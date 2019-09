Buscherini Beer Fest, Crisalide Festival, lezioni di tango in Barcaccia e tanto altro per un weekend all'insegna del divertimento

Questo fine settimana sa già un po' di autunno, ma il divertimento non si ferma, anzi: Forlì e i suoi dintorni offrono una buona rosa di proposte per passare un weekend indimenticabile, fra degustazioni di vino, buona musica, cultura e tanto altro.

Ecco qui tutti gli eventi di questo weekend!

Musica

Venerdì si parte subito con le grandi decisioni: a Civitella di Romagna c'è Nada in concerto per il tour del nuovo disco, “È un momento difficile tesoro”, che si chiude a Nespoli sabato sera; al San Giacomo, un connubio di Oriente e Occidente nel concerto della Singapore Chinese Orchestra, ma c'è anche il Silent Party, con tre dj, per scatenarsi in piazza senza rumore! Per chi vuole mettersi in gioco, c'è anche il corso gratuito di tango argentino alla Barcaccia dei Musei San Domenico, in occasione della ricca programmazione dell'"Estate in Barcaccia". Sabato si può assistere, in piazza Guido da Montefeltro, al concerto jazz con il Nino Tosi junior quartet, ma prima perché non fare un salto a Civitella di Romagna per l'apericena "IncontrArti", con le opere di Barbara Spazzoli e la musica del trio JoLi' & Co?

Vino e buon cibo

Partiamo con le cattive notizie: è stata annullata Griglie in Festa: il maltempo cancella la tre giorni per gli amanti del barbecue. Ma niente paura! Sabato e domenica con la “Stella dell’Appennino” arrivano grandi vini, cene deliziose e ospiti internazionali. Domenica gli amanti del vino non possono mancare all'appuntamento a Modigliana, per una degustazione con Walter Speller, uno dei grandi esperti mondiali di vino! Mentre tutti gli amanti di dolci e frutta potranno sbizzarrirsi a Civitella di Romagna con il laboratorio per fare delle genuine confetture a km 0.

Feste e festival

Il Festival Mosto dura fino a sabato, mentre per venerdì, sabato e domenica la scelta si può giocare fra: Crisalide Festival (tra teatro, danza, musica, videoarte e filosofia), l'ultimo weekend del Buscherini Beer Fest, la festa rinascimentale nella Rocca di Forlimpopoli, con combattimenti cortei e banchetti, e la la festa parrocchiale di Pieveacquedotto.

Sabato per i più golosi c'è la gustosa paella per la Festa della Protezione Civile, oppure la "Festa della Madonna" di Corniolo. Sabato e domenica a Pieve Salutare si festeggia la Sagra dell'Uva con giochi, musica e prodotti tipici.

Benedetta Bianchi Porro

In occasione della Beatificazione di Benedetta Bianchi Porro, venerdì, e domenica offrono l'occasione per una riflessione religiosa e culturale. In particolare, venerdì si tiene un incontro con la sorella Emanuela al Salone Comunale di Forlì.

Natura e benessere

Venerdì chi ha voglia di avventura può partecipare all'escursione notturna che si tiene a Scardavilla, "Una notte tra i pipistrelli". Sabato a Forlì parte la Forlì Green City Trail, la corsa più "verde" dell'anno, mentre chi ha voglia di camminare a mezz'aria può partecipare al laboratorio di equilibrio sul cavo con il funambolo Andrea Loreni a Civitella di Romagna. Domenica, se abbiamo voglia di passare un pomeriggio diverso, c'è la visita guidata all'affascinante Rocca delle Caminate.

Mostre e cultura

Domenica presso la suggestiva pieve di Polenta si tiene il Raduno Carducciano. Alla Fumettoteca continua la mostra dedicata al mitico Diabolik, arricchito dalla grande collezione per omaggiare "Diabolik". Alla Fondazione Dino Zoli c'è “Duplex Natura, Cornus sanguinea”, la personale di Elena Hamerski, mentre prosegue la mostra in ricordo del pittore Luigi Michelacci a Meldola. Fino a venerdì 13 settembre continuano a essere visibili a ogni ora le opere di Roberto Rago, esposte alla vetrina della mesticheria Casadei.