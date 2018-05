Weekend tecnologico, salutare e poetico: le "dieci" cose da fare nel fine settimana

Fine settimana dai toni tecnologici quello che da l'avvio al mese di maggio: l'edizione di questa primavera dell'Expo Elettronica sarà caratterizzata, oltre che dalla consueta presenza delle ultime novità in tema di smartphone, tablet, pc e molto altro, anche da una madrina d'eccezione: LaSabri, youtuber molto seguita che nei suoi video racconta alcune particolarità divertenti su giochi per pc come The Sims. Il mondo digitale può essere anche un nemico delle giovane generazioni se non si impara come esplorarlo nel modo migliore, così il Rotary Club di Forlì ha organizzato questo fine settimana il "Move Up Day", una giornata in cui verranno proposti stili di vita e comportamenti sani con testimonianze e momenti di intrattenimento.

FIERA - Finita l'attesa per gli appassionati di pc, tablet, smartphone: questo è il fine settimana dell'Expo Elettronica alla Fiera di Forlì che verrà riempita con gli stand di oltre 150 operatori del settore. Molti saranno anche gli eventi collaterali tenuti sempre nei padiglioni fieriestici, come incontri, approfondimenti e anche le finali nazionali delle Olimpiadi Robotiche. Una madrina d'eccezione quest'anno per la tappa forlivese della kermesse high-tech: la youtuber "LaSabri" che incontrerà i suoi seguaci.

CONCERTI - Le percussioni sono protagoniste dell'appuntamento settimanale con la musica dal vivo all'Area Sismica. Sul palco saliranno due batteristi uno, Chris Corsano, originario del New England in America e l'altro invece è italiano: si tratta di Riccardo La Foresta specializzato nell'uso del Drummophone, uno strumento a fiato autocostruito e ricavato da un piatto che genera risonanze sulla superficie del tamburo, innesca vibrazioni e consente ulteriori preparazioni sulla pelle vibrante.

INCONTRI - "Ibrida" festival delle arti intermediali si aprirà come da consuetudine con un dibattito aperto al pubblico sulle tendenze e poetiche dell'audiovisivo ibridato, che vedrà coinvolti critici ed artisti contemporanei. L’incontro di questa edizione, dal titolo “L'evoluzione dell'audiovisivo ibridato”, vedrà la presenza di artisti ed esperti sul tema degli audiovisivi accompagnati da proiezioni di lavori video e si terrà a Palazzo Romagnoli.

Per educare i giovani all'uso corretto dei dispositivi digitali, il Rotary Club di Forlì ha organizzato per sabato nel Parco Paul Harris in via Bengasi il "Move Up Day" per far vivere esempi di comportamenti sani e salutari a tutti i bambini coinvolti attraverso anche una campagna di comunicazione e sensibilizzazione pubblica sul tema, momenti di intrattenimento e testimonianze. Per comprendere meglio il linguaggio non verbale con il quale comunicano i bambini nei loro primi anni di età verrà presentato il programma studiato in America "Baby signs".

ESCURSIONI - Continuano le visite guidate a Forlimpopoli per scoprire i luoghi della cittadina artusiana: si parte con la presentazione di "Forlimpopoli Città Artusiana" e a seguire visita del centro storico.

MOSTRE - Ai Musei San Domenico la mostra "L'eterno e il tempo tra Michelangelo e Caravaggio" documenta quello che è stato uno dei momenti più alti e affascinanti della storia occidentale attraverso i dipinti di artisti come Raffaello, Correggio, Parmigianino e molti altri. Si intitola “Sacro e Profano – Le Arti tra ‘500 e ‘600” la mostra aperta fino al 17 giugno negli spazi del Padiglione delle Feste a Castrocaro Terme e Terra del Sole. "Esercizi dello sguardo" è una mostra di arte contemporanea presente in quattro sedi romagnole: Cesena, Brisighella, Argenta e anche Forlì dove le opere saranno esposte in Galleria Farneti fino alla fine di maggio. La Galleria Artistica di Forlì ospita la mostra “Mansuetudo" a partire da venerdi, giorno in cui si terrà un vernissage di inaugurazione; l’esposizione raccoglie le ultime opere del pittore romano Fabio Imperiale tutte dedicate alla figura femminile.

Negli spazi espositivi del palazzo del Monte di Pietà è visitabile la prima mostra forlivese dell'artista ravennate Lucia Nanni, intitolata "Annotazione I e III. Isteria e misticismo": rappresenta la prima e la terza tappa della sua ricerca, avviata lo scorso anno, sul rapporto, per l'appunto, tra queste due condizioni psichiche. In mostra il lavoro dell'orafo fra tradizione e modernità a Palazzo Romagnoli con l'esposizione “Il Lavoro dell'orafo fra tradizione e modernità”. A Bertinoro sono le sculture in legno protagoniste di "Luci e ombre del legno" nel Centro Universitario Museo Interreligioso.

CINEMA - Ecco i film nelle sale cinema forlivesi.