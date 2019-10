Weekend da brividi per Halloween, arriva novembre con la dolcezza del cioccolato

Arriva la notte più buia dell'anno, quella in cui fantasmi, vampiri, zombie e tanti altri diversamente vivi infestano le strade: è tempo di Halloween. Giovedì dal pomeriggio alla notte si festeggia in tutto il Forlivese la vigilia di Ognissanti tra riti antichi e party scatenati, spettacoli per bambini, concerti e l'ormai tradizionale "dolcetto o scherzetto". Trascorsi i brividi e gli spaventi di Halloween, ci aspetta un weekend tutto da assaporare: Piazza Saffi si trasformerà nel regno del gusto, col grande festival degli artigiani del cioccolato. E l'entroterra accoglierà i turisti col suo carico di sagre.

Notte di Halloween

La sera di Halloween per chi ha voglia di musica al Naima Club Ad Halloween si balla con i Moka Club.

Sono tante le iniziative in programma a Meldola per la "notte delle streghe".

In piazzetta a Bertinoro si festeggia con Dolcetto o scherzetto, polenta e storie da brivido per la sera di Halloween.

Da giovedì a domenica sono brividi alla Fortezza di Castrocaro: Visite guidate e rituali magici nella Notte di Ognissanti.

Teatro e musica

Da giovedì a sabato Ale e Franz sono al Fabbri con La Stagione del Fabbri si apre con Ale e Franz in "Nati sotto contraria stella", mentre domenica pomeriggio al Testori va in scena "Il lupo e la capra", storia di due ribelli inconsapevoli e di un’utopia.

Da giovedì a domenica si viaggia nel mondo dalla Sala San Luigi: Da Cuba all'estremo Oriente, tornano i balli e le musiche di "Sconfinando".

Domenica Sulle montagne russe sonore con i vulcanici The Young Mothers.

Natura, animali, sport

A Galeata da venerdì a domenica La fiera dei cavalli festeggia 40 anni: divertimento e spettacoli con pony e puledri.

Sabato Un trekking urbano per scopreire il borgo di Santa Sofia.

Domenica Una visita al vulcano più piccolo del mondo.

Domenica Auto in gara sul colle con il Trofeo Nos.

Sagre e buon cibo

Venerdì a Civitella di Romagna Specialità tipiche, mercato dei bovini e spettacoli itineranti alla Fiera dei Santi.

Sabato e domenica Profumi e golosità in piazza con la Festa del cioccolato artigianale.

Domenica a Tredozio Torna il tradizionale appuntamento d'autunno con la Sagra del Bartolaccio, mentre a Rocca San Casciano ci aspettano Caldarroste, musica e tortelli alla lastra alla Sagra dei Sapori e Mercati d’autunno.

Mostre e cultura

La prima domenica di ogni mese i Musei Civici di Forlì sono aperti gratuitamente con l'obiettivo di ampliare l'accessibilità e la conoscenza del patrimonio museale cittadino. Il Comune, aderendo all'iniziativa "Io vado al museo", proposta dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, apre le collezioni d'arte permanenti nei consueti orari della domenica a turisti e residenti senza il pagamento del biglietto d'ingresso.

Grande appuntamento con l'arte da venerdì a domenica alla Fiera di Forlì con Contemporanea che mette in mostra i grandi capolavori del Novecento.

Da venerdì a domenica alla Fiera dell’arte contemporanea è possibile ammirare Le opere di Anny Wernert alla fiera contemporanea.

Termina domenica la mostra dei In mostra i dipinti di Alfonso e Nicola Vaccari.

Domenica pomeriggio Due passi nella Forlì di Caterina Sforza.

Continuano le mostre: “Macchine di Leonardo”, in mostra le invenzioni del genio da Vinci, "Nigthscapes", la mostra fotografica di Luca Campigotto, "Siamo tutti figli di questo mondo, riflessi della stessa umanità": mostra fotografica alla Galleria del Canale, Dopo Singapore torna in Romagna la mostra fotografica “Gradazioni di luce”, Luca Freschi inaugura la nuova stagione di Arte al Monte, Arte e gioco. Gli scatti di Giorgio Busignani in pediatria, "L'eterno femminino": la pittura forlivese esalta la donna, "Storie e materia, metafore in gioco": mostra fotografica alla Pediatria del Morgagni-Pierantoni, In mostra i “Viaggi comunicanti” di Stefano Ricci.