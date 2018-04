Camminate, maratone, trekking e relax: nel weekend l'apoteosi della salute

Un fine settimana dedicato alla salute e alla vita all'aria aperta quello che ci aspetta grazie alle proposte di camminata e trekking durante le ore diurne, andando alla scoperta del suggestivo Eremo di Gamogna, ma anche nell'oscurità illuminata soltanto dalla luna. Sulla stessa lunghezza d'onda ci si potrà rilassare ma anche prendersi cura della propria salute alle Terme di Castrocaro che inaugurano ufficialmente la stagione con qualche novità interessante. Infine la consueta Diabets Marathon offre la possibilità di sperimentare la propria forma fisica offrendo anche un aiuto concreto ai bambini e adolescenti che soffrono di diabete.

ESCURSIONI - Nel menù un'interessante occasione per vivere un momento di "Into the wild family" organizzato da Romagna Trekking nel parco delle Foreste Casentinesi: si tratta dell'itinerario che da Canova porta all'eremo di Gamogna nel quale si potranno scorgere panorami mozzafiato, castagneti secolari, boschi misti di latifoglie dove cervi e cinghiali vivono indisturbati, volpi e tassi trovano cibo e riparo. Uno sguardo anche al cielo, nella speranza di vedere qualche rapace volare o il picchio rosso maggiore che, col suo volo ondulato, solca l’aria approdando al suo nido perfettamente rotondo. Per chi preferisse invece vivere un'esperienza diversa durante le ore notturne per amplificare l'udito e l'olfatto è in programma anche una camminata per scoprire la biodiversità alla luce soffusa della luna.

FIERE - Il quartiere fieristico di Forlì torna ad accogliere la fiera "Commercianti per un giorno" all'insegna del risparmio e dell'acquisto utile e cosapevole. Saranno 300 gli espositori presenti, tutti accomunati dalla volontà di dare una “seconda chance” ad oggetti che altrimenti sarebbero destinati ad invecchiare in casa o in cantina, proponendoli invece ai visitatori e agli altri espositori per essere scambiati o acquistati.

MANIFESTAZIONI - A Meldola un gruppo di ragazzi porta il Carnevale fuori stagione con un fine settimana ricco di carri dai temi più vari: dai boscaioli a Oceania, e poi i simpatici Minions, Ciapa la galena, i primitivi e ad ognuno sarà associato un genere musicale con relativi dj dedicati.

BENESSERE - E' partita ufficialmente la stagione termale alle terme di Castrocaro con molte novità a partire dal trasferimento del reparto destinato alle cure in un nuovo padiglione reasturato. Da quest'anno vengono introdotte anche cure in ambito dermatologico che vanno ad aggiungersi a quelle in ambito dell'apparato respiratorio, muscolare e scheletrico, ginecologico, gastroenterico, dell'orecchio interno, e quello dedicato alla circolazione veno-linfatica.

SPORT - Torna puntuale a metà aprile l'appuntamento ormai immancabile con Diabetes Marathon, giunto alla sua quinta edizione, evento di sport e solidarietà con una concreta opera di sostegno in favore dei bambini e adolescenti con diabete. Si va di corsa anche a Bertinoro con la "5 ville".

TEATRI -Arriva a Forlì “il maestro delle bolle”, Marco Zoppi, un performer di caratura internazionale in un vero e proprio viaggio nel magico mondo delle bolle di sapone; si tratta di uno dei “bubble artist” di maggior successo nel panorama europeo costantemente presente nei migliori teatri, programmi TV e parchi divertimento del mondo. La stagione di teatro contemporaneo al Diego Fabbri riparte con "Euforia", nuovo spettacolo del rigoroso ensemble romano, a cui seguirà un dialogo con il celebrato regista cesenate Romeo Castellucci. Si terrà anche un laboratorio gratuito con Silvia Rampelli, fondatrice di Habillé d’eau. La rassegna di “Musica Extra-Ordinaria” di Area Sismica propone lo spettacolo "E’ bal", del Teatro delle Albe, spettacolo di ricerca vocale-musicale in dialetto romagnolo. La rassegna teatrale in val Bidente continua con David Riondino che sbarca a Galeata con lo spettacolo "Triglie, principesse, tronisti e alpini - Cronache cantate dell’Italia più o meno contemporanea".

INCONTRI - Un occasione di approfondimento scientifico al salone comunale con una conferenza del professore Lucio Rossi del Cern sul tema "Le nuove frontiere dell' infinitamente piccolo: il Cern oltre il bosone di Higgs". In sala Iris Ferrari invece è la storia della nostra regione a farla da padrona con la presentazione del libro "La Romagna dei castelli e delle rocche” di Cristina Castellari, Paola Novara, Mirko Orioli, Angelo Turchini, Marco Viroli, introduzione di Eraldo Baldini; si tratta di un volume illustrato di oltre 600 pagine con il censimento e la storia dei maggiori fortilizi del territorio romagnolo. Infine segnaliamo un incontro in cui l'educatore alimentare Gianpaolo Usai e la dottoressa Micaela Erani dialogheranno con mamme e papà su cosa mangiano oggi i figli e cosa dovrebbero mangiare per crescere in salute.

MOSTRE - Ai Musei San Domenico la mostra "L'eterno e il tempo tra Michelangelo e Caravaggio" documenta quello che è stato uno dei momenti più alti e affascinanti della storia occidentale attraverso i dipinti di artisti come Raffaello, Correggio, Parmigianino e molti altri. Si intitola “Sacro e Profano – Le Arti tra ‘500 e ‘600” la mostra aperta fino al 17 giugno negli spazi del Padiglione delle Feste a Castrocaro Terme e Terra del Sole.

E' in programma "Esercizi dello sguardo arte contemporanea in Romagna", mostra in quattro sedi, dedicata all'arte figurativa contemporanea in Romagna. La Fondazione Dino Zoli ospita una mostra sul tema dell’identità di genere, sollevando riflessioni sul ruolo della donna nella società contemporanea. Se,pre alla Fondazione Dino Zoli è esposta "L’albero del latte" di Silvia Bigi, giovane artista di Ravenna che indaga il rapporto tra predestinazione biologica e convenzioni sociali.

