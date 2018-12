Weekend di Natale: luci, presepi, fuochi e concerti illuminano il lungo ponte festivo

TEATRI - "Buon Natale, agenzia Salvagente!", è lo spettacolo in programma nel weekend che precede il Natale al Teatro Comunale di Predappio con la regia di Stefano Naldi, tratto da "Le Père Noël est une ordure" di Josiane Balasko: una commedia a tema natalizio, con risvolti comici e grotteschi.

INCONTRI - Si tiene sabato una serata dedicata all'ex sindaco Franco Rusticali, scomparso nel 2015, con tanti amici e colleghi che gli fanno onore alla Sala Santa Caterina di Forlì.

DISCO e FESTE - Al Naima Club il Natale si festeggia in puro stile disco anni '80 con il concerto dei Moka Club seguito da Dj set.

CONCERTI - Al Salone comunale si tiene l’inaugurazione dell’anno accademico 2018-2019 dell’Istituto Musicale “A. Masini” e del Liceo Musicale Statale di Forlì e per l'occasione, si festeggia con un concerto dell’Orchestra e del coro del Masini e del Liceo Musicale. 280 corde d'arpa celtica suoneranno all'Entroterre Folk Club per festeggiare il Natale. Anche il quartiere Romiti festeggia il Natale con un concerto. Mercoledì di Santo Stefano alle 16.30 nel palazzetto dello sport Villa Romiti (via Sapinia 38) si terrà il tradizionale concerto di Natale della parrocchia Romiti (S. Maria del Voto), in collaborazione con il comitato di quartiere Romiti, e con il patrocinio del Comune di Forlì.

EVENTI NATALIZI - Nel weekend che anticipa il Natale ci sono tante iniziative nel centro storico di Forlì per grandi e piccoli . Tutto pronto per il Zoc Ed Nadel a Modigliana che dal 24 dicembre porta tanti eventi gastronomici e conviviali in piazza. Dal 21 dicembre al 13 gennaio Castrocaro Terme e Terra del Sole si anima con giostre, spettacoli, laboratori per bambini, concerti, mostre, rassegne, degustazione di prodotti locali, momenti di condivisione e di divertimento. A Santa Sofia i giorni che precedono il Natale saranno densi di appuntamenti dedicate alle famiglie: fiabe, spettacoli e concerti di Natale aspettano gli spettatori di tutte le età.

Gli eventi delle altre città:

CESENA - RAVENNA - RIMINI

(clicca su ogni città per scoprire i suoi eventi)

PRESEPI - A Forlì e dintorni, i tanti estimatori della rappresentazione della nascita di Cristo non corrono certo il rischio di annoiarsi. Portico nel periodo natalizio si trasforma nel "Paese dei Presepi". Il paese medievale ospiterà dall'8 dicembre al 13 gennaio un'esposizione di presepi sotto il cielo stellato, disseminati negli angoli più suggestivi dell'antico borgo, nelle facciate delle case, nei sottoscale, alle finestrelle, nelle panchine o dentro tronchi cavi, realizzati con i più svariati materiali. Come da tradizione, si rinnova il celebre Presepe nella Solfatara che si snoda nelle gallerie della vecchia miniera di zolfo di Predappio Alta. Per il primo anno Castelnuovo di Meldola inaugura una nuova attrattiva natalizia: Il primo grande Presepio Meccanico itinerante poliscenico. A Bertinoro è stato allestito un presepe in una location davvero particolare: nell'antica grotta scavata nello "Spungone", utilizzata nei secoli scorsi come ghiacciaia e conservazione vivande. Dal 23 dicembre al 13 gennaio a Terra del Sole torna la Rassegna dei presepi, giunta alla 31esima edizione .

CAMMINATA DEI BABBI NATALE - Dopo il grande successo degli anni precedenti, nel giorno di Santo Stefano è in programma la quarta edizione della Camminata di Babbo Natale. La manifestazione, promossa dal Lions Club Forlì Host con patrocinio del Comune di Forlì e dell’Ausl della Romagna, è finalizzata alla raccolta fondi per l’acquisto di un'auto che verrà donata all'Istituto Oncologico Romagnolo Onlus (Ior). Il mezzo avrà la funzione di semplificare il trasporto dei pazienti impossibilitati ad utilizzare mezzi propri a causa di problemi economici, familiari o per la gravità della malattia.

MOSTRE - Con l'autunno torna la rassegna dedicata alla fotografia ai Musei San Domenico. Dopo Sebastian Salgado e Elliott Erwitt, il Complesso museale ospiterà la grande mostra retrospettiva dedicata a Ferdinando Scianna, famoso fotografo italiano che è stato ospite alla Settimana del Buon Vivere 2018 in occasione dell'inaugurazione dell'esposizione. Fino al 23 gennaio si terrà la mostra "Il giovane Maceo" dedicata al pittore Maceo Casadei alla Galleria d'arte Farneti di Forlì.