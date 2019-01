Con Sant'Antonio si fa festa al maiale. E' il weekend del teatro. E c'è anche il Burlesque

CIBO E VINO - Sabato, in occasione della festa di Sant'Antonio, torna la tradizionale Notte Rosa Maiale a Forlimpopoli. Dalle 18.30 gli abili scarnatori "smonteranno" per il pubblico un maiale, la cui carne verrà lavorata e cotta alla brace sul posto e distribuita con pane, sangiovese, cuciarùl (castagne secche cotte) attorno al fuoco dentro la Rocca.

APPUNTAMENTO AL TEATRO - Da giovedì a sabato alle 21 e domenica alle 16, il Teatro Diego Fabbri di Forlì presenta, per la rassegna dedicata alla Prosa, lo spettacolo Copenaghen, un testo di grande valore di Michael Frayn, divenuto ormai un classico contemporaneo del teatro, portato in scena da un trio di attori di grande spessore, Umberto Orsini, Massimo Popolizio e Giuliana Lojodice, che sanno mettere in evidenza i diversi piani di lettura e interpretare i personaggi dando risalto alle loro infinite sfaccettature psicologiche. La regia è di Mauro Avogadro.

Al Teatro Testori sarà protagonista con il musical “Young Frankenstein”. Il geniale scienziato e i suoi stravaganti collaboratori. Lo spettacolo in due atti, diretto da Francesco Lezza e interpretato da 25 artisti tra attori, cantanti e ballerini, è tratto dal musical di Broadway di Mel Brooks ma sarà soprattutto un fedele omaggio al suo film cult del ’74 .

Arrivano sabato al Teatro comunale di Predappio le Lezioni di Burlesque con Giulia Di Quilio e Ilaria Mencaroni. È uno “spettacolo segreto” intessuto di suggestioni visive e frammenti poetici, sospeso tra il gioco simbolico e il desiderio di raccontare in maniera inconsueta un “mondo” ancora sconosciuto ai più.

Domenica, per il ciclo "Favole del Teatro Il Piccolo" di Forlì, andrà in scena Biancaneve, uno spettacolo prodotto dalla compagnia La Baracca-Testoni Ragazzi, scritto e diretto da Bruno Cappagli e interpretato dallo stesso autore insieme a Andrea Aristidi e Fabio Galanti.

MUSICA - Sabato, alle 22, i grandi successi di Mogol e Battisti risuonano al X-Ray pub di Forlì con la tribute band La Compagnia.

CULTURA - Domenica, all'interno della Sezione Etnografica del Museo dell'Uomo e dell'Ambiente di Terra del Sole, è prevista una visita guidata ideata e condotta da Chiara Macherozzi Guida Turistica Regione Emilia Romagna dedicata a Sant'Antonio Abate. Nuovo appuntamento con "I pomeriggi del Bicchiere" al Grand Hotel “Terme della Fratta”. Dalle 15.30 incontro con l'autore Van Alderen "Talenti d'Italia"; musica col trio Unsual Trio e assaggio di vini.

PRESEPI - E' ancora possibile visitare il celebre Presepe nella Solfatara, che si snoda nelle gallerie della vecchia miniera di zolfo di Predappio Alta. Appuntamento a Forlimpopoli col presepe meccanico. Fino al 10 febbraio si potrà ammirare anche il presepe animato di Vecchiazzano.

MOSTRE - Fino al 23 gennaio si terrà la mostra "Il giovane Maceo" dedicata al pittore Maceo Casadei alla Galleria d'arte Farneti di Forlì, mentre le copie d'autore di Bruno Merendi si potranno visitare alla Sala XC Pacifici. Mostra anche per i "Ricordi a colori" di Simone Bandini.