Weekend in rosa: escursioni e telefilm per la festa della donna

Anche questo weekend si profila un po’ fiacco a causa dell’emergenza Coronavirus, ma non per questo dobbiamo arrenderci a un fine settimana noioso.

Gli eventi all’aria aperta infatti mantengono intatte le loro programmazioni: cosa ne dite di unire a una corroborante passeggiata, una bella maratona di serie tv? Magari recuperando qualche telefilm dedicato alle donne, visto che questa domenica cade proprio la festa della donna!

Venerdì solidale

La solidarietà non vuole fermarsi: venerdì a Forlimpopoli canti, balli argentini e spensierata consapevolezza con la seconda edizione di "Donna Solidale".

Sabato fra trekking e storia

Sabato possiamo ammirare la natura incontaminata con un trekking attraverso la Riserva Biogenetica di Campigna oppure con una ciaspolata al tramonto sulle vette della Romagna. Per chi resta in città, invece, gli esperti svelano i risultati dello studio sule reliquie di San Mercuriale.

Domenica di panorami

Domenica si può scegliere: ammirare l’alba con le sue Si ammirano 50 sfumature di rosa sul monte Rontana, oppure Un'escursione per ammirare il tramonto in montagna, sul monte Corniolo? Due opzioni per una sicura emozione!

Mostre e inaugurazioni

Sabato inaugura al Palazzo del Monte di Pietà I “violini d’autore” della liutaia Ezia di Labio.

Continuano le mostre "Ulisse. L'arte e il mito", un grande viaggio nella storia dell'umanità al San Domenico; "Touroperator", le opere di Massimo Sansavini fatte con le barche di Lampedusa a Forlimpopoli; Arte e tessuti: i "Profili cuciti di santità" di Lucia Bubilda Nanni alla Fondazione Dino Zoli; La creatività dei giovani studenti in mostra all'Ex Gil; Il viaggio della musica, fra emozione e stupore, con la mostra "Images of diversity" presso la sala Albertini su piazza Saffi; “Il Grido della Terra”: dall'enciclica di Papa Francesco ai cambiamenti climatici a Forlimpopoli; “Arte in gioco”, una nuova mostra in pediatria.

Celebrare la festa della donna: 4 serie tv al femminile da vedere

Orange is the new black

Ambientato nel carcere femminile di Litchfield, la serie racconta la storia di Piper, che finisce in prigione per un crimine commesso “per amore” 10 anni prima e torna così in contatto con Alex, trafficante di droga internazionale di cui era stata amante.

The Crown

La storia della corona inglese e della regina per antonomasia, Elisabetta: una vicenda che intreccia storia, intrigo e costume alla personalità di una delle donne più famose al mondo.

Crazy ex-girlfriend

Cosa sareste disposte a fare per l’uomo di cui siete innamorate? La protagonista di Crazy ex-girlfriend, Rebecca, incontra una vecchia fiamma di quando era ragazzina e decide di trasferirsi nella città di lui, nella speranza di essere notata… Una commedia romantica musicale che non perde occasione per approfondire temi importanti come la sessualità femminile e la malattia mentale.

Grace and Frankie

La vita di Grace e Frankie viene sconvolta quando i loro mariti, soci in affari da vent’anni, fanno coming out, rivelano di essersi sempre amati e le lasciano per sposarsi. La notizia rimette le due arzille 70enni sul mercato e per affrontare il loro nuovo status di single dovranno supportarsi – e sopportarsi – l’un l’altra…