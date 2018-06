Giugno cede il testimone a luglio: sapori, divertimento e musica protagonisti del weekend di passaggio di consegne

CIBO e VINO - Si chiude nel weekend la Festa Artusiana di Forlimpopoli, che proporrà un menu come sempre ricchissimo, che non comprende solo le innumerevoli opzioni culinarie. Previsti anche eventi culturali e visite guidate.

CONCERTI - Si tiene nel contesto della Festa Artusiana anche l'"Artusi Jazz", il Festival dedicato ai migliori musicisti e a tutti gli appassionati della musica di improvvisazione, organizzato dall'associazione "Dai de jazz" nei comuni di Forlimpopoli e Bertinoro. Come ogni anno, il programma prevede esibizioni e incontri con alcuni tra i principali protagonisti della scena jazz nazionale e non solo. "Da Caruso a Iskra, un viaggio nell’anima", è il concerto di Iskra Menarini che si terrà nella piazza di Tredozio e che attraversa i ricordi soul dell'artista, la musica etnica, il pop, l’elettronica, fino alla lirica per arrivare poi al mondo di Lucio Dalla ai i suoi brani le sue storie raccontate.

MANIFESTAZIONI - Da venerdì a domenica si tiene a San Martino in Strada l'edizione 2018 della Festa democratica, tre giorni di dibattiti e concerti. In particolare sabato i giornalisti della stampa locale intervistano il sindaco di Forlì Davide Drei e poi ci sarà il concerto dei Gattamolesta. Domenica si terrà il dibattito "Il Medio Oriente tra immagini e parole" con Giuseppe Romanini, la giornalista de l'Espresso Sara Lucaroni e l'archeologo Alberto Savioli. La tradizionale festa di San Camillo di Predappio intreccerà riti religiosi, musica, giochi e gastronomia nel centro storico del comune.

AUTO e MOTO - Beneficenza su 2 e 4 ruote a Rocca San Casciano con il moto raduno organizzato da “StarAuto” e “Il Chiosco” : sfileranno moto e auto d’epoca, sportive, tuning e abarth e alla fine ci si scatenerà in pista con il concerto live dei Moka Club.

INCONTRI - A Tredozio si tiene la presentazione del libro "La Patria in movimento. Giudo Vallensin tra Toscana Romagna e popoli migranti" di Andrea Giaconi edito da Pacini. Nell'ambito del progetto "Incontri in Biblioteca" sarà ospite alla Rocca per un incontro aperto a tutti, la scrittrice Catena Fiorello

ESCURSIONI - Continuano le proposte di escursione a Ridracoli: una serale con rientro notturno illuminato soltanto dalle torce elettriche lungo un sentiero panoramico per scoprire gli angoli più suggestivi del lago con la luce del tramonto e, per concludere, cena al rifugio Ca' di Sopra. L'altra è un tour esclusivo sulle acque smeraldine del lago per scoprire la Ridracoli che non ti aspetti.

SPORT - Un evento agostico aperto a tutti, dai toni un po' folli: tutto pronto per la Salmonata Umana in cui ci si sfida nel risalire il fiume Rabbi.

SAGRE - Continuano i fine settimana densi di eventi nel comune di Santa Sofia, tra specialità culinarie, appuntamenti culturali e incontri per grandi e piccini. Sabato e domenica i due "piatti forti" saranno la sagra della Fiorentina a Spinello e la cena del Sardone al parco fluviale di Santa Sofia.

INAUGURAZIONI - La Croce Rossa Italiana inaugurerà nel contesto della Festa Artusiana una nuova ambulanza per trasporto sanitario in urgenza-emergenza.

MOSTRE - A Palazzo del Monte di Pietà sono esposte per gli ultimi giorni le opere dell'artista Matteo Lucca che riflette sul rapporto tra pane e vita. Modigliana ritorna a celebrare Silvestro Lega con una mostra tra opere conosciute e più ricercate, alla caccia della soluzione di alcuni misteri che hanno caratterizzato la vita del pittore che ebbe i natali proprio nel paese del Tramazzo. A Casa Artusi, in occasione della festa Artusiana due appuntamenti con la tradizione e la cultura romagnola dal titolo "L'Azdora, la padrona di casa romagnola, e le Ovarole di Romagna", tele della pittrice Tonina Cianca.

CINEMA - All'Arena Eliseo il regista Luca Miniero presenta il suo film "Sono tornato" che vede uno smarrito Benito Mussolini riapparire in piazza Vittorio, nella Roma dei giorni nostri, con la divisa sporca e il volto tumefatto. Ecco i film nelle sale cinema forlivesi.