Un trionfo di concerti e spettacoli, ma anche benessere: finalmente è arrivato il weekend

Un fine settimana da dedicare a se stessi e alla scoperta delle ultime novità in termini di salute e benessere quello in programma nel quartiere fieristico di Forlì dove, per la tredicesima edizione di Natural Expo, si riunirranno circa 200 espositori di aziende e privati del settore e si terranno workshop, conferenze, show cooking e momenti di formazione. Spazio anche a tanti spettacoli teatrali e concerti.

FIERA - Torna alla Fiera di Forlì la tredicesima edizione di Natural Expo, la Fiera del benessere che alimenta corpo, anima e mente, con una novità: la presenza di un grande salotto olistico. Protagonisti anche di questa edizione centri benessere, scuole olistiche e oltre 200 espositori specializzati provenienti da tutta Italia e dall’estero che presenteranno trattamenti e metteranno in vendita prodotti innovativi ed ecologici.

INCONTRI - Appuntamento nella sala Donati di corso Diaz dedicato al viaggio come esperienza da vivere: si parlerà dell'Islanda, terra di vulcani dove fa sempre freddo e d'inverno è sempre buio mentre d'estate c'è sempre la luce. Prosegue la serie di incontri pomeridiani aperti al pubblico al Circolo della Scranna per i "Pomeriggi del Racoz", Giorgio Liverani parlerà di arte e fotografia.

CONCERTI - Sul palco dell'Area Sismica si esibiranno The Chicago Plan con il loro jazz moderno e raffinato. Al Time drink food si esibiranno dal vivo i Dick's Power Trio. La band propone brani storici rock/blues dagli anni 60 fino ai nostri tempi che vanno dagli Animals, Beatles, Elvis, The Clash, Creedence, The Who, Hendrix, Cream e tanti altri. Ancora musica dal vivo anche nella valle del Bidente: al teatro Mentore di Santa Sofia Eloisa Atti Quintet porterà sul palco il ritmo country-jazz, blues e folk mentre a Civitella di Romagna ci sarà il concerto di fiati "C'era una volta in America" interpretato dal gruppo di 12 saxofonisti Hallo Mister Sax.

TEATRI - Al Diego Fabbri va in scena il Teatro dell'Elfo con "Mister Pùntila e il suo servo Matti" di Bertold Brecht. Al teatro comunale di Dovadola arrivano "Le fuggitive", per la regia di Vally Sedioli con Vally Sedioli e Mariateresa Vittorietti; la pièce parla di due donne in fuga per motivi diversi che si incontrano di notte sul ciglio della statale intente a fare l'autostop. Nuovo appuntamento con la rassegna “A Teatro in Famiglia” al Dragoni di Meldola: a calcare il palcoscenico sarà la compagnia La Piccionaia con lo spettacolo Girotondo del bosco, scritto e diretto da Carlo Presotto. Torna in scena alla scuola Palmezzano lo spettacolo teatrale “Ciccioni”, per la regia di Denio Derni e Stefania Polidori, realizzato per riflettere sul tema della salute e promuovere correti comportamenti alimentari.

MOSTRE - Ai Musei San Domenico la mostra "L'eterno e il tempo tra Michelangelo e Caravaggio" documenta quello che è stato uno dei momenti più alti e affascinanti della storia occidentale attraverso i dipinti di artisti come Raffaello, Correggio, Parmigianino e molti altri. Alla galleria d'arte Vero Stoppioni in esibizione la mostra fotografica "Dolore e libertà" con scatti d'epoca della Linea Gotica di Aniceto Antilopi. Nella sala XC Pacifici, invece, risiede la mostra di Rock Painting Art ovvero di pittura su sassi dell’artista forlivese Alessandro Tassinari che dipinge figure di animali sui sassi che di volta in volta trova andando alla cerca lungo il letto dei fiumi romagnoli e soprattutto nelle cave di pietra. La Fondazione Dino Zoli presenta "L’albero del latte" di Silvia Bigi, giovane artista di Ravenna che indaga il rapporto tra predestinazione biologica e convenzioni sociali. Sempre alla Fondazione Dino Zoli è ospitata una rassegna fotografica che esplora il tema dell’identità di genere, sollevando riflessioni sul ruolo della donna nella società contemporanea.

