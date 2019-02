Inizia il carnevale, si fanno grigliate di maiale, si ride con Serena Dandini e ci si sbalordisce al San Domenico

CIBO - Sabato al Circolo DolceAmaro di Villa Rotta, Via Brasini 23, andrà di scena la 18esima edizione della Magneda de Porc.

MUSICA - Terzo appuntamento della stagione concertistica curata da Forli Musica. Sabato alle 20.30 ai Musei San Domenico di Forlì avrà per protagonista il clarinetto, dal suo uso nella musica sinfonica ottocentesca fino alla sua esplosione solistica col jazz. Protagonista del concerto, intitolato per l'appunto "Da Rossini al jazz", sarà uno dei più raffinati clarinettisti della scena musicale internazionale, Corrado Giuffredi.

Il batterista e percussionista Cristiano Calcagnile presenta St()ma ad Area Sismica. L'appuntamento è in programma domenica alle 18.

TEATRO - Nell’ambito della sua prima tournée nazionale che sta riscuotendo ovunque unanimi consensi di pubblico e critica, giunge al Teatro Diego Fabbri di Forlì "La Classe", nuova co-produzione di Accademia Perduta/Romagna Teatri, Goldenart Production e Società per Attori.

La Compagnia Teatro delle Forchette porta in scena "Cuore di Mamma", testo e regia Massimiliano Bolcioni, al Teatro Comunale di Dovadola sabato alle 21.

Proseguono, sabato alle ore 21, gli appuntamenti con la rassegna “A Teatro in Famiglia” al Dragoni di Meldola. La compagnia "I Guardiani dell’Oca" poterà in scena lo spettacolo "Biancaneve e i sette nani", una favola musicale tratta dall’omonima fiaba dei Fratelli Grimm. Venerdì sera invece c'è uno spettacolo comico di improvvisazione per la riattivazione del Jolly alla Rimbomba di Bertinoro.

Il Teatro Mentore di Santa Sofia ospiterà "Serendipity, memorie di una donna difettosa", l'opera buffa di Serena Dandini. Lo spettacolo della celebre showgirl si terrà domenica alle 21.

CARNEVALE - Domenica torna l'appuntamento con il Carnevale dell'aeroporto, la sfilata di carri allegorici e gruppi mascherati che dalle ore 15 attraverserà il quartiere Ronco portando tante maschere, tanta musica e coriandoli.

COMMERCIANTI PER UN GIORNO - Nuovo appuntamento domenica alla Fiera di Forlì con "Commercianti per un giorno", il mercatino dell’usato aperto ai privati che vogliono vendere o barattare il proprio usato.

MOSTRE - Il San Domenico di Forlì si prepara ancora una volta a stupire il pubblico con i grandi capolavori dell'arte. Sabato si tiene l'inaugurazione della mostra "Ottocento. L'arte italiana tra Hayez e Segantini". Nell’ambito delle manifestazioni dedicate alla Giornata della Memoria, l’Archivio di Stato di Forlì-Cesena ospita la mostra storico-documentaria Nuove Memorie della Persecuzione, realizzata a cura di Franco D’Emilio e Paolo Poponessi, con la collaborazione del personale dell’Archivio. A Palazzo Romagnoli è possibile ammirare al primo piano una retrospettiva dedicata all'artista romagnolo Enzo Bellini. Fino al 10 febbraio si potrà ammirare il presepe animato di Vecchiazzano.

MOSTRE DEDICATE ALLA MADONNA DEL FUOCO - Per onorare la Madonna del Fuoco, patrona di Forlì, anche quest’anno l’associazione Forlì- Faenza ha allestito una mostra (XXII edizione) nella Chiesina del Miracolo in via Leone Cobelli, nella quale saranno esposte le opere del pittore/scultore Giuliano Giuliani, con dipinti particolarmente significativi sia opere in cartapesta di Giorgio Bedei. Sarà inoltre possibile ammirare due mostre dal titolo “Ex Voto Contemporanei” relativi all'Abbazia di Santa Maria del Monte di Cesena e “Realtà e sentimento” dipinti aventi per oggetto il convento mariano e il suo rapporto con l'ambiente.