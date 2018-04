Rievocazioni storiche, bancarelle, musica, teatro ed escursioni: il menù del lungo ponte

Rievocazioni storiche, ma anche spettacoli teatrali, concerti ed escursioni. E' ricco il menù degli eventi del weekend, che traghetterà alla festività del primo maggio. Gli amanti della bici potranno dedicarsi alla "Pedalama", il percorso in E-bike organizzato nella foresta della Lama. Per gli appassionati di storia, nella cornice della fortezza di Terra del Sole, si rievoca un'epoca passata con "Eliopoli, terra di confine". Marisa Laurito sarà al teatro comunale di Galeata con lo spettacolo "Persone naturali e strafottenti". Forlì riproporrà la sua versione del concerto del primo maggio: torna Crossroads, il festival itinerante organizzato da Jazz Network.

MANIFESTAZIONI - Nella cornice della fortezza di Terra del Sole, si rievoca un'epoca passata con "Eliopoli, terra di confine". Oltre 350 rievocatori in costume del XVII secolo, provenienti da diverse regioni italiane e dall'Europa, rivivono un momento di vita da campo e la simulazione di una battaglia in campo aperto. Ci saranno anche mostre e visite guidate e tanti piatti dell'epoca.

FIERE - Doppio appuntamento a Forlì. Domenica per tutta la giornata nel centro storico ci sarà la "Fiera delle promozioni", col mercato straordinario, mentre il primo maggio torna l'appuntamento con la "Fiera di San Pellegrino" in Piazza Morgagni, via Flavio Biondo e Corso della Repubblica.

ESCURSIONI - In occasione della Giornata del Wwf è subito servito un bis di proposte per trascorrere la giornata all'aria aperta nel comune di Forlimpopoli: si potrà visitare insieme ai volontari del Wwf l'acquedotto di Spinadello e l'area umoida di riequilibrio ecologico dell'ex zuccherificio. Per gli amanti della montagna ma anche della lettura la proposta perfetta è quella di Poeti e Scarponi, ovvero due giornate di cammino tra i monti Falterona e Falco con pernotto al rifugio Fontanelle, accompagnati dai passi di alcuni libri sulla filosofia del camminare. E per chi preferisce la bici? Perfetta è la "pedalama" che non è un errore ortografico ma il percorso in E-bike organizzato nella foresta della Lama. Possibilità anche di ammirare con un'escursione le meraviglie primaverili delle cascate dell'Acquacheta, o di scoprire la salamandrina dagli occhiali, curioso anfibio che in questo periodo depone le uovo nell'acqua dei fiumi; infine l'immancabile visita guidata ai piedi del gigante che abbevera tutta la zona: la diga di Ridracoli.

CONCERTI - Forlì ripropone la sua versione del concerto del primo maggio: torna Crossroads, il festival itinerante organizzato da Jazz Network. Quest'anno il teatro Diego Fabbri ospiterà due grandi della musica italiana, Paolo Fresu che con la sua tromba accompagnerà la voce di Petra Magoni, in questa edizione dedicata a Doris Day. All'Area Sismica arriva il trio elettro acustico composto da Martusciello, Giomi e Costanzo mentre al Cafè Nereo suoneranno i Meteora durante l'apericena e proporranno i successi degli anni '80 italiani ed internazionali.

TEATRI - Non manca l'intrattenimento teatrale con un volto noto della televisione, Marisa Laurito che sarà al teatro comunale di Galeata con lo spettacolo "Persone naturali e strafottenti"; al teatro Diego Fabbri una anteprima nazionale: si tratta del musical "Into the love" ispirato ad Hunger Games, il Trono di Spade e Star Wars; a Predappio, invece, è di casa il mistero con lo spettacolo "Intrigo a cena con relitto", interpretato dagli attori della compagnia Teatro delle Forchette. Si accendono le luci anche sul palco del teatro comunale di Predappio per il musical, cantato e suonato dal vivo, “Forza venite gente frate Francesco” di Mario Castellacci e Michele Paulicelli, con la compagnia “A Egregie Cose”.

INCONTRI - Il ciclo di incontri "Identità e territorio" si prefigge di analizzare le interazioni tra un territorio unico, per patrimonio naturale e influenze storiche, e la dimensione culturale delle popolazioni dell' Appennino tosco romagnolo. Eraldo Baldini presenta alla Libreria Ubik del centro commerciale Punta di Ferro il libro scritto insieme a Aurora Bedeschi, dal titolo “Il fango, la fame, la peste. Clima, carestie ed epidemie in Romagna nel Medioevo e in Età moderna”.

MOSTRE - Ai Musei San Domenico la mostra "L'eterno e il tempo tra Michelangelo e Caravaggio" documenta quello che è stato uno dei momenti più alti e affascinanti della storia occidentale attraverso i dipinti di artisti come Raffaello, Correggio, Parmigianino e molti altri. Si intitola “Sacro e Profano – Le Arti tra ‘500 e ‘600” la mostra aperta fino al 17 giugno negli spazi del Padiglione delle Feste a Castrocaro Terme e Terra del Sole. Negli spazi espositivi del palazzo del Monte di Pietà è visitabile la prima mostra forlivese dell'artista ravennate Lucia Nanni, intitolata "Annotazione I e III. Isteria e misticismo": rappresenta la prima e la terza tappa della sua ricerca, avviata lo scorso anno, sul rapporto, per l'appunto, tra queste due condizioni psichiche. Per ricordare l'anniversario della Liberazione italiana, fino al 6 maggio, la mostra del giovane Matteo Mazzacurati, "Attraverso i campi: donne e uomini della Resistenza", sarà visitabile nella Corte San Ruffillo. Mazzacurati attraverso le sue chine e una storia a fumetti presenta il suo lavoro di ricerca sulla storia locale ed italiana.

La Rete Adolescenza propone l'iniziativa “iOKreo 2018”, frutto della collaborazione tra il mondo dei servizi e la scuola. il tema scelto per questa seconda edizione è “Sono giochi da ragazzi”, argomento selezionato tra i tanti proposti dai ragazzi stessi e che è stato sviluppato attraverso una mostra, allestita presso la Pinacoteca Civica. La mostra fotografica "Sobriety" del giornalista e fotoreporter Marco Rossi è in esposizione presso il Salottino Rock alla Panighina di Bertinoro. Il progetto decennale raccoglie 12 scatti selezionati che immortalano gli eccessi e lo sballo delle notti romagnole.

CINEMA - In prima assoluta nella Sala San Luigi verrà proiettato il film "100 Milioni di Bracciate", realizzato dalla regista Donatella Cervi, che racconta la vita del nuotatore in acque libere Leardo Callone. Qui puoi trovare tutti i film nelle altre sale.