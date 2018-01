L'ultimo weekend di gennaio è delizioso. E si respirerà l'atmosfera del Carnevale

"La memoria è necessaria. Dobbiamo ricordare perché le cose che si dimenticano possono ritornare". In questa frase dello scrittore italiano Mario Rigoni Stern è racchiuso il senso più profondo della Giornata della Memoria che nel 2018 cade all'interno del fine settimana. Sono tantissime, quindi, le occasioni organizzate dalle amministrazioni comunali e dalle associazioni culturali e storiche per dedicare del tempo al ricordo delle vittime della Shoah.

L'ultimo weekend di gennaio è anche quello che vede il ritorno nel quartiere fieristico di Forlì di uno degli appuntamenti più apprezzati della stagione: si tratta di SapEur, la kermesse dedicata ai profumi e ai sapori provenienti da tutto il Paese. Oltre all'eccelenza della gastronomia italiana, si terrà anche nei padiglioni della Fiera di Forì il Forlì Wine Festival che regalerà ai visitatori la possibilità di intraprendere dei veri e propri viaggi enologici.

FIERA - Torna nel quartiere fieristico di Forlì un appuntamento che ogni anno riscuote successo tra gli appassionati di cucina e di gusto: si tratta di SapEur la manifestazione che riunisce le eccellenze della gastronomia italiana. Ma SapEur è anche molto altro; infatti anche quest'anno si svolgerà contestualmente al Forlì Wine Festival, salone dedicato al vino, sempre all'interno della fiera, ed inoltre la kermesse verrà arrichita con tante occasioni pensate per apprendere nuove tecniche di cucina; non mancheranno le degustaizoni guidate, corsi per aspiranti chef, pizzaioli, pasticceri e uno spazio dedicato alle specialità rurali ed etniche della Romagna.

CARNEVALE - Si comincia con i festeggiamenti della ricorrenza più colorata dell'anno: nell'ultimo fine settimana di gennaio tocca al Carnevale dell'aeroporto, con carri allegorici e gruppi mascherati che attraverseranno il quartiere del Ronco con dj set, street food romagnolo e concerti dal vivo.

ESCURSIONI - Un'iniziativa curiosa per i più piccoli si terrà nel centro storico di Forlì. Si tratta di una visita guidata dal titolo "il carnevale degli animali" alla scoperta degli animali artistici del centro storico, presentata come una caccia al tesoro. Continuano le escursioni in Campigna organizzate dalle guide del Parco; in quella di questo fine settimana si salirà sul monte Falco, sul monte Falterona, per poi scendere raggiungendo la suggestiva terrazza sulle Rondinaie.

DISCO e FESTE - Al Naima Club si festeggia il carnevale con il concerto dei Joe di Brutto, presenza ricorrente che anima il palco della discoteca forlivese. A seguire la musica anni '70 e '80 dei dj. Sempre nello storico disco club di Forlì si svolgerà la festa di compleanno dei Wild Angels Romagna con otto anni di lezioni, serate, animazioni, sempre mossi dal desiderio di promuovere la cultura dei balli country in tutta la Romagna.

CONCERTI - Le note armoniche dell'organo e la cornice suggestiva di alcune tra le più belle chiese della città sono al centro di una rassegna di concerti dedicata all'organaro veneto Gaetano Callido che inaugura domenica alla chiesa del Suffraggio. Il trio romano K-Mundi, che pratica improvvisazione musicale con piglio post-postmodernista, avvalendosi di mezzi acustici, elettrici, elettronici, si esibirà all'Area Sismica.

