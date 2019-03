Esplode la primavera: si infiamma la Segavecchia, si assaggiano birre e si gioca con i cani e si scoprono i gioielli culturali

Segavecchia

Torna in grande la Segavecchia, con più incontri, più occasioni di divertimento per tutti per soddisfare i gusti di tutti: dal luna park alle bancarelle tradizionali, dalla frutta secca agli spettacoli teatrali, dai prodotti tipici allo sport, dalla fiera alle visite al museo.

Birra protagonista

Da venerdì a domenica al Mercato Coperto di Piazza Cavour, ritorna il festival che valorizza le eccellenze italiane e straniere delle birre artigianali: "Craft Beer", il Festival dei Birrifici Artigianali.

Giornate del Fai

Sabato e domenica il Fai aprirà le porte degli scrigni del Forlivese, programmando visite in luoghi aperti e palazzi. Ciceroni d'eccezione saranno gli studenti.

I "burloni" a quattro zampe protagonisti

I cani più simpatici del canile sfilano per trovare casa. Sabato, alle 15, una decina di quattro zampe ospiti della struttura comunale di via Bassetta 16/e, saranno coinvolti in un divertente défilé per farli conoscere ai visitatori, nella speranza che qualcuno di loro faccia breccia nel cuore dei presenti e trovi famiglia.

E' prevista per domenica alle 15 il Carnevale da cani, la festa mascherata dedicata ai nostri amici a quattrozampe organizzata per il quinto anno consecutivo dal centro cinofilo dell'associazione Compagni di vita a Castrocaro Terme che comprende l'originale sfilata amatoriale in maschera per padrone e cane con premi per i primi classificati.



Teatro

Sabato alle 21 e domenica alle 16 ArteDanza University presenta al Teatro Comunale di Dovadola "La Fille mal gardee" (La ragazza mal custodita), un balletto in due atti e 4 quadri di Jean Dauberval. Coreografia e regia di Serge Manguette e musica di Peter Ludwig Hertel.

Domenica alle 21, al Teatro Diego Fabbri, l'Anpi ricorda con lo spettacolo "Armati mio cuore - La notte della memoria" la fucilazione di cinque ragazzi accusati di renitenza alla leva.

Concerti

All'Area Sismica sono in arrivo due giorni di concerti. Sabato, alle 22, si farà un tuffo nel passato per un omaggio all’indimenticato Jiri Kolsovsky, a opera dei restanti membri di una formazione dai tratti leggendari, non solo per chi ha seguito area sismica fin dai primi passi, i Dunaj. Domenica invece torna per il terzo anno il “Concerto al buio” – posti limitati, prenotazioni info@areasismica.it – in collaborazione con l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, sezione di Forlì-Cesena. Protagonista Thollem McDonas.

Sport

Domenica mattina, alle 10, il Teatro Dragoni festeggerà i protagonisti forlivesi dell'edizione 2019 della Dakar. A coronamento dell'impresa fatta, Andrea Schiumarini Andrea Succi Massimo Salvatore Racing Team le Font racconteranno le loro storie e aneddoti della gara peruviana .

Sarà della Polisportiva Cava Ginnastica l'organizzazione della prima tappa del Campionato Regionale di Ginnastica Ritmica Uisp che si terrà a Forlì sabato e domenica al Pattinodromo Comunale “Parco Incontro”.

Incontri culturali

Sabato, alle 16, alla Sala Pieratelli dell'ospedale Morgagni Pierantoni di Forlì si tiene l'incontro “La nascita e la morte. La scienza e la possibilità di scegliere”. Partecipano lo scrittore, e saggista Carlo Flamigni e Marco Maltoni, direttore dell'Unità operativa Cure Palliative dell'Ausl Romagna.

Al Museo Archeologico di Forlimpopoli prende il via Il Maf dei Piccoli che, a partire da sabato e fino all’11 maggio, propone laboratori creativi e visite guidate animate, dedicati ai bambini da 5 ad 11 anni, alle ore 16.30.

Mostre

Il San Domenico di Forlì stupisce il pubblico con i grandi capolavori dell'arte con la mostra "Ottocento. L'arte italiana tra Hayez e Segantini". La vetrina della Camera di Commercio della Romagna su Corso della Repubblica 5, ospita la rassegna "800 e più: forme d’Arte in vetrina", esposizione collaterale alla mostra al San Domenico.

A Palazzo Romagnoli è possibile ammirare al primo piano una retrospettiva dedicata all'artista romagnolo Enzo Bellini. La Galleria d’arte contemporanea “Vero Stoppioni” di Santa Sofia ospita la mostra “Moreni ospita Afro”. Continua al Porta San Pietro di Forlì la mostra “La forma delle nuvole” del pittore surrealista Simone David.

Palazzo del Monte di Pietà ospiterà la mostra "Le Chapeau", con l'esposizione dei grandi cappelli forlivesi. La squadriglia femminile “Albatros” del reparto scout Predappio 1 organizza una collettiva artistica under 20, dal titolo "ArtisticaMente insieme".

Alla Sala XC Pacifici di Forlì è esposta la mostra "Il matrimonio degli alberi", scatti di Giulio Sagradini.

L'Oratorio di San Sebastiano sospita la mostra "Il violino e la lumaca (quando le parole veicolano le illusioni)" con opere delle artiste Marilena Benini e Lea Contestabile, a cura di Angelamaria Golfarelli.

Dopo la mostra di Marco Utili sul tema "Viaggio", neg'Ozio, lo spazio libero per il lavoro culturale aperto da Fondazione di Forlì e Civitas al piano terra di Palazzo Albertini, in piazza Saffi 52, si appresta ad ospitare la seconda personale riservata ai vincitori del contest fotografico associato alla mostra di Ferdinando Scianna "Viaggio, Racconto, Memoria", ovvero la mostra di Paolo Piscolla sul tema "Racconto".

Fa tappa a Palazzo Albertini la mostra "Gesti e Parole-Jorge Mario Bergoglio, una presenza originale, un viaggio attraverso la vita, la formazione e l'azione pastorale di Papa Francesco".