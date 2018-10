Castagne, tartufo e vintage: un weekend a spasso tra tradizione, gusti, sapori e moda

FIERA - Eventi e mostre esclusive, musica dal vivo, spettacoli di danza e di burlesque, set di trucco e acconciatura vintage, design di qualità creato attraverso il recupero e il riciclo della materia. Tutto questo è “Vintage! La moda che vive due volte”, uno degli appuntamenti più apprezzati al quartiere fieristico di Forlì.

SAGRE - Torna puntualissima la Sagra del Tartufo di Dovadola, giunta alla 52esima edizione, dedicata al tartufo bianco che nasce spontaneo nelle verdi colline circostanti e che torna a deliziare i buongustai. A Civitella di Romagna torna la Festa della Castagna. La tradizionale sagra si svolge ogni anno nell'ambito dei festeggiamenti della Fiera dei Santi e propone numerosi stand gastronomici con prodotti tipici del luogo. La manifestazione intende valorizzare il prodotto delle colline e la produzione di dolciumi, tra i quali la tipica "panza".

CONCERTI - Nel weekend il circolo Area Sismica ospita il workshop dei tre percussionisti e batteristi Martin Brandlmayr, Michele Rabbia e Julian Sartorius, che si esibiranno poi in concerto nel pomeriggio di domenica.

TEATRI - Si alza il sipario sulla nuova stagione del Teatro Diego Fabbri: Mariangela D’Abbraccio e Geppy Gleijeses saranno protagonisti del palcoscenico con Filumena Marturano di Eduardo De Filippo, con la regia di Liliana Cavani. Al teatro comunale di Predappio arriva l'orco buono Shrek, la principessa Fiona, Ciuchino e tutti gli altri protagonista de "Shrek - il musical". "Clelia" è un monologo teatrale, una biografia, tratta da un testo di Marco Marangon, di un personaggio emblematico: Madre Clelia Merloni, venerabile fondatrice dell’Istituto delle Apostole del Sacro Cuore di Gesù. Infine, al Teatro Mentore di Santa Sofia, andrà in scena “Gran Casinò – Storie di chi gioca sulla pelle degli altri” uno spettacolo che farà riflettere sul tema del gioco d'azzardo. Sabato alle 21 al Teatro Chiesa di Coriano (Parrocchia di S. Giovanni Battista in Coriano, Via Pacchioni n. 44/A, Forlì) rappresentazione dello spettacolo teatrale "Ufficio reclami: una giornata infernale" da parte del gruppo TeatrOrtica "Gli Slan di Sandra.

Gli eventi delle altre città:

CESENA - RAVENNA - RIMINI

(clicca su ogni città per scoprire i suoi eventi)

MANIFESTAZIONI - La "Fuga Forrest" è una competizione di beneficenza che si terrà a Terra del Sole a favore dell'unità operativa di Pediatria di Forlì con tre i percorsi proposti: la 13 chilometri collinare (ex percorso Fugarena); la 7 chilometri collinare e la 2,8 chilometri per i bambini. In Corso Mazzini nella serata di domenica si terrà un'aticipazione della Festa di Halloween con truccabimbi a tema, degustazioni, laboratori creativi, giochi da tavolo e molto altro. Anche quest'anno Forlì aderisce alla Giornata Nazionale del Trekking Urbano, in programma per sabato, con il percorso "Lo scarafo nella brodazza - A spasso per la città alla scoperta di cibi", gusti e sapori delle varie epoche forlivesi.

CIBO e VINO - L'Anpi della provincia di Forlì-Cesena insieme all'Anpi della provincia di Rimini chiama i democratici e gli antifascisti a festeggiare la ricorrenza della Liberazione dai nazifascisti. La manifestazione, che si chiuderà in serata con una “tagliatella antifascista” nel circolo Arci locale sarà aperta nel pomeriggio da uno spettacolo intitolato Cantiamogliele in cui si esibiranno cori provenienti da tutta Italia in canti popolari, di protesta, partigiani e antifascisti. Al Wild Horse colpo di coda dell'Oktober Fest con birre artigianali e cibo bavarese e musica dal vivo. Sabato dalle 11, al Mercato delle Erbe di Forlì si terrà l'evento "Castagne e Zucche vuote", con caldarroste preparate dal Gruppo Alpini di Forlì e animazione per bambini con i frutti dell'autunno a cura della Coop. sociale Babini

ESCURSIONI - L'associazione genitori della scuola elementare di Collina Raoul Follereau organizza la seconda edizione di "Collina Cammina" con una camminata nelle colline vicine alla scuola i cui verranno interpretate letture itineranti nel parco della scuola. Sarà presente la Croce Rossa di Forlì che farà delle dimostrazioni di manovre di sostruzione pediatrica, truccabimbi a tema Halloween e soprattutto castagne e vin brulè. Sabato, domenica e lunedì torna l’appuntamento con la tradizionale pratica che in agricoltura si tramanda da secoli e che da alcuni anni, grazie all’impegno di San Martino, assume un carattere solidale: tre giorni dedicati alla Spigolatura all’azienda Agricola San Martino (Via Persiani 61 - San Martino in Strada).

INCONTRI - Forlì per tre giorni diventa capitale internazionale del dibattito sul razzismo: si svolge la V edizione di 900fest dal titolo "Italia 1938 Europa 2018. Antisemitismo, razzismo e xenofobia, crisi della cittadinanza, cosmopolitismo e comunità”. Si terrà sabato a Meldola presso il Palazzo Doria Pamphili il sesto e ultimo appuntamento del ciclo di conversazioni “La Grande Guerra e la sua eredità”. Il Kiss Speed Date ritorna sempre con la stessa formula e sempre in zona Caossi. Nella sala Arancione della Fabbrica delle Candele a Forlì, insieme all'autrice Stefania Prandi, viene presentato il libro "Oro rosso, Fragole, pomodori, molestie e sfruttamento nel Mediterraneo", edito da Settenove.

CORSI - Il Programma Baby Signs è un’opportunità speciale per chi ha voglia di comunicare ma non ha ancora raggiunto l’uso della parola: è un programma di comunicazione gestuale rivolto a bambini dai 6 ai 24 mesi.

MOSTRE - Con l'autunno torna la rassegna dedicata alla fotografia ai Musei San Domenico. Dopo Sebastian Salgado e Elliott Erwitt, il Complesso museale ospiterà la grande mostra retrospettiva dedicata a Ferdinando Scianna, famoso fotografo italiano che è stato ospite alla Settimana del Buon Vivere 2018 in occasione dell'inaugurazione dell'esposizione. Alla Fondazione Zoli invece è installata “La Basilica di Siponto di Edoardo Tresoldi. Un racconto tra Rovine, Paesaggio e Luce".