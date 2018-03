Si festeggia San Patrizio, si celebra l'arte e si va a teatro: cultura a go go nel weekend

Passare da una mostra all'altra, entrare nelle chiese sperando di scovare qualche bel quadro oppure cercare sfrenatamente su internet qualche nuova firma dell'arte moderna. Tutto questo non sarà necessario questo fine settimana: entrate a "Vernice Art fair", la manifestazione ospitata alla Fiera di Forlì e godetevi le opere di più di 500 artisti del panorama nazionale e internazionale con la possibilità di fare anche domande e interagire con gli stessi. E poi la sera godetevi qualche tipologia strana di birra in edizione limitata per la festa di San Patrizio, patrono d'Irlanda mentre una band suona dal vivo. Oppure fatevi un giro nella tradizionale ma mai banale Segavecchia di Forlimpopoli.

SPORT - Grazie alle abbondanti nevicate, prosegue l'apertura degli impianti sciistici di Campigna: sci di fondo, discese, area bob, snow park e campo scuola sono coperti da un manto bianco, mentre i sentieri sul crinale permettono di ammirare uno scenario da favola con le ciaspole ai piedi.

FIERA - Il quartiere fieristico di Forlì ospita questo fine settimana la sedicesima edizione della kermesse "Vernice Art fair" che porta a riunirsi circa 500 artisti nazionali e internazionali che esporanno le loro opere. Una grande vetrina dove il pubblico potrà ammirare e in alcuni casi anche acquistare quadri, fotografie, sculture e molto altro.

INCONTRI - Fantasmi, luoghi stregati in Romagna e poi la grande musica di Rossini al centro dell'ultimo appuntamento "I Pomeriggi del Bicchiere", in programma domenica al teatro dell'ex seminario di Bertinoro. Nella Pieve di Polenta un appuntamento culturale dal titolo "Il ritorno di Dante a Polenta: il Purgatorio" in cui delle esperte leggeranno, spiegheranno e commenteranno, rispettivamente, il I e il V canto del Purgatorio della Divina Commedia. A Predappio inaugura questo fine settimana una ludoteca, spazio di giochi e aggregazione.

CONCERTI - La festa di San Patrizio si festeggia anche a Forlì nel locale Un angolo di Germania dove si esibiranno i Flysuit, giovane band forlivese. La versione dell'XRay per la festa di San Patrizio chiama in causa il gruppo "1994" e la loro musica grunge. Sul palco dell'Area Sismica invece sarà ospite per la seconda volta il saxofonista Evan Parker che si esibirà nel progetto "VideoKlipMusik!" insieme a Walter Prati e Roberto Masotti.

TEATRO - Al teatro Diego Fabbri arriva l'attore Michele Riondino come attore e regista di "Angelicamente anarchici" dove darà voce a don Andrea Gallo e racconterà il suo quinto vangello, quello "Secondo Fabrizio de Andrè". Domenica invece al Diego Fabbri va in scena un'opera di "teatro fisico" con maschere dalla Germania, dal titolo "Hotel Paradiso" per la regia di Michiael Vogel. Il musical "Chicago and all that jazz" in scena al teatro di Predappio costituisce un omaggio all'artista del musical di Broadway William Weldon Roberson ad un anno dalla sua scomparsa. Infine per la rassegna “A Teatro in Famiglia” al teatro Dragoni di Meldola ci sarà "Un topo… due topi… tre topi… Un treno per Hamelin". Nella sala assemblee del Foro Boario si svolgerà un incontro dedicato al dialetto romagnolo dal titolo "A voi scôrar in dialet". Alla Fabbrica delle Candele si terrà lo spettacolo di burattini il due tempi "La colombina furiosa", tratto dalla tradizione ottocentesca emiliano-romagnola.

MANIFESTAZIONI - Attesissimo il ritorno della Segavecchia, tradizionale evento del periodo antecedente la Pasqua a Forlimpopoli, con musica, giostre, mostre e cibo.

MOSTRE - Ai Musei San Domenico la mostra "L'eterno e il tempo tra Michelangelo e Caravaggio" documenta quello che è stato uno dei momenti più alti e affascinanti della storia occidentale attraverso i dipinti di artisti come Raffaello, Correggio, Parmigianino e molti altri. Fa tappa all’ex Gil di Forlì la mostra itinerante del Calcio Internazionale: ben 300 cimeli in mostra, dal pallone originale della prima partita di calcio internazionale giocata nel 1872, ai palloni e agli scarpini dei venti Mondiali disputati dal 1930 al 2014, fino alla prestigiosa rassegna delle maglie originali dei campioni che hanno scritto la storia del calcio, da Pelé, Cruijff e Maradona, ai campioni di Italia ’82 e 2006, o ai più recenti Ronaldo, Neymar, Buffon. Si intitola “Sacro e Profano – Le Arti tra ‘500 e ‘600” la mostra aperta fino al 17 giugno negli spazi del Padiglione delle Feste a Castrocaro Terme e Terra del Sole. Alla Galleria Artistica si tiene la mostra “La città evanescente. Forlì nell’arte di Kristina Milakovic”. L’esposizione, curata dalla storica dell’arte Sabrina Marin, raccoglie le vedute urbane della città dipinte dall’artista serba in un progetto pittorico esclusivo per la galleria forlivese.

CINEMA - Ecco tutti i film nelle sale.