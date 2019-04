Sagre, cucina romagnola, Luna Park e tante mostre: dentro l'uovo di Pasqua eventi per tutti i gusti

Manifestazioni

Una serata interamente dedicata alla Romagna: da questo presupposto il Jump Cafè ha ideato Sangioveto, la festa romagnola in programma venerdì e sabato (dalle 19) in piazzetta Morgagni.

Lunedì, in occasione della Pasquetta, come di consuetudine il giardino di Palazzo Fantini a Tredozio riapre le porte alla stagione primaverile con la Caccia al Tesoro Botanico.

Sagre

A Tredozio a Pasqua e Pasquetta torna, per la 56esima edizione, la Sagra e Palio dell'uovo.

Incontri

Sabato, a partire dalle 16.30 nella Sala consiliare all'interno della Rocca di Forlimpopoli, si va alla scoperta della scienza insieme a Valentina dell'Associazione Minerva dedicata alla divulgazione scientifica, con "Viaggio nella fisica moderna".

Verso il 25 aprile

Sabato avrà luogo la "Pedalata resistente", una passeggiata in bicicletta in alcuni luoghi della Memoria a Forlì e dintorni. Il ritrovo è previsto alle 8.30 in Piazza Saffi al Sacrario ai Caduti.

Luna Park

Torna il luna park primaverile a Forlì. Appuntamento nel viale della stazione dal 13 al 28 aprile con autoscontri e altre giostre per grandi e piccoli.

Mostre

Il San Domenico di Forlì stupisce il pubblico con i grandi capolavori dell'arte con la mostra "Ottocento. L'arte italiana tra Hayez e Segantini". La vetrina della Camera di Commercio della Romagna su Corso della Repubblica 5, ospita la rassegna "800 e più: forme d’Arte in vetrina", esposizione collaterale alla mostra al San Domenico.

Sarà la sala esposizioni del chiostro di San Mercuriale ad ospitare la mostra “Niccolò Copernico. Vita e Opera”, in programma dal 12 al 27 aprile a Forlì, nei locali della secolare abbazia di piazza Saffi.

"Arte al Monte" ospita la mostra di Massimo Missiroli "1991-2011 vent’anni di pop-up"

Dino Zoli Textile e Fondazione Dino Zoli, presentano un progetto dedicato all’abitare che abbraccerà arte e design, immaginario e memoria.

A Palazzo Romagnoli è possibile ammirare al primo piano una retrospettiva dedicata all'artista romagnolo Enzo Bellini. La Galleria d’arte contemporanea “Vero Stoppioni” di Santa Sofia ospita la mostra “Moreni ospita Afro”. Continua al Porta San Pietro di Forlì la mostra “La forma delle nuvole” del pittore surrealista Simone David.

Dopo la mostra di Marco Utili sul tema "Viaggio", neg'Ozio, lo spazio libero per il lavoro culturale aperto da Fondazione di Forlì e Civitas al piano terra di Palazzo Albertini, in piazza Saffi 52, si appresta ad ospitare la seconda personale riservata ai vincitori del contest fotografico associato alla mostra di Ferdinando Scianna "Viaggio, Racconto, Memoria", ovvero la mostra di Paolo Piscolla sul tema "Racconto".

Il Museo San Domenico ospiterà inoltre anche la mostra “Le eleganti carte di Antonello Moroni”, curata da Flora Fiorini e Marica Guccini. L'esposizione presenta al pubblico i disegni e le stampe di uno dei più interessanti esponenti della grafica italiana d'inizio Novecento: lo xilografo Antonello Moroni (Savignano di Romagna, 20 settembre 1889 – Gatteo Mare, 23 settembre 1929).

In occasione del 150° anniversario della nascita del pittore romagnolo Cesare Camporesi (Meldola 1869 - Forlì 1944) si tiene a Forlì, all'Oratorio di San Sebastiano (a fianco area Musei San Domenico), dal 13 al 28 aprile una mostra di quadri dell'artista provenienti da una collezione privata.