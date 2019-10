Tante emozioni per il weekend: dai Tre Giorni del Sangiovese al concerto dei Meteora, fino alla prima edizione di Menecibo

Iniziamo questo primo weekend d'ottobre con un po' di nostalgia dell'estate, è vero, ma anche l'autunno ha i suoi vantaggi: essere la stagione del vino, ad esempio! Ma non solo. Ecco tutti gli eventi per non annoiarsi nemmeno un minuto a Forlì questo fine settimana!

Musica cinema e teatro

Venerdì si comincia a ritmo di musica: Purple Haze e il “Vasco Week End” sono live, e riparte l'apericinema al San Luigi con "Rocketman". Venerdì e sabato la Scuola di Musica Popolare riparte con Arpa celtica, didjeridoo e musica popolare, mentre sabato sera al Time tanti successi da cantare al concerto dei Meteora. Domenica si festeggia il trentennale di Area Sismica con l'esplosivo live dei The Ex.

Venerdì all'Auditorium della Cassa dei Risparmi di Forlì è presentato il cortometraggio della Palmezzano: Iuz due ruote e tante idee e sabato va in scena al Diego Fabbri "Il fiore del deserto", uno spettacolo per ricordare Annalena Tonelli, a cui è dedicata quest’anno la Marcia della Pace della Romagna 2019.

Feste e buon cibo

Venerdì si inaugura l'area verde alla Cava dedicata al "gigante buono" Poldo, con un aperitivo di beneficenza; in Corso Mazzini si fa festa e si condivide con la "Cena in Corso". Da venerdì a domenica, a Predappio si tengono i Tre Giorni del Sangiovese: vini, concerti e cene a Palazzo per esaltare il territorio, e a Vecchiazzano torna la "Festa de porc".

Sabato La Cava in Graticola: grigliata e patatine fritte tutte da gustare; a Bertinoro, il Ceub celebra un quarto di secolo di vita e si tiene la Festa in Rocca con giochi, musica e gelato artigianale. Domenica Smielatura, degustazione guidata e un pranzo dolce alla Sagra del Miele a Civitella di Romagna; al Ronco Lido si tiene "Festambiente": camminate, picnic e dimostrazioni di salvataggio.

Incontri e appuntamenti

Questo weekend non mancheranno nemmeno gli appuntamenti di tipo culturale. Venerdì lo psicoterapeuta Piero Ferrucci analizza la forza di volontà in un'epoca di grandi incertezze e sabato si tiene alla chiesa di San Giacomo la prima edizione forlivese di Menecibo 2019, a cui saranno presenti Bergonzoni, Galimberti e altri grandi ospiti. Sempre sabato, a Meldola si parla con il prof. Marco Vallicelli di Leonardo e la pittura degli affetti.

Venerdì sabato e domenica, libri ed emozioni con "Caratteri d’autore": protagonisti Paola Barbato, Enrica Tesio e Jonathan Bazzi, e per la sola domenica occasioni d'incontro e d'acquisto dall'usato al riciclo alla fiera Commercianti per un giorno!

Mostre

Sabato non mancate al Monte di Pietà: porte aperte per la XVIII edizione di "Invito a Palazzo", con visite guidate e tante opere della collezione da ammirare.

Da sabato, vanno in mostra a Predappio Alta i dipinti di Alfonso e Nicola Vaccari, e inagura alla galleria d’arte Manoni 2.0 la personale fotografica di Ludovico Andretta "I miei viaggi in infrarosso". Ricordiamo che c'è tempo fino a domenica per ammirare a Meldola la mostra sulle "Figurine Liebig".

Continuano le mostre Piazza Saffi e i forlivesi degli anni '80, le Rocche e i Castelli di Giordano Severi, "Siamo tutti figli di questo mondo, riflessi della stessa umanità", "Nigthscapes", Arte e gioco. Gli scatti di Giorgio Busignani in pediatria, “Alla ricerca della Luce: la potenza delle energie divine”, Le sculture in ceramica di Alberto Mingotti.

Sport e natura

Per chi ha voglia di natura e di movimento, ecco gli eventi che fanno al caso suo a Forlì e dintorni:

Sabato da Santa Sofia parte un'escursione per riscoprire l'arte di coltivare mais in montagna; dal borgo di Ridracoli parte invece la pedalata in e-bike "In vinco veritas" al Parco delle Foreste Casentinesi. Ancora sabato, dalla Casa della Legalità a Forlì parte la “Pedalata del Dialogo e della Legalità”.

Domenica si apre la caccia ai "Tesori Arancioni": una sfida tra le bellezze dei borghi romagnoli, alla fortezza di Castrocaro si parla della straordinaria architettura degli Arsenali Medicei, da Fiumicello di Premilcuore parte una passeggiata trekking alla scoperta dei colori dell'autunno tra la natura e l'antico mulino, oppure è possibile compiere una suggestiva ed emozionante passeggiata ai piedi del gigante, alla Diga di Ridracoli.