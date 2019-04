Un super weekend per Forlì: campioni del ciclismo, Diabetes Marathon, mercato, cucina romagnola e rombo di motori

Diabetes Marathon

È giunta alla sesta edizione la Diabetes Marathon, manifestazione sportiva e di solidarietà ideata dall'associazione Diabete Romagna. Sabato il centro storico di Forlì ospiterà la passeggiata culturale “A spasso con Caterina”, ideata e guidata dal giornalista Marco Viroli. Domenica 14 aprile, al campo di atletica Gotti a Forlì, la Diabetes Marathon Run concluderà la manifestazione. Quest'anno la maratona prevederà quattro differenti percorsi.

A Forlì la "Challanger Biking Cup": ospiti Chiappucci e Indurain

Arriva a Forlì una formula innovativa di ciclismo che ha già grande successo nel resto d'Europa: la "Challanger Biking Cup", una pedalata a scopo benefico in favore del Dynamo Camp (www.dynamocamp.org) che vede come super ospiti due grandi campioni: Claudio Chiappucci e Miguel Indurain.“

Motori e cucina romagnola

Nel centro storico di Forlì arrivano moto, auto d'epoca e cucina romagnola con la seconda edizione di Rockabilly City Racers. Sabato, dalle 17, Piazzetta Morgagni viene invasa da auto e moto d’epoca dell’Abarth Club Romagna.

Fiera di Primavera

Sabato e domenica il centro di Forlì si anima con il Mercatino dell'antiquariato e la Fiera di Primavera.

Musica

Sabato, alle 21, al Teatro Mentore di Santa Sofia va in scena il musical "L'impero dei Leone" della compagnia OGM - organismi geneticamente musicali.

Sabato si tiene un evento dedicato a tutti gli amanti del boogie, swing, rock 'n' roll: al Naima Verde tornano in concerto i Good Fellas per festeggiare i loro 26 anni di musica.

Domenica, alle 18, il duo formato da Joëlle Leandre e Pascal Contet giunge sul palco di Area Sismica (Ravaldino in Monte). In azione un duo delle meraviglie, composto da due figure storiche della musica contemporanea.

Domenica, dalle 17.30, si tiene un concerto di musica e di poesia nella suggestiva Pieve di San Donato, a Polenta di Bertinoro, dove Dante, andò a pregare, ospite dei Polentani di Ravenna.

Incontri culturali

Sabato alle 16 nella sede del Circolo della Scranna (Corso Garibaldi 80), all'interno del ciclo di incontri organizzati dall'Associazione di cultura romagnola "E' Racoz", Marino Monti e Gabriele Zelli introducono il volume di Antonella Imolesi Pozzi: "La Piê", rivista di illustrazione romagnola. Copertine da collezione".

Sabato, a pochi giorni dall’avvio della quarta edizione di Ibrida Festival delle Arti Intermediali (in programma dal 26 al 28 aprile), Vertov Project organizza la conversazione tra storici dell’arte e video-artisti Il potere del corpo (femminile) e la presentazione del libro di Bruno Di Marino Segni, sogni, suoni. Quarant'anni di videoclip da David Bowie a Lady Gaga.

Sabato, alle ore 15:00, si svolge la cerimonia di donazione dell’opera “Crocifissione” di Marcello Pappalardo (1937-2009) al Museo Interreligioso da parte delle eredi dell’artista.

Sabato, dalle 18, in Corso Mazzini e Galleria Mazzini prende vita FemminArte, un evento che coniuga lettura di poesie di e con Giorgia Monti e Serena Piccoli (Lestordite), e la musica dal vivo di Valeria Caputo.

Street Art

Ultimo weekend per il festival della street art, con nuovi murali d'autore che andranno ad abbellire il centro della città. Il quartiere che diventerà “vocato” a questo genere di arte sarà sempre di più piazza del Carmine. E' in questa piazza e nelle strade adiacenti che infatti vedranno la luce quattro delle cinque nuove opere che quest'anno saranno dedicate al Risorgimento.

Teatro

La Compagnia Teatrale Notte Stellata va in scena domenica, alle 16, alla Sala Medusa (sopra il Bar Novanta) di Meldola con lo spettacolo "El Pamperos e Boccaonta".

Pattinaggio

Un centinaio di atleti per le categorie cadetti-jeunesse-juniores-seniores si contendono a Forlì il pass per l'ammissione ai campionati italiani di pattinaggio artistico in programma ai primi di giugno.

Mostre

Il San Domenico di Forlì stupisce il pubblico con i grandi capolavori dell'arte con la mostra "Ottocento. L'arte italiana tra Hayez e Segantini". La vetrina della Camera di Commercio della Romagna su Corso della Repubblica 5, ospita la rassegna "800 e più: forme d’Arte in vetrina", esposizione collaterale alla mostra al San Domenico.

"Arte al Monte" ospita la mostra di Massimo Missiroli "1991-2011 vent’anni di pop-up"

Dino Zoli Textile e Fondazione Dino Zoli, presentano un progetto dedicato all’abitare che abbraccerà arte e design, immaginario e memoria.

A Palazzo Romagnoli è possibile ammirare al primo piano una retrospettiva dedicata all'artista romagnolo Enzo Bellini. La Galleria d’arte contemporanea “Vero Stoppioni” di Santa Sofia ospita la mostra “Moreni ospita Afro”. Continua al Porta San Pietro di Forlì la mostra “La forma delle nuvole” del pittore surrealista Simone David.

Dopo la mostra di Marco Utili sul tema "Viaggio", neg'Ozio, lo spazio libero per il lavoro culturale aperto da Fondazione di Forlì e Civitas al piano terra di Palazzo Albertini, in piazza Saffi 52, si appresta ad ospitare la seconda personale riservata ai vincitori del contest fotografico associato alla mostra di Ferdinando Scianna "Viaggio, Racconto, Memoria", ovvero la mostra di Paolo Piscolla sul tema "Racconto".

Il Museo San Domenico ospiterà inoltre anche la mostra “Le eleganti carte di Antonello Moroni”, curata da Flora Fiorini e Marica Guccini. L'esposizione presenta al pubblico i disegni e le stampe di uno dei più interessanti esponenti della grafica italiana d'inizio Novecento: lo xilografo Antonello Moroni (Savignano di Romagna, 20 settembre 1889 – Gatteo Mare, 23 settembre 1929).

In occasione del 150° anniversario della nascita del pittore romagnolo Cesare Camporesi (Meldola 1869 - Forlì 1944) si tiene a Forlì, all'Oratorio di San Sebastiano (a fianco area Musei San Domenico), dal 13 al 28 aprile una mostra di quadri dell'artista provenienti da una collezione privata.

Dal 30 marzo al 14 aprile viene esposta alla Galleria Michelacci di Meldola la mostra dell'artista Alessandra Rinaldi dal titolo "La Valigia"