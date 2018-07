La voce di Katia Ricciarelli, escursioni, pesche e specialità romagnole: un altro weekend a tutta birra

In questo fine settimana per chi rimane in città ci sarà la possibilità di ascoltare l'inconfondibile voce di Katia Ricciarelli che si esibirà a Castrocaro accompagnata dai violini e dal pianoforte del trio Iftode. I più fotunati comunque rimangono gli amanti delle birre artigianali: oltre al secondo weekend del Buscherini Beer Fest, infatti, ci sarà anche ArtigianALE, la versione civitellese della festa dedicata alle amatissime bionde e alla musica dal vivo.

MANIFESTAZIONI - Grande protagonista delle tavolate estive romagnole, le pesche si aggiudicano anche quest'anno il palcoscenico dell'area parrochiale di San Martino in Villafranca: durante i tre giorni di Pesca in festa, oltre a tante varietà della regina della produzione frutticola locale, troverete anche stand gastronomici, attività per tutta la famiglia e tanta musica. La formula vincente del Buscherini Beer Fest rimane invariata anche per quest'anno: tante bionde e non solo, di varie marche e artigianali, stand gastronomici per tutti i gusti e soprattutto un menu musicale di ottimo livello.

Continuano gli appuntamenti con Piazze d'estate e questa domenica in piazzetta della Misura tocca al teatro dialettale con lo spettacolo "Ac bel mstir l'è quel de zardinir". Torna a Civitella di Romagna "ArtigianALE", l'ormai tradizionale appuntamento con i birrifici artigianali e la buona musica. Sabato si terrà la terza sfilata aperta a cani di razza e meticci, organizzata dal Comitato di Quartiere “Il Poggio” di Forlì. L'evento, come per le precedenti edizioni si terrà allo “Sgamboggio”, l'area di sgambatura realizzata in via dei Pescheti angolo via Brugnola e prenderà il via a partire dalle 18.

Tutto pronto a Rocca San Casciano per il big match del "Falò nel pallone" che si disputerà sabato, alle 18:30, al Manlio Leoni. L'appuntamento estivo che rievoca la tradizionale festa del Falò avrà lo scopo di devolvere fondi a favore della società di calcio "Rocchigiana". I Rioni Borgo e Mercato, mantenendo vivo il fuoco della rivalità che li contraddistingue, si sfideranno in una partita di calcio con squadre formate da donne, under 18 e over 50.

CONCERTI - Grande serata di musica a Castrocaro dove si esibirà una delle più famose soprano italiane, Katia Ricciarellli, accompagnata dai violini e dal piano del trio Iftode. Domenica, alle ore 05:48, nella Rocca del Barbarossa di Bertinoro si svolgerà il primo dei concerti all'alba . Sabato alle 21 secondo appuntamento con il Jazz e il blues al femminile nello splendido gazebo del parco termale di Fratta Terme di Bertinoro.

INCONTRI - Al giardino botanico di Valbonella ci si addentrerà nel mondo delle api e del miele con assaggi, dimostrazioni e curiosità sul mondo di questi operisossimi insetti. Si terrà anche un laboratorio didattico gratuito dal titolo “Entomosafari” per scoprire tutti gli insetti che abitano il giardino.

AUTO e MOTO - Si svolge nel parco delle Terme di Fratta la 3° edizione del Raduno Relax, un raduno statico di auto tuning concepito per passare due giorni all'insegna del relax e del divertimento, in una location immersa nel verde, dove i partecipanti possono usufruire della piscina, delle terme e del parco avventura.

ESCURSIONI -In Campigna proseguono gli appuntamenti della VI edizione di "Escursione Teatrale", il progetto interdisciplinare che prevede la partecipazione di persone vedenti, non vedenti e ipovedenti a passeggiate in montagna per risvegliare le funzioni sensoriali.

MOSTRE - Proseguono gli appuntamenti espositivi con la grande arte contemporanea presso i locali del Glance Art Studio di Forlì che si propone come punto di riferimento per una serie di esposizioni dedicate alle correnti artistico-avanguardistiche del periodo 1950-1980, avviando un'indagine originale e supportata da opere di rilevanza museale. Modigliana ritorna a celebrare Silvestro Lega con una mostra tra opere conosciute e più ricercate, alla caccia della soluzione di alcuni misteri che hanno caratterizzato la vita del pittore che ebbe i natali proprio nel paese del Tramazzo. Ad “Arte al Monte” sono ospitate tre installazioni di altrettanti artisti del territorio che si misurano con tecniche profondamente diverse.

CINEMA - Ecco i film nelle sale cinema forlivesi.