Questo weekend tutte le feste si porta via: è il fine settimana della Befana. Tutti gli eventi

"La Befana vien di notte.." ma non solo. A Forlì e dintorni sono moltissime le occasioni per entrare in contatto diretto con la protagonista di questo weekend: nei quartieri forlivesi gli avvistamenti saranno non solo in piazza Saffi come da tradizione, ma anche a San Martino in Strada, a Malmissole e ai Romiti; Civitella come ogni anno regala l'emozione della magica notte della Befana; a Forlimpopoli ci saranno anche i Pasqualotti insieme alla cioccolata calda. La più simpatica e la più dolce dei personaggi delle feste invernali passerà anche da Dovadola, Predappio e Cusercoli.

PRESEPI - A Forlì e dintorni ultimi giorni per ammirare i presepi. Portico nel periodo natalizio si trasforma nel "Paese dei Presepi". Il paese medievale ospiterà dall'8 dicembre al 13 gennaio un'esposizione di presepi sotto il cielo stellato, disseminati negli angoli più suggestivi dell'antico borgo, nelle facciate delle case, nei sottoscale, alle finestrelle, nelle panchine o dentro tronchi cavi, realizzati con i più svariati materiali. Come da tradizione, si rinnova il celebre Presepe nella Solfatara che si snoda nelle gallerie della vecchia miniera di zolfo di Predappio Alta. Per il primo anno Castelnuovo di Meldola inaugura una nuova attrattiva natalizia: Il primo grande Presepio Meccanico itinerante poliscenico. A Bertinoro è stato allestito un presepe in una location davvero particolare: nell'antica grotta scavata nello "Spungone", utilizzata nei secoli scorsi come ghiacciaia e conservazione vivande. Fino al 13 gennaio a Terra del Sole torna la Rassegna dei presepi, giunta alla 31esima edizione .

TURISMO - Le meraviglie storiche di Forlimpopoli raccontate attraverso una passeggiata e la visita al Maf: il programma del weekend nella piccola cittadina.

AUTO e MOTO - L'epifania si mescola con la passione per le auto d'epoca: Abarth club Romagna propone pranzo a base di hamburger e hot dog, vin brulè, sfilata di auto e doni per tutti i bambini presenti.

TEATRI - In occasione dell’Epifania 2019, un regalo per tutti i bambini e le famiglie della città andrà infatti in scena al teatro Diego Fabbri, a ingresso gratuito, "Zuppa di Sasso", uno spettacolo divertente e poetico portato in scena da Danilo Conti della compagnia Tanti Cosi Progetti. Una fiaba che parla di superamento della diffidenza, del sospetto e della paura verso ciò o chi non si conosce a favore di un sentimento di apertura, unione e amicizia.

MOSTRE - Con l'autunno torna la rassegna dedicata alla fotografia ai Musei San Domenico. Dopo Sebastian Salgado e Elliott Erwitt, il Complesso museale ospiterà la grande mostra retrospettiva dedicata a Ferdinando Scianna, famoso fotografo italiano che è stato ospite alla Settimana del Buon Vivere 2018 in occasione dell'inaugurazione dell'esposizione. Fino al 23 gennaio si terrà la mostra "Il giovane Maceo" dedicata al pittore Maceo Casadei alla Galleria d'arte Farneti di Forlì.