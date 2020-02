Weekend slow: cosa fare e come passare il tempo questo fine settimana

L'allarme per il Coronavirus ha portato molti eventi a dover essere annullati o rimandati, e così si prospetta un weekend "scarico" per quel che riguarda gli eventi. Ma non c'è bisogno di restare chiusi in casa a guardare fuori dalla finestra: la nostra città e i suoi dintorni offrono comunque interessanti e piacevoli modi di passare il tempo!

Vediamo allora come passare il weekend a Forlì e dintorni.

Giardini e aree verdi

Forlì e i suoi dintorni sono pieni di aree verdi dove passare un pomeriggio o una intera giornata in relax: dal Parco Urbano al Parco della Resistenza, passando per il K2 e il Parco di Via Dragoni. Ci sono anche il Paul Harris, il Buscherini e il Parco della Pace. Non è propriamente un parco, ma c'è anche l'area di Cala FoMa che è perfetta per una passeggiata in riva al lago!

E a proposito di passeggiate, si può arrivare fino a Castrocaro ed esplorare il parco fluviale che porta fino a Terra del Sole; oppure scoprire i percorsi immersi nel verde di Scardavilla, vicino a Meldola. Perché non andare a Ridracoli, per una passeggiata nei dntorni della diga?

Per gli amanti del trekking, sabato in Campigna vi aspetta un trekking al tramonto sul monte Falterona. Ma in generale, il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi "offre infinite possibilità escursionistiche in tutte le stagioni: oltre 600 km di sentieri da percorrere a piedi o in mountain bike, percorsi natura e ad alta accessibilità". In alternativa, vicino a Sarsina c'è il Parco delle Marmitte Giganti, un percorso unico fra acqua e roccia.

Borghi e centri storici

Se preferite passeggiare nei centri storici, è importante ricordarsi che non c'è solo il centro di Forlì, con le sue chiese e i suoi negozi e locali: si può arrivare a Forlimpopoli, Meldola, Castrocaro e Terra del Sole, Premilcuore, Tredozio, Santa Sofia, Corniolo, Bagno di Romagna...

Una bella gita fuori porta, senza andare troppo lontano, alla scoperta di luoghi vicini ma spesso non abbastanza conosciuti.

Avete a noia il circondario? Ci si può avventurare anche fuori dalla provincia, per scoprire alcuni dei più bei borghi medievale della Romagna!

Come passare il tempo in casa

Preferite non uscire? Ecco qualche idea per passare il tempo in casa: