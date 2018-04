"80 voglia di Romagna" tra "Sangiovese in festa" e Festa dei Falò: il weekend esalta i palati

Il cielo del fine settimana si illuminerà alla luce dei due grandi pagliai che verranno arsi sulle rive del Montone la notte di sabato da parte dei rioni Borgo e Mercato. Ovviamente si sta parlando della Festa dei Falò di Rocca San Casciano, tradizionale appuntamento di metà primavera che animerà le vie della cittadina con musica dal vivo, ogni tipo di vivande e ovviamente lo spettacolo pirotecnico finale. Per non farsi mancare un calice di eccellenze, arrivano anche due manifestazioni legate al vino. Da una parte "80 voglia di Romagna" nella terrazza panoramica bertinorese offrirà la possibilitùà di degustare vini e sapori di Romagna e dall'altra alla Festa del Sangiovese a Modigliana parteciperanno i vini di 12 cantine.

FESTA della LIBERAZIONE - Cominciano da sabato gli eventi e incontri legati alla celebrazione del 73esimo della Liberazione italiana. Si parte con la presentazione del libro "Il Volontario" di Marco Patricelli.

MANIFESTAZIONI - Puntuale come un orologio scoppiettante arriva anche quest'anno la Festa dei Falò di Rocca con la sua forma classica che include l'accensione dei pagliai in riva al fiume ad opera dei due borghi della cittadina, stand gastronomici, musica dal vivo, spettacolo serale con le torce benedette accompagnato dal suono delle campane e gran finale con lo spettacolo pirotecnico. Negli spazi dei Poderi dal Nespoli si terrà la terza edizione del concorso “Intortaci” dove verranno premiate le torte più buone e più belle realizzate da professionisti ma anche pasticceri amatoriali. Domenica si svolgerà in piazza Ordelaffi il primo raduno amatoriale in Italia della nuova 124 Spider.

CIBO e VINO - Torna a Modigliana l'immancabile appuntamento di primavera con "Sangiovese in festa", due giorni di festeggiamenti, incontri e divertimento all'insegna del rosso "doc". Quella di Modigliana non è l'unica occasione per degustare prodotti della Romagna: torna a Bertinoro “80 voglia di Romagna”, la grande festa del vino e dei vignaioli della Romagna, banchi d’assaggio con oltre 200 vini bianchi, rossi e rosé.

MERCATINI - La primavera è la stagione che più si presta per i mercati contadini, vuoi per il clima piacevole vuoi per la grande varietà di frutta e verdura prodottti dalla terra. Ecco allora il ritorno dello Slow Food Day a Civitella di Romagna con un mercato contadino che riunirà alcuni produttori a filiera corta. E a metà mattina arriverà la merenda per tutti con la pizza al tegamino della pizzeria dell’Alleanza dei Cuochi Slow Food Primula Rossa di Civitella.

INCONTRI - Nella scuola di musica forlivese Cosascuola Music Academy arriva un ospite d'eccezione: Gianluca Grignani, in una serata dal titolo "Come nasce una canzone". Durante l'incontro il cantautore italiano darà i suoi consigli a chi vorrebbe imparare a scrivere una canzone di successo. Seguirà una parte di dibattito e una di showcase. Si terrà nell'ostello della gioventù di Santa Sofia l'11esimo convegno nazionale "Le libellule in Italia" organizzato dalla società italiana per lo studio e la conservazione delle libellule in collaborazione con il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi.

TEATRI - Sabato nel teatro comunale di Dovadola va in scena "Un'invenzione senza futuro": lo spettacolo racconta il rapporto tra due fratelli, Louis e Auguste che stanno per rivoluzionare la visione del mondo e la ricerca dell’amore, attraverso un viaggio che si trasforma e si snoda per mezzo di scene di film, incontri, suoni e visioni dal sapore delle pellicole che ci hanno appassionato in più di un secolo di cinema. Questo fine settimana si chiude la stagione teatrale al Mentore di Santa Sofia con uno spettacolo davvero particolare: "Il principe Mezzanotte" è vittima di una maledizione: quando incontrerà il vero amore sarà destinato a trasformarsi in un essere mostruoso.

CONCERTI - Note classiche risuonano nella chiesa di Ravaldino dove si terrà il concerto del quintetto a fiati dei Berliner Philarmoniker, fondato nel 1988, con il patrocinio di Herbert von Karajan, che fu il primo quintetto di fiati stabile all’interno della ricca tradizione di musica da camera della famosa orchestra tedesca. E' proprio il caso di dire "tutta un'altra musica" quella protagonista sul palco del Naima Club con il trascinante live ispirato alla disco anni '70 e '80 dei Joe Di Brutto.

MOSTRE - Ai Musei San Domenico la mostra "L'eterno e il tempo tra Michelangelo e Caravaggio" documenta quello che è stato uno dei momenti più alti e affascinanti della storia occidentale attraverso i dipinti di artisti come Raffaello, Correggio, Parmigianino e molti altri. Si intitola “Sacro e Profano – Le Arti tra ‘500 e ‘600” la mostra aperta fino al 17 giugno negli spazi del Padiglione delle Feste a Castrocaro Terme e Terra del Sole. Negli spazi espositivi del palazzo del Monte di Pietà è visitabile la prima mostra forlivese dell'artista ravennate Lucia Nanni, intitolata "Annotazione I e III. Isteria e misticismo": rappresenta la prima e la terza tappa della sua ricerca, avviata lo scorso anno, sul rapporto, per l'appunto, tra queste due condizioni psichiche.

Nel pieno centro di Forlimpopoli, alla galleria A casa di Paola è allestita la mostra intitolata "Atmosfere metafisiche" in ricordo dell'artista Williamo Loy che con le sue opera ricorda la pittura di Giorgio De Chirico. La Rete Adolescenza propone l'iniziativa “iOKreo 2018”, frutto della collaborazione tra il mondo dei servizi e la scuola. il tema scelto per questa seconda edizione è “Sono giochi da ragazzi”, argomento selezionato tra i tanti proposti dai ragazzi stessi e che è stato sviluppato attraverso una mostra, allestita presso la Pinacoteca Civica. La mostra fotografica "Sobriety" del giornalista e fotoreporter Marco Rossi è in esposizione presso il Salottino Rock alla Panighina di Bertinoro. Il progetto decennale raccoglie 12 scatti selezionati che immortalano gli eccessi e lo sballo delle notti romagnole “

CINEMA - Il comune di Forlì celebra il primo centenario della nascita di Bergman, il più grande uomo di spettacolo del ‘900, con il festival "Scolpire l’anima. Il genio multiforme di Ingmar Bergman". In aggiunta qui trovate tutti i film nelle sale.