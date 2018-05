Fiorisce il weekend: si scoprono i giardini, si mangia prugnolo e tagliatelle e si beve birra

La primavera è la stagione della scoperta della natura e dei suoi frutti e gli eventi di questo fine settimana ne sono un classico esempio. Ci sono i fiori, con i loro colori e i loro profumi, che invaderanno i centri storici di Forlì ma anche di Forlimpopoli; c'è il prugnolo, protagonista esclusivo delle nostre campagne dove, a Cusercoli e a San Benedetto in Alpe, hanno dedicato un'intera sagra a questo timido fungo primaverile. Ma siccome anche l'arte vuole la sua parte, il festival "Murali" riporta l'attenzione nei muri della città sulla cultura artistica di strada.

MANIFESTAZIONI - Forlì diventa la capitale della street art con il festival "Murali" che incentiva la cultura artistica di strada. Torna anche Ibrida il festival delle arti intermediali che divulga le ultime novità nell'ambito dell'audiovisivo sperimentale. Cade in questo fine settimana anche la Giornata Internazionale dell'Infermiere e i professionisti dell'ordine di Forlì-Cesena festeggiano insieme alla cittadinanza con alcuni appuntamenti tra cui anche la possibilità, in appositi punti, di rilevare gratuitamente i propri parametri vitali e di confrontarsi con gli infermiere. Con l'arrivo della primavera non possono mancare anche gli eventi dedicati ai fiori: in piazza Saffi ci sarà Forlì in Fiore una fiera all'aperto con stand dedicati a piante e fiori adatte agli appartamenti e ai giardini; nel contesto di Forlì in Fiore si terrà anche "Zard-in" un percorso interattivo dei giardini più suggestivi della città. Vivaisti e commercianti dei fiori si danno appuntamento anche a Fiorimpopoli l'evento annuale della cittadina artusiana dedicato ai colori della natura.

TEATRI - Al teatro Diego Fabbri va in scena l'ultimo spettacolo di teatro civile di Marco Cortesi e Mara Moschini, promosso dal comitato di Forlì della Croce Rossa dal titolo "Il muro", ispirato alla storia della caduta del muro di Berlino. Al teatro comunale di Predappio il divertimento si mescola al mistero con il giallo ambientato in Inghilterra negli anni '20 dello spettacolo "Tutto sbagliato".

CONCERTI - La stagione di Area Sismica si chiude con un evento speciale che in un’unica serata propone due concerti: quelli del pianista Fabrizio Ottaviucci e di Rob Mazurek insieme a una versione nuova ed “espansa” dei suoi Chicago Underground. Nella suggestiva cornice offerta dalla Basilica di San Mercuriale, il primo appuntamento con una serie di concerti dedicati alla musica sacra. Si parte con l’esecuzione, da parte del coro Cappuccinini e San Paolo diretto dal maestro Enrico Pollini, di musiche di G.P. da Palestrina, G. Frescobaldi, C. Monteverdi ed altri autori del Cinquecento.

AUTO e MOTO - E' il weekend del Mototagliatella, il grande raduno motoristico di Predappio che attraversa le vallate con il giro caratteristico e i rombi a invadere gli abitati dei paesi circostanti. Sabato e domenica tanti gli appuntamenti con musica, cibo e divertimento, in sella e non.

CIBO e VINO - Un sabato mattina diverso vi aspetta al Mercato Coperto: verrà proposto un laboratorio del gusto a cura di “Benso”, il ristorante di piazza Cavour. Il laboratorio ha per tema “Aperitivo di mezzogiorno” e avrà come protagonista lo chef Pier Giorgio Parini. Al Jump Cafè arriva Happy beer festival: i migliori birrifici della Romagna e non, cucina tradizionale, concerti live e tanto altro vi aspettano in Piazzetta Morgagni per un evento del tutto innovativo e curato nei minimi dettagli per risaltare la qualità e la freschezza delle birre del nostro territorio.

SAGRE - In due località di campagna, Cusercoli e San Benedetto in Alpe, arriva puntuale la Sagra del Prugnolo, fungo che spunta dalla terra in questa stagione. Il prugnolo sarà la base su cui si prepareranno diversi piatti serviti negli stand gastronomici; ci saranno anche bancarelle del mercato, il mercatino del riciclo e del riuso, vendita di prodotti gastronomici, intrattenimento musicale. Tutti gli ingredienti tipici delle sagre di paese.

SPORT - Il comitato volontari del Parco con il patrocinio del Comune di Forlì ha organizzato una "miniolimpiade" di pattinaggio artistico al Pattinodromo Coperto. Gareggeranno 51 atleti della categoria "Giovanissimi B" per accedere alla selezione per la rappresentativa regionale in vista del trofeo delle Regioni di pattinaggio artistico.

INCONTRI - Diversi i temi affrontati nei vari incontri previsti nel fine settimana: con il presidente della Fondazione Cassa dei Risparmi, Roberto Pinza, e altri ospiti si parlerà dei progetti e le iniziative in atto per per far continuare a crescere il terzo settore; nell'aula magna del liceo scientifico si parlerà di tutela della salute ai tempi delle fake news, mentre in sala Donati ci si concentrerà sulle vicende legate al declino dell'azienda italiana fondata da Adriano Olivetti. Infine, per la Giornata Nazionale dei Beni Culturali a Forlì ci sarà un'apertura straordinaria di Palazzo Merenda. Un fine settimana ricco di appuntamenti fra Forlì, Castrocaro e Terra del Sole, all'interno della rassegna “Storie di genti, armi e fortezze tra Romagna toscana e Romagna pontificia”, si parlerà anche di piadine fatte con farine di grani antichi.

FIERE - Alla Fiera di Forlì arriva Hobby & Model Show, la prima manifestazione dedicata ai collezionisti e al modellismo, agli amanti degli hobby in miniatura e al mondo del gioco in tutte le sue forme. Una full immersion nel mondo del modellismo statico e dinamico, per terra, aria o mare: ogni sfaccettatura dell’hobby legata a soldatini, carri armati, treni, navi, auto e aerei in miniatura trova spazio nei padiglioni della fiera.

ESCURSIONI - Le iniziative all'interno del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi non si fermano mai: questo fine settimana è in programma una giornata in cui i partecipanti avranno a disposizione due fotografi professionisti che insegneranno le principali tecniche per fotografare i paesaggi con lunghe esposizioni e i piccoli dettagli naturali che si incontreranno lungo il percorso verso le cascate dell'Acquacheta. Non solo fotografare la natura ma anche cimentarsi in un'escursione in canoa e rimanere alzati la sera fino a tardi per osservare il cielo stellato: queste le attività in programma alla diga di Ridracoli per un weekend "into the wild". Sarà il Parco Paul Harris di via Bengasi ad ospitare Bimbimbici 2018, la festa a pedali di Fiab: la pedalata di quest’anno, con partenza ed arrivo al Parco Paul Harris, si svolgerà lungo le strade pianeggianti e tranquille della campagna “cittadina”, a poca distanza dal Centro Storico.

MOSTRE - Ai Musei San Domenico la mostra "L'eterno e il tempo tra Michelangelo e Caravaggio" documenta quello che è stato uno dei momenti più alti e affascinanti della storia occidentale attraverso i dipinti di artisti come Raffaello, Correggio, Parmigianino e molti altri. Sempre al San Domenico si tiene l'inziativa "Quadri e forchette", un percorso culturale e gastronomico sui gusti e i cibi rappresentati nelle tele, con tanto di degustazioni a tema. Si intitola “Sacro e Profano – Le Arti tra ‘500 e ‘600” la mostra aperta fino al 17 giugno negli spazi del Padiglione delle Feste a Castrocaro Terme e Terra del Sole. Al Teaching Hub del Campus universitario di Forlì si potrà intraprendere un viaggio alla scoperta dell'antica e affascinante arte della calligrafia cinese e del suo intimo legame con la musica.

Negli spazi espositivi del palazzo del Monte di Pietà è visitabile la prima mostra forlivese dell'artista ravennate Lucia Nanni, intitolata "Annotazione I e III. Isteria e misticismo": rappresenta la prima e la terza tappa della sua ricerca, avviata lo scorso anno, sul rapporto, per l'appunto, tra queste due condizioni psichiche. A Bertinoro sono le sculture in legno protagoniste di "Luci e ombre del legno" nel Centro Universitario Museo Interreligioso.

CINEMA - Ecco i film nelle sale cinema forlivesi.