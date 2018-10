Sagre, castelli, escursioni e il ricordo di Annalena Tonelli: sarà un weekend dolce come il miele

SAGRE - A Civitella di Romagna il miele e le api protagonisti assoluti del weekend in occasione della nona Sagra del Miele che prevede un percorso guidato alla scoperta del magico mondo delle api, un mercatino di prodotti biologici, degustaizoni e una curiosa mostra di piante grasse.

ESCURSIONI - Al Parco Urbano si terrà una passeggiata alla scoperta degli alberi ambasciatori della natura in città in collaborazione con Wwf Forlì Cesena per la rassegna "Oltre il Giardino".

COMMERCIANTI PER UN GIORNO - Torna alla Fiera di Forlì Commercianti per un giorno, l’appuntamento con il risparmio e l’acquisto utile e intelligente. Domenica, dalle 9 alle 19, i padiglioni di via Punta di Ferro si apriranno alla manifestazione totalmente ed esclusivamente dedicata ai privati senza partita Iva, associazioni, enti di beneficenza i quali, per un'intera giornata, potranno vendere, comprare o scambiare merci e prodotti di loro proprietà.

OH CHE BEL CASTELLO! - Domenica è in programma l’evento “Oh che bel castello”, la prima giornata dedicata ai castelli dell’Emilia-Romagna che saranno aperti al pubblico, con la possibilità di visite guidate per conoscere il ricchissimo patrimonio castellano regionale .

SPORT - Grande appuntamento di Sport al PalaGalassi dove, nel fine settimana, 400 giovani promesse e atleti di punta della scherma incroceranno le lame sulle pedane per il torneo “Scherma in Città”.

TEATRI - Andrà in scena al Teatro “Diego Fabbri” lo spettacolo inedito di teatro-musicale “Il fiore del Deserto – Annalena, una via di speranza e amore” che si inserisce nell’ambito di una ricca serie di eventi organizzati nel quindicesimo anniversario dell’uccisione di Annalena Tonelli. Due squadre una di Forlì e una di Padova, otto attori, un giudice intransigente, un maestro di cerimonia e la possibilità di far parte di un pubblico giudicante: ecco gli ingredienti di una sfida di improvvisazione teatrale alla Sala San Luigi tra Theatro Forlì e CambiScena Improvvisazione Teatrale Padova.

CONCERTI - La 29esima stagione concertistica di Area Sismica si apre si con gli Horse Lords (Andrew Bernstein, sax e percussioni), Max Eilbacher (basso e elettronica), Owen Gardner (chitarra) e Sam Haberman (batteria) che, "shakerando gli stilemi del minimalismo moderno sul motore propulsivo del rock, hanno creato un’estetica del tutto personale, basata su duelli poliritmici dalle micrometriche variazioni".

CORSI - Domenica si tiene un seminario sulle costellazioni familiari al Ganesh Centro di Armonia: le costellazioni familiari sono un efficace metodo di presa di coscienza e risoluzione delle più diverse problematiche; dallo stato di malessere psicologico a sintomi fisici o a qualsiasi conflitto relazionale con le persone significative della nostra vita in ambito familiare o lavorativo.

INCONTRI - Prosegue il percorso verso la realizzazione di "In Loco", il museo diffuso dell’abbandono: sabato e domenica all'Ex Atr, Spazi Indecisi organizza l’evento #nasceInLoco che prevede dibattiti, workshop e pedalate. Sabato porte aperte al Palazzo della Residenza della Cassa dei Risparmi di Forlì e delle Romagna nell‘ambito dell’iniziativa “Invito a Palazzo", la manifestazione promossa dall'Associazione Banche italiane che dal 2002 prevede l’apertura al pubblico, il primo sabato di ottobre, dei palazzi di residenza degli istituti bancari. "Macinare cultura. I mulini storici vanno in scena" è una serie di appuntamenti dedicati ai vecchi mulini che permetterà di scoprire luoghi straordinari del nostro patrimonio grazie a concerti, libri, laboratori, percorsi e visite guidate per adulti e bambini: primo appuntamento è al Mulino Mengozzi di Fiumicello a Premilcuore. Sabato alla Libreria Ubik del Centro Commerciale Punta di Ferro, Annalisa Calandrini, naturopata e food blogger, presenta "Amarsi cucinando sano. Le ricette roamagnole della Nonna rivisitate in chiave salutista". Dialogherà con l’autrice Marco Viroli. Un incontro svelerà i segreti del Tai (Tecniche di Alchimia Interiore): dopo anni di studi e pratica nel 2017 Andrea Fredi crea questo nuovo metodo; si tratta di un sistema che utilizza specifiche frasi pronunciate per favorire un vero e proprio processo di trasformazione interiore.

MOSTRE - Con l'autunno torna la rassegna dedicata alla fotografia ai Musei San Domenico. Dopo Sebastian Salgado e Elliott Erwitt, il Complesso museale ospiterà la grande mostra retrospettiva dedicata a Ferdinando Scianna, famoso fotografo italiano che è stato ospite alla Settimana del Buon Vivere 2018 in occasione dell'inaugurazione dell'esposizione.