Un weekend a tutta birra, boom di eventi: l'estate si accende con concerti, sagre e tante feste

Con la chiusura delle scuole si da il via definitivo all'estate forlivese che subito viene invasa da un fiume di birra che scorrerà nel weekend durante il Birrafranca, storica manifestazione nel quartiere di Villafranca contraddistinta dalle "bionde" più famose ma anche da tanta musica rock dal vivo; si parla di band come Killer Queen, Playcold e Floyd Machine. Forlì capitale dei concerti ospita anche Eugenio Finardi che fa tappa al Canapa Festival edizione 2018 con la sua turnè "Finardimente". Ultimo evento da sottolineare, ma non per importanza, una tradizionale sagra romagnola: quella del cinghiale a Modigliana dove qualsiasi pietanza con la carne di cinghiale verrà realizzata nel più gustoso e classico dei modi.

MANIFESTAZIONI - L'amore dei forlivesi per la birra sembra davvero intramontabile, soprattutto in estate. Questo fine settimana è il turno di Birrafranca, il festival dedicato alle "bionde" a Villafranca: ci saranno oltre tanti tipi di birre, musica dal vivo, stand gastronomici e tanto altro. In un altro quartiere della città si festeggeranno i talenti dei suoi abitanti, si tratta di Romitinfesta 2018 e del suo programma densissimo. Stampe dal vivo di oggetti 3D con la bio-plastica di canapa, degustazioni di cibi e bevande, incontri e dibattiti con gli esperti del settore e musica dal vivo: questo e molto altro ancora durante il Canapa Festival 2018 al Parco Urbano Franco Agosto.

SAGRE - Torna a Modigliana il tradizionale appuntamento con la Sagra del cinghiale: tutte le sere ci sarà uno stand gastronomico rigorosamente a base di cinghiale con musica e tanto divertimento grazie ai live di Brillanti Sparsi, Musicanti di San Crispino e Nuova romagna Folk.

CONCERTI - Il clou del Canapa Festival 2018 sarà il concerto del cantautore italiano Eugenio Finardi che porta sul palco del Parco Urbano il suo tour "Finardimente". Il centro storico di Forlì si prepara ad accogliere la musica folkloristica romagnola degli Acafolk che si esibiranno insieme ad artisti provenienti dall'Africa. E ancora: Pablo Ziegler apre il SaxArts Festival 2018 al Palazzo Fantini di Tredozio, con "Jazz Tango", un incontro tra musica e parole il pianista racconterà la sua carriera artistica, parlando di Astor Piazzolla e dell'Argentina, del tango e dei suoi incontri con il jazz; nella chiasa della SS Trinità a Forlì prosegue la rassegna di musica sacra del cinquecento organizzata dalla Diocesi di Forlì-Bertinoro con il concerto del coro San Filippo Neri e Mulino Mistico diretto dal maestro Paolo Bacca, dal titolo “Il vespro in polifonia alla fine del Cinquecento tra Venezia e la Romagna”, con esecuzione di musiche di C. Monteverdi, A. Gabrieli, A. Grandi e compositori romagnoli dell’epoca.

INCONTRI - Domenica sarà la prima giornata del "Campo Shalom" organizzato dal Comitato per la lotta contro la fame nel mondo: la parola chiave del primo appuntamento sarà "vivere" e vedrà come protagonisti il sindaco del comune terremotato Caldarola. Al centro commerciale Punta di Ferro vi aspetta una giornata dedicata agli amici a quattro zampe con attività da fare insieme e consigli di educatori esperti.

ESCURSIONI - L'Agriturismo Campo Rosso inaugura i primi weekend linguistici immersi nel gusto e nella natura romagnola: per tutti i partecipanti l'opportunità di scoprire il territorio e le antiche tradizioni locali attraverso una divertente e rilassante chiacchiera in inglese. A Ridacoli continuano le visite guidate ai piedi del gigante che abbevera tutta la zona del forlivese.

MOSTRE - Ai Musei San Domenico la mostra "L'eterno e il tempo tra Michelangelo e Caravaggio" documenta quello che è stato uno dei momenti più alti e affascinanti della storia occidentale attraverso i dipinti di artisti come Raffaello, Correggio, Parmigianino e molti altri. Si intitola “Sacro e Profano – Le Arti tra ‘500 e ‘600” la mostra aperta fino al 17 giugno negli spazi del Padiglione delle Feste a Castrocaro Terme e Terra del Sole. La nuova esposizione della Galleria d'arte contemporanea “Vero Stoppioni” di Santa Sofia si intitola "Cinema e arte. Dipinti di Miria Milandri" e proporrà un inedito dialogo tra i due linguaggi artistici. Modigliana ritorna a celebrare Silvestro Lega con una mostra tra opere conosciute e più ricercate, alla caccia della soluzione di alcuni misteri che hanno caratterizzato la vita del pittore che ebbe i natali proprio nel paese del Tramazzo.

