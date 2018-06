Weekend rilassante e a tutto cibo: Notte Celeste, lunghe camminate e Artusiana

Il solstizio d'estate ha segnato l'ingresso ufficiale nella stagione estiva. Quale miglior modo di festeggiare l'inizio della bella stagione se non con la buona cucina tradizionale della Festa Artusiana? Mentre Forlimpopoli sarà invasa da proposte culinarie, nei complessi termali di Castrocaro e Fratta Terme si svolgerà la Notte Celeste dedicata al relax e al benessere. Emozioni forti anche sul palco del "Vitignanostock" con una due giorni di musica dal vivo no stop nella cornice naturalistica del parco di Rocca delle Caminate.

CIBO e VINO - Non c'è bisogno di presentazioni per la Festa Artusiana di Forlimpopoli che quest'anno spegne 22 candeline. Immancabile appuntamento di inizio estate, proporrà un menu come sempre ricchissimo, che non comprende solo le innumerevoli opzioni culinarie, ma tanti eventi culturali, premi, visite guidate e in generale un numero elevatissimo di occasioni di svago e spunti di interesse.

MANIFESTAZIONI - E' arrivato anche quest'anno il weekend della Notte Celeste, evento dedicato al relax e al benessere in cui i complessi termali della zona offrono la possibilità di godersi una serata speciale. Alla diga di Ridracoli la Festa dell'Acqua vedrà come protagonisti la vita all'aria aperta, la natura, lo sport e le escursioni. Nel suggestivo borgo di Tredozio si terrà il Festival di poesia Tres Dotes, legato alla divulgazione letteraria e al patrimonio culturale e paesaggistico dell’Appennino Tosco-Romagnolo. Sempre in collina, a Predappio, si terrà lo storico derby calcistico in cui si sfideranno i due rioni Viale e Pescaccia preceduto dalla partita dei bambini, animazioni, cortei e stand gastronomici. Ancora sport al centro della giornata di domenica a Predappio Alta dove va in scena la seconda edizione dello street bolder contest “Rapa So”, dedicato all’arrampicata. A San Paolo in Alpe torna la tradizionale domenica di festa: al mattino si svolgerà la messa nell'area antistante l'antico eremo agostianiano, mentre nel pomeriggio si svolgeranno laboratori per i più piccoli accompagnati da musica dal vivo per tutti.

TEATRI - Giunge al termine, dopo molti anni, la ricerca performativa di Lorenzo Bazzocchi sull’avventura umana e scientifica del grande inventore serbo Nikola Tesla: ne deriva uno spettacolo proposto in prima nazionale nell’ambito della Stagione di Contemporaneo del teatro Diego Fabbri.

ESCURSIONI - In programma la camminata "La Strè par Ziria", trenta chilometri a piedi, in notturna, per le strade secondarie che dal forlivese portano fino alla riviera, a Cervia, dal Ronco passando per Forlimpopoli, il Bevano, Cannuzzo e Pisignano, fino al mare di Cervia che verrà raggiunto di prima mattina. Il mondo dei funghi è tanto affascinante quanto complesso: una giornata in Campigna si prefigge di indagare questo universo attraverso un po' di teoria e un po' di pratica.

CONCERTI - Torna l'ormai tradizionale manifestazione musicale "Vitignanostock", ospitata nella cornice del parco del castello di Rocca delle Caminate: due serate di musica ed eventi per tutte le orecchie e per tutti i gusti. All'Area Sismica suonerà invece, a sette anni dall’ultimo concerto, la formazione originale degli ZU: il pretesto è la ristampa su vinile “How to raise an Ox”. Al pub Time si terranno tre concerti nel weekend: venerdì si terrà la ‘Festa Latina’ con musiche sudamericane; sabato ci sarà invece l’esibizione del complesso Soul Inside Project, finalista dell’edizione 2017 di ‘Italian’s Got Talent" e la serata conclusiva di domenica vedrà l’esibizione dei ‘Banda Larga’ in un tributo dedicato a Vasco Rossi.

INCONTRI - Nello spazio artistico di Emma Atelier Maria Laura Valente si terrà il secondo appuntamento del workshop haiku “La carezza del vento”. Alla Fabbrica delle Candele si terrà il workshop "Mikroegemoniedelcorpo" condotto da Catia Gatelli e Karina Villavicencio: tre serate per indagare le relazioni di dominio, di obbedienza, accettazione, consenso e negazione del mondo femminile.

MOSTRE - A Palazzo del Monte di Pietà sono esposte per gli ultimi giorni le opere dell'artista Matteo Lucca che riflette sul rapporto tra pane e vita. Modigliana ritorna a celebrare Silvestro Lega con una mostra tra opere conosciute e più ricercate, alla caccia della soluzione di alcuni misteri che hanno caratterizzato la vita del pittore che ebbe i natali proprio nel paese del Tramazzo. A Casa Artusi, in occasione della festa Artusiana due appuntamenti con la tradizione e la cultura romagnola dal titolo "L'Azdora, la padrona di casa romagnola, e le Ovarole di Romagna", tele della pittrice Tonina Cianca.

CINEMA - All'Arena Eliseo il regista Luca Miniero presenta il suo film "Sono tornato" che vede uno smarrito Benito Mussolini riapparire in piazza Vittorio, nella Roma dei giorni nostri, con la divisa sporca e il volto tumefatto. Ecco i film nelle sale cinema forlivesi.