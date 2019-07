L'estate entra nel clou, esplodono i sapori e si sogna la Luna: un caldo weekend tra sagre e tanti concerti

L'estate entra nel clou. E tanti eventi sono pronti ad accogliere i turisti romagnoli che hanno scelto il territorio Forlivese per trascorrere le vacanze. Di sagre ce n'è più di una: a San Martino in Villafranca si celebra uno dei prodotti di eccellenza dell'entroterra forlivese con "Pesche in festa". Nell’area parrocchiale di Via Lughese, 135 si svolge una festa che vuol far conoscere le mille peculiarità della regina della produzione frutticola locale. La pesca romagnola è uno dei prodotti di eccellenza dell'entroterra forlivese, attorno a cui si è costituita l’Associazione Culturale “San Martèn” di San Martino in Villafranca.

Salendo qualche chilometro più in su il campo sportivo Collinello di Bertinoro (via Monte Sterlino) ospita la ventesima edizione di Collinello in Festa. Ogni sera dalle ore 19.30 i volontari della festa al campo sportivo della frazione bertinorese sono pronti ad accogliere il pubblico allo stand gastronomico coperto con ristorante, pizzeria e bar. Presente anche uno spazio bimbi con gonfiabile. Sempre nell'entroterra torna uno degli appuntamenti più attesi dell'estate. A Tredozio ci sarà infatti la Sagra del cinghiale, dove si potranno gustare primi piatti fatti a mano e grigliate.

Non solo sagre, ma anche tanta musica. Castrocaro offre diversi appuntamenti: sabato, nella serata dedicata alla Luna, in piazza Machiavelli andrà di scena "Le voci della sera" con protagonisti il Trio Iftode e la soprano Natascia Placci, il baritono Raffaello Bellavista e il tenore Daniel Giulianini. L'indomani arriva nella cittadina termale "Legends of Rock live in Castrocaro": a partire dal pomeriggio e per tutta la serata si alternano djset, live music e sfilate accompagnati dal buon cibo per la grande festa rock. A Ladino si esibiranno invece la Schottish Country Dance e La Banda del Grell, musiche e danze popolari romagnole. Bertinoro propone una grande rassegna di musica jazz e blues con diversi artisti, famosi ed emergenti, che si susseguono sul meraviglioso palcoscenico storico di Piazza della Libertà. E' in programma il Bertinoro Blue' Jazz Festival, Suoni dal Balcone di Romagna.

A Rocca delle Caminate è in programma un sabato sera speciale: oltre a raccontare in musica e letture alcuni frammenti del romanzo "Gita al Faro" di Virginia Woolf, ci sarà anche un momento a sorpresa. Ci si sposterà sulla terrazza panoramica per un saluto alla Luna, in occasione dei 50 anni dell'allunaggio dell'Uomo sul nostro satellite naturale. Parole e musiche “al chiaro di Luna” chiuderanno la serata.

Domenica spazio al cinema d'autore all'Arena Hesperia di Meldola con The Lodger di Alfre Hitchcock.