Weekend di divertimento: dalla musica anni '80 con i Meteora fino al Carnevale e tanto altro

Finalmente è arrivato il weekend! Ecco gli eventi imperdibili, e i tanti appuntamenti che ci aspettano, tra musica live, teatro, arte e natura. Vietato annoiarsi!

Gli eventi imperdibili:

Weekend di musica

Venerdì al Teatro Italia di Rocca San Casciano "Nel nome del padre", un viaggio musicale con Marco Morandi; al Diego Fabbri il talentuoso Maxime Pascal alla guida dell'Orchestra Maderna; al Naima Club, invece, ci aspetta uno scontro tra sonorità elettroniche:il rock duro e puro degli Sneakers Depeche Mode, mentre al Club Ottantadue Forlì il rock-blues di Bocephus King arriva dal Canada.

Sabato torna in città lo spettacolo "Cantautori. Viaggio in Italia", sul palco del Teatro Diego Fabbri, mentre domenica all'Area Sismica di Ravaldino in Monte aspettiamo la magica improvvisazione del trio Torba.

Weekend di teatro

Sabato al Teatro Comunale di Predappio scopriamo l'Italia fascista vista dall'America con "Mr Dago Show"; al teatro Mentore di Santa Sofia si viaggia tra “Rock & resilienza”, il mondo della musica raccontato da Paola Maugeri.

Domenica per i più piccini al Teatro Il Piccolo va in scena la favola "Enrichetta dal ciuffo".

Weekend di viaggi e storia

Venerdì il circolo dei viaggiatori festeggia il suo compleanno con la natura selvaggia della Namibia, e all'Istituto storico della Resistenza e dell’Età contemporanea scopriamo la "Storia di una linea bianca": il confine italo-jugoslavo tra racconti, immagini e rappresentazioni.

Sabato al Circolo della Scranna un viaggio per toccare un’idea: i progetti in Sudan di Emergency. Per chi abbia voglia di viaggiare, in piccolo, e vedere coi propri occhi la natura e i panorami, sabato parte la ciaspolata sul monte Falterona.

Domenica scopriamo la storia di don Garbin, che salvò la sua famiglia di origine ebraica dalla deportazione.

Ma anche gli oggetti hanno una “storia” e compiono “viaggi”: si può passare una domenica alternativa fra shopping e beneficenza alla fiera "Commercianti per un giorno".

Weekend di mostre

Proseguono le mostre Il vecchio e nuovo Testamento interpretato da Franco Vignazia ad Arte al Monte, "Touroperator", le opere di Massimo Sansavini fatte con le barche di Lampedusa al Museo Archeologico di Forlimpopoli, In pediatria c'è “The game, il gioco (oggi)”, e alla Galleria d’arte Vero Stoppioni a Santa Sofia prosegue "Le favole di La Fontaine" interpretate dagli acquerelli di Enzo Bellini.