Desideri ed emozioni per la notte di San Lorenzo, ma anche molto altro per questo weekend

Questo weekend siamo tutti pronti a sognare ed esprimere desideri a più non posso, con la notte di San Lorenzo che promette grandi emozioni come ogni anno. Ma non è l’unico evento interessante di questo fine settimana…!

Notte di San Lorenzo

Naturalmente il sabato sarà all'insegna delle stelle in occasione della notte di san Lorenzo: a San Benedetto in Alpe si tiene la celebre passeggiata di San Lorenzo nelle foreste; a Bocconi (frazione fra gli abitati di Portico e San Benedetto) pellegrinaggi, celebrazioni e sagra del Porcino per il patrono San Lorenzo; al Ristorante 3 Corti, Una cena sotto le stelle per San Lorenzo, mentre le stelle e l'amore sono protagonisti a Bertinoro per BertinLove.

Gastronomia e feste

Per chi preferisce guardare le stelle dopo essersi riempito lo stomaco, venerdì sera è piena di eventi gustosissimi: a Modigliana c’è “La Stella nei calici”, mentre nell’area parrocchiale di San Giorgio Una serata di stelle e sapori per ammirare le stelle insieme al gruppo degli Astrofili Forlivesi. Venerdì sera anche a Premilcuore ci si diverte con la Festa della Pieve: menù gustosi, balli e risate con Maria Pia Timo. Venerdì, sabato e domenica a Tredozio c’è la Festa della Protezione Civile, mentre la Festa di Borgo Sisa dura fino a domenica con delizie gastronomiche e tanti spettacoli. Sabato il borgo di Premilcuore si anima con "Il Sapore di una Volta": percorsi gastronomici e passeggiate nella natura, mentre domenica grandi e piccini si divertiranno un mondo con l’anteprima del Buskers Festival di strada in strada a Spinello.

Musica e arte

Ma non è ancora finita! Il weekend di San Lorenzo regalerà grandi emozioni anche a chi ama la musica. Venerdì sera si può scegliere se andare in piazzetta della Misura con Anto Quartet & Voice, oppure se raggiungere Castrocaro Terme dove il prestigioso ensemble La Risonanza porta in concerto le eccellenze della musica barocca internazionale. Domenica, imperdibile spettacolo di Peppe Servillo che canta l'amore all'alba, e la sera a Portico di Romagna c’è La notte delle Vecchie Glorie atto secondo.

Per chi ama il mitico Diabolik, c’è la mostra Il Re del Terrore a Forlì; continua a Palazzo Romagnoli la mostra sulle Rocche e castelli di Romagna dipinte da Giordano Severi.

Shopping

Al Centro Commerciale Puntadiferro continuano i saldi con la speciale iniziativa "Raggi di s...aldi". Non fatevi scappare le ultime offerte!