Galleria del Canale continua la mostra "Siamo tutti figli di questo mondo, riflessi della stessa umanità"; prosegue anche la mostra fotografica “Gradazioni di luce”; Negli orari di apertura di Burghetto si possono ammirare le fotografie di Giorgia Teti per la mostra "nell'Anima"; alla Galleria d'arte Manoni 2.0 continua la mostra Il sacro nell'arte fra pittura e scultura. Alla Fumettoteca una mostra celebra i 50 anni di carriera di Marcello Toninelli. Al Palazzo del Monte di Pietà in mostra i "Residui" di Mattia Vernocchi. All'Angolo Mazzini continua la collettiva d'arte natalizia, con oltre 70 opere esposte, mentre in pediatria al Morgagni c'è la mostra “The game, il gioco (oggi)”.