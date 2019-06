Festa Artusiana, i Meteora, la Salmonata Umana: tutti gli eventi del weekend

Anche questo weekend ormai è alle porte: avete programmi? No? E allora ecco qua per voi tutti gli eventi di Forlì e dintorni per il fine settimana del 21, 22 e 23 giugno 2019!

Feste e gastronomia

Questo fine settimana è all’insegna del buon cibo con la Festa Artusiana 2019, animata da un fitto programma di street artist, burattini e concerti. Venerdì sera appuntamento alla chiesa di san Giorgio per una golosa paella catalana a volontà, e poi da venerdì a domenica la Festa di San Martino e la Festa d'estate "Sommerfest" in centro con boccali di birra, street food e buskers. A Predappio, anche i più piccoli possono divertirsi all’Aperigame mentre i più grandi si godono uno spritz.

Musica

Per la musica il weekend offre pochi eventi, ma buoni: si parte venerdì a Dovadola con un Aperitivo in piscina con il trio acustico JoLi' & Co, mentre alla fortezza di Castrocaro ci sono dj Jurymaru e Dino Brown. Sabato sera in concerto I Meteora e il meglio degli anni '80 in versione acustica, mentre chi suona può cimentarsi in un workshop con il chitarrista Maurizio Colonna.

Natura e benessere

Per chi ama la natura, sabato torna a Premilcuore la sfida della risalita controcorrente di un tratto del Rabbi con la Salmonata Umana 2019; domenica invece è in programma una passeggiata all'Acquacheta per ripulire il sentiero. Al giardino botanico di Valbonella, un percorso dedicato ad Arte e natura.

Mostre

Concludiamo con le mostre: in occasione della Festa della Musica, solo venerdì, Una storia degli spettacoli dal Settecento a oggi; a Santa Sofia continua La dolce vita nella fotografia di Giovanni Valbonesi, mentre a Forlì ci sono "Le città invisibili" di Italo Calvino, i "Probabili dettagli" di Giuseppe Bertolino e Michele Truppi e "Caro babbo Geppetto" all'Angolo Mazzini.