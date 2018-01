Un'"Anatra all'arancia" o un maiale alla brace? Un weekend tra delizie e teatro

La piazza di Forlimpopoli si riempirà del profumo di brace sabato sera durante la "Notte rosa del maiale", una sagra dedicata a tutti i tagli della carne suina che richiama la tradizione di quella che un tempo era la "sistemazione" del maiale, ovvero la giornata dedicata preparazione alimentare della carne stessa. In città invece continuano gli appuntamenti con il teatro, altri volti famosi dello scenario nazionale saliranno sui palchi cittadini come Luca Barbareschi che insieme a Chiara Noschese interpreta la commedia da lui scritta, "L'anatra all'arancia".

FIERA - Si terrà questo fine settimana nel quartiere fieristico di Forlì un'edizione speciale di "C'era una volta l'antiquariato" appuntamento che si svolge ogni terza domenica del mese a Cesena Fiera. I visitatori troveranno un'esposizione da galleria con stand allestiti e una vasta offerta di antiquariato di pregio. ​

SAGRE - Torna sabato a Forlimpopoli l’undicesima edizione la ‘Notte rosa maiale’ organizzata dall’associazione culturale ‘E goz’ in occasione della festa di Sant’Antonio. A partire dal pomeriggio in piazza Fratti si cucineranno circa tre quintali di carne, serviti sotto forma di salsicce, braciole, costine, salame fresco e ciccioli.

HOBBY - Gioco di carte e beneficienza si mischiano in una serata organizzata dall'associazione "Il burraco di Forlì" e da Lions Club Host: si tratta di un torneo di burraco il cui ricavato andrà a favore del "Progetto Margherita" dell'Istituto Oncologico Romagnolo per la fornitura gratuita di parrucche alle donne che, in seguito a cure oncologiche, devono affrontare il delicato momento della caduta dei capelli.

INCONTRI - L’architetto Gabrio Furani terrà una conversazione su due interventi architettonici degli anni '20-'30 del secolo scorso: ripristino della Rocca delle Caminate e nuova costruzione del deposito e autostazione Sita di piazzetta Savonarola. Il terzo appuntamento del 2018 della rassegna "I pomeriggi del bicchiere" sarà dedicato alla Giornata della Memoria e approfondirà il ricordo della Shoah attraverso un percorso inedito ed avvincente.

TEATRO - La Stagione di Prosa del Teatro Diego Fabbri prosegue con due prestigiosi protagonisti, Luca Barbareschi e Chiara Noschese, che porteranno sul palcoscenico,"L'anatra all'arancia", spettacolo cult del teatro comico, con la regia dello stesso Barbareschi. Un altro volto famoso del teatro, Barbara De Rossi, sarà protagonista de "Il bacio" di Ger Thijs: la storia di un incontro tra un uomo e una donna, due vite segnate dall’infelicità, forse dalla paura ma che, in una sorta di magica terra di mezzo, arrivano a sfiorarsi, a toccarsi.

Per quanto riguarda l'offerta teatrale dedicata ai più piccoli, la compagnia Teatrino dell’Es porterà sul palco del teatro Dragoni la fiaba di Piumetto viaggiatore nell’arte, uno spettacolo che si propone d’introdurre i bambini non solo al fascino dell’Arte in ogni sua forma, ma che vuole anche dare un contributo diretto nell’instillare quel rispetto che nasce dall’amore, condannando esplicitamente gli atti di vandalismo sul patrimonio artistico. Infine, la compagnia teatrale “The Amicis”, composta da genitori, insegnanti e amici della Scuola Primaria De Amicis, diretta dalla dirigente scolastica Roberta Ravaioli, presenterà uno spettacolo teatrale intitolato "Piuma d'oro" al quale parteciperanno anche gli alunni della scuola con canti e filastrocche.

MOSTRE - Continua a Predappio Alta l'incanto del "Presepe artistico delle grotte della Solfatara" con scene bibliche suggestive, statue meccaniche, musiche, luci e scenografie d'impatto. La Galleria Stopponi di Santa Sofia accoglie una raccolta di fotografie del fotografo, originario della cittadina, Giovanni Valbonesi, scattate in tutta la valle del Bidente durante il secondo dopoguerra. “Paesaggi nel tempo” è l’esposizione presente in Galleria Farneti di una nutrita serie di opere eseguite in epoche diverse da vari artisti. Sabato a Palazzo Albertini si svolgerà l’inaugurazione dell’esposizione "Intarsio pittorico" dove saranno esposte fino al 30 gennaio le opere del forlivese Luciano Togni, realizzate con la tecnica dell'intarsio ligneo.

CINEMA - Ecco tutti i film nelle sale.