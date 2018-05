Forlì e dintorni, scorpacciata di eventi nel weekend: il menù lo scegliete voi!

Di incerto per il fine settimana c'è solamente il meteo: la certezza dell'intrattenimento a 360 gradi continua a contraddistinguera questa primavera instabile forlivese. Anche se ogni tanto è caduta un po' di pioggia, infatti, gli street artist invitati in città per il festival Murali non hanno smesso di lavorare alle loro opere che nel weekend saranno ultimate e pronte ad essere presentate alla cittadinanza durante aperitivi organizzati ad hoc. Altre forme di arte, tra cui la musica, il teatro e la danza, verranno indagate invece durante Ipercorpo che anche quest'anno sceglie come location i locali suggestivi dell'ex Atr. Un'altra certezza decora il finesettimana soprattuto dei più giovani: per il Campus Festival un sacco di musica dal vivo ma anche incontri, laboratori e conferenze. C'è qualcuno che ancora pensa che la Divina Commedia sia noiosa? Fate un salto nel sagrato di San Mercuriale nella giornata di sabato e scoprirete che vi sbagliate di grosso.

MANIFESTAZIONI - Forlì diventa la capitale della street art con il festival "Murali" che incentiva la cultura artistica di strada. Per questo fine settimana sono in programma aperitivi per incontrare gli artisti e per visionare i murales realizzati in sei edifici della città. Ci sarà anche un contest per giovani artisti che realizzeranno le loro opere nel parcheggione di fronte ai Musei San Domenico. Arriva in città anche la quindicesima edizione di Ipercorpo il festival di arte, danza e musica che si svolge all'ex deposito Atr; quest'anno il tema di Ipercorpo è la "ricerca del padre".

Per non farsi mancare nulla arriva anche il Campus Festival: tre giorni di musica e concerti dal vivo ma anche mostre, laboratori, workshop e conferenze, il tutto all'interno del campus universiatrio, nella zona adiacente al Teaching Hub. Inoltre per la Notte Europea dei Musei anche a Forlì sarà possibile visitare alcune mostre oltre l'orario di chiusura, tra cui anche quella dei Musei San Domenico. Ricorre domenica la giornata mondiale del Naso Rosso, organizzata dall'associazio Vip Italia che da anni forma i clown di corsia che portano un sorriso a tutti i bambini ricoverati in ospedale. Per avvicinare le persone a questo mondo al Parco Urbano i volontari clown di Vip Italia Onlus saranno protagonisti di attività divertenti comwe giochi, balli, spettacoli, giocoleria, bolle di sapone, truccabimbi e tanto altro.

SAGRE - A Cusercoli continua la Sagra del Prugnolo, fungo che spunta dalla terra in questa stagione. Il prugnolo sarà la base su cui si prepareranno diversi piatti serviti negli stand gastronomici; ci saranno anche bancarelle del mercato, il mercatino del riciclo e del riuso, vendita di prodotti gastronomici, intrattenimento musicale. Tutti gli ingredienti tipici delle sagre di paese.

TEATRI - Sabato sera nuovo appuntamento con la rassegna teatrale in val Bidente, con David Riondino che sbarca a Galeata con lo spettacolo "Triglie, principesse, tronisti e alpini - Cronache cantate dell’Italia più o meno contemporanea". Al teatro Testori, invece, c'è uno spettacolo assurdo, dove tutto va talmente storto che non riuscirete a capire quanto ci sia di vero e quanto di recitato: si tratta di “Tutto sbagliato”, il nuovo spettacolo di prosa dell'associazione culturale La Compagnia dell'Anello.

INCONTRI - Infine è arrivato il giorno atteso da tutti i partecipanti all'iniziativa "Dante. Totà la cumègia": si terrà durante tutta la giornata di sabato la declamazione dell'intera Divina Commedia nel sagrato di San Mercuriale per una maratona che durerà 15 ore e inizierà con un cantore d'eccezione, il Sindaco Davide Drei. Gli appassionati di Pier Paolo Pasolini non possono perdere il convegno che ripercorre tutta la storia dell'artista e che si terrà nel palazzo della Provincia. Momini, giocattoleria-bottega artigiana e associazione culturale, compie 7 anni e per l'occasione organizza una intera giornata dedicata ai giochi di società per tutte le età in collaborazione con gli amici di Area Games.

ESCURSIONI - A Modigliana si terrà una passeggiata dal titolo "Un convento tra bosco e vigna" con incontri e degustazioni, alla scoperta della bellezza a due passi dal centro. Chi desidera osservare da vicino la maestosità della diga di Ridracoli potrà partecipare alle visite guidate che si concluderanno con la visita di Idro Eco Museo delle Acque. Verrano svelati tutti i segreti della storia e dell'architettura di Castrocaro, antica capitale della Romagna Fiorentina, e anche quelli della pieve di San Martino in Barisano e di Pieve Acquedotto.

AUTO e MOTO - A San Benedetto in Alpe è il weekend della Corsa dei carioli: potrà partecipare chiunque si costruisca un cariolo e possieda abbastanza coraggio per buttarsi giù dal tratto di strada provinciale che collega Poggio a Mulino.

MOSTRE - Ai Musei San Domenico la mostra "L'eterno e il tempo tra Michelangelo e Caravaggio" documenta quello che è stato uno dei momenti più alti e affascinanti della storia occidentale attraverso i dipinti di artisti come Raffaello, Correggio, Parmigianino e molti altri. Sempre al San Domenico si tiene l'inziativa "Quadri e forchette", un percorso culturale e gastronomico sui gusti e i cibi rappresentati nelle tele, con tanto di degustazioni a tema. Si intitola “Sacro e Profano – Le Arti tra ‘500 e ‘600” la mostra aperta fino al 17 giugno negli spazi del Padiglione delle Feste a Castrocaro Terme e Terra del Sole. Al Teaching Hub del Campus universitario di Forlì si potrà intraprendere un viaggio alla scoperta dell'antica e affascinante arte della calligrafia cinese e del suo intimo legame con la musica.

Negli spazi espositivi del palazzo del Monte di Pietà è visitabile la prima mostra forlivese dell'artista ravennate Lucia Nanni, intitolata "Annotazione I e III. Isteria e misticismo": rappresenta la prima e la terza tappa della sua ricerca, avviata lo scorso anno, sul rapporto, per l'appunto, tra queste due condizioni psichiche. A Bertinoro sono le sculture in legno protagoniste di "Luci e ombre del legno" nel Centro Universitario Museo Interreligioso.

CINEMA - Ecco i film nelle sale cinema forlivesi.