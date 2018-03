Dentro l'uovo di Pasqua eventi per tutti i gusti: tante idee per il ponte festivo

Durante le vacanze di Pasqua, dopo i lauti pranzi in famiglia, non mancheranno le occasioni per uscire di casa e farsi un giro tra le bancarelle di prodotti artigianali della gastronomia locale con il "Festival dei Sapori e Artigianato", in programma nel fine settimana nel centro storico di Castrocaro; per i più intraprendenti, invece, a Tredozio torna la Sagra dell'uovo con il Palio maschile e femminile, le divertenti sfide tra rioni con l'uovo come protagonista assoluto e le gare dei mangiatori di uova sode e delle sfogline.

MANIFESTAZIONI - Non esiste Pasqua senza Sagra dell'uovo di Tredozio: torna anche quest'anno la sagra di paese che da mezzo secolo riporta il Medioevo ai giorni nostri con tante sfide trai i rioni incentrate sull'uovo, il tradizionale campionato dei mangiatori di uova sode, la gara delle sfogline e molto altro. Durante le festività pasquali a Castrocaro si terrà il Festival dei sapori e dell'artigianato dove si potranno gustare ed acquistare prodotti nazionali ma anche testare lo street food da tutto il mondo. Faranno da cornice anche proposte di vini e birre e di alcuni prodotti di artigianato.

Venerdì all'enoteca Bistrot Colonna di Bertinoro si terrà la prima prova di idoneità territoriale per accedere al Festival di Castrocaro per voci e volti nuovi della musica italiana. Questa prima selezione consentirà a tutti i cantanti che si iscriveranno di provare gratuitamente a superare le prova per accedere alle fasi successive dei casting. A partire dalla domenica di Pasqua iniziano le camminate lungo l'itinerario "Forlimpopli città artusiana" che si ripeteranno ogni prima domenica del mese ed eccezionalmente anche il lunedì di Pasquetta. La solidarietà non va in vacanza neanche a Pasqua con il gruppo motociclistico Motores Voltre che sabato porterà ai bambini del Villaggio Mafalda le uovo di cioccolato.

ANIMAZIONI - Fino all'8 aprile l'area di viale della Libertà, a pochi passi dalla stazione e dai Portici (all'angolo con via Manzoni), ospiterà il Luna Park. Sono numerose le attrazioni presenti.

ESCURSIONI - Uno dei modi più divertenti e rilassanti per ammirare gli scorci più nascosti del lago di Ridracoli è il battello elettrico . Il weekend di Pasqua offre la possibilità di effettuare bellissime escursioni.

VISITE GUIDATE - Un sacco di grano trovato per caso ha permesso di recuperare una varietà del prezioso cereale ormai perduta, la farina che se ne ricava ha proprietà organolettiche particolari: questa e tante altre storie sono le protagoniste del terzo appuntamento con '500 passi a Forlì: emozioni attraverso i 5 sensi' che si svolgerà sabato con partenza alle 16,30 davanti all'ingresso dei Musei San Domenico.

CONCERTI - Dopo la tappa natalizia torna il concerto gospel dell'Intercity Gospel Train Orchestra previsto il lunedì di Pasquetta alla Chiesa del Suffragio: sarà un evento a scopo benefico, organizzato da Lions Acqua per la Vita e finalizzato alla la costruzione di pozzi in Burkina Faso.

TEATRI - Al teatro Mentore di Santa Sofia va in scena "RiDiamo", spettacolo di cabaret con Nando Timoteo e Giorgio Verduci, direttamente da Zelig e Colorado Cafè. Il ricavato della serata verrà devoluto all'associazione Dada Maisha, a sostegno di una casa famiglia in Tanzania.

MERCATINI - Da sempre a Santa Sofia, nel giorno del Lunedì dell'Angelo, si svolge una grande Fiera dell'Angelo con espositori in tutto il centro del paese. Come da tradizione quest'anno la fiera sarà un vero e proprio mercato contadino e agricolo.

MOSTRE - Ai Musei San Domenico la mostra "L'eterno e il tempo tra Michelangelo e Caravaggio" documenta quello che è stato uno dei momenti più alti e affascinanti della storia occidentale attraverso i dipinti di artisti come Raffaello, Correggio, Parmigianino e molti altri. Ultima occasione per visitare all’ex Gil di Forlì la mostra itinerante del Calcio Internazionale: ben 300 cimeli in mostra, dal pallone originale della prima partita di calcio internazionale giocata nel 1872, ai palloni e agli scarpini dei venti Mondiali disputati dal 1930 al 2014, fino alla prestigiosa rassegna delle maglie originali dei campioni che hanno scritto la storia del calcio, da Pelé, Cruijff e Maradona, ai campioni di Italia ’82 e 2006, o ai più recenti Ronaldo, Neymar, Buffon.

Si intitola “Sacro e Profano – Le Arti tra ‘500 e ‘600” la mostra aperta fino al 17 giugno negli spazi del Padiglione delle Feste a Castrocaro Terme e Terra del Sole. Alla Galleria Artistica si tiene la mostra “La città evanescente. Forlì nell’arte di Kristina Milakovic”. L’esposizione, curata dalla storica dell’arte Sabrina Marin, raccoglie le vedute urbane della città dipinte dall’artista serba in un progetto pittorico esclusivo per la galleria forlivese.

