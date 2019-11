Weekend gustoso: i sapori dell'autunno, la magia della natura e tanto altro ancora

Ora che ci siamo lasciati un'altra settimana alle spalle, siamo di nuovo pronti a goderci il weekend come si deve. Forlì ci offre ottime idee su come passare il nostro tempo libero. Ecco gli eventi di questo fine settimana di novembre!

Weekend: gli eventi imperdibili

Weekend: rivivere la storia

Venerdì si festeggiano i 75 anni della Liberazione con paracadutisti, bersaglieri e opere d'arte.

Sabato si celebrano invece i 30 anni dalla caduta del muro di Berlino con l'incontro "Il giorno della Libertà. Prima e dopo il muro di Berlino".

Weekend di bontà

Da venerdì a domenica a Vecchiazzano tortelli, straccetti e beneficenza per la Sagra del baccalà, solo per sabato caldarroste e vin brulè da gustare in centro a Forlì.

Domenica a Tredozio torna il tradizionale appuntamento d'autunno con la Sagra del Bartolaccio, mentre a Cusercoli scopriamo i sapori del territorio e gli antichi mestieri alla Sagra del Tartufo Bianco del Bidente. Sempre domenica, andiamo a Premilcuore alla scoperta del mondo dei funghi!

Weekend di musica, cinema e teatro

Per chi ama la musica e la riflessione, sabato c’è Passioni in Musica: Primo Levi, Se questo è un uomo. Per chi ama anche fare musica, sempre sabato, si può imparare a suonare le percussioni africane con il maestro Moussa Kienou.

Ancora sabato, gli amanti del cinema si incontrano per "C'era una volta a Hollywood", un aperitivo con il grande cinema, e per “Il lavoro nell’arte”: il cinema indaga le trasformazioni del lavoro e della società, mentre in teatro vanno in scena “Cabaret Yiddish” di Moni Ovadia e "Una mente insolente" de Il Teatro delle Forchette.

Weekend di natura, benessere, sport

Venerdì viaggiamo con la fantasia grazie al racconto "Asia rider" il viaggio di un romagnolo sulle strade d'Oriente, e ci facciamo raccontare dagli astrofili le nuove frontiere dello spazio dopo la Luna.

Sabato c'è Sustainability, una tavola rotonda sul tema della sostenibilità ambientale, mentre domenica gli amanti del trekking possono scegliere fra tre percorsi: si va sulle tracce del Rio Ausa, nella foresta fra trekking e mandala, oppure sulle tracce dell'uomo, lungo il sentiero di Fiumicello.

Weekend di mostre e cultura

Venerdì Sacha Naspini racconta il suo "Ossigeno" e il professor Giovanni Brizzi racconta l'origine della pista pedemontana. Sabato Iva Zanicchi si racconta a Forlì con l'autobiografia "Nata di luna buona".

Sabato inaugura la mostra "Forlì Città Educativa", storie di asili e della città nel Novecento, mentre domenica termina “Macchine di Leonardo”, in mostra le invenzioni del genio da Vinci.

Continuano le mostre "Nigthscapes", la mostra fotografica di Luca Campigotto, "Siamo tutti figli di questo mondo, riflessi della stessa umanità": mostra fotografica alla Galleria del Canale, Dopo Singapore torna in Romagna la mostra fotografica “Gradazioni di luce”, Luca Freschi inaugura la nuova stagione di Arte al Monte, "L'eterno femminino": la pittura forlivese esalta la donna, Un'esplorazione dei castelli romagnoli attraverso le "vedute" di Giordano Severi, Arte e gioco. Gli scatti di Giorgio Busignani in pediatria, In mostra i “Viaggi comunicanti” di Stefano Ricci, "Storie e materia, metafore in gioco": mostra fotografica alla Pediatria del Morgagni-Pierantoni, Il potere dei senza potere. Interrogatorio a distanza con Vàclav Havel