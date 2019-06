Dal trekking al Corniolo alla maratona... dantesca, passando per il Canapa Festival: tutti gli eventi del weekend

Eccoci arrivati al secondo weekend di giugno! Sembra incredibile, ma c’è qualcuno che anche questo weekend non sa cosa fare. Ecco allora tutti gli eventi più interessanti in programma a Forlì e dintorni per il fine settimana!

Imperdibili

Gli eventi imperdibili di questo weekend iniziano venerdì sera con lo spettacolo "Zorba il Greco", per tutto il weekend ci fa compagnia il Canapa Festival al parco fluviale di Castrocaro che promuove l’uso della pianta per scopi medici. Tornati in città dopo aver partecipato al trekking tour alla scoperta del "nuovo lago" di Corniolo, imperdibile domenica sera l’evento all’Area Sismica "Das Cabinet des Dr. Caligari", con Edison Studio che porta la colonna sonora dal vivo!

Musica

Oltre a "Zorba il Greco", questo weekend offre alcune interessanti proposte musicali: per chi ama i borghi, ci sono concerti di fine stagione, bande in piazza e raduno degli alpini, mentre sabato sera a Forlì live al Wild Horse: si festeggia all'aperto con i Mobius. Per "Buonanotte Suonatori" allievi, maestra e orchestrano salgono sul palco. Domenica il concerto “Sulle Ali della Musica” con l'Orchestra Maderna e il Liceo Musicale. Sabato sera all’Abbey si presenta il documentario "La musica, un ponte fra i popoli".

Divertirsi alla scoperta di vino e birra, ma non solo

Venerdì e sabato torna a Bertinoro Vini e sapori in strada: due serate per il Sangiovese e l'Albana; per tutto il weekend a Villafranca c’è Birrafranca che ha in programma diversi concerti interessanti. Musica e prelibatezze anche a Romiti in Festa , così come a E...state in campagna, la festa di paese di Carpinello giunta alla seconda edizione.

Un weekend in movimento

Per chi abbia voglia di mettersi in movimento, oltre al già citato trekking tour al “nuovo lago” del Corniolo, cosa c’è di meglio di una pedalata ecologica nei meandri del fiume Ronco? Forse la Run To End Polio Now 2019... A partire da sabato, per chi preferisce assistere a Forlimpopoli c’è il Basket sotto la Rocca.

Mostre

Oltre a raccomandare a tutti quanti non l’abbiano ancora visitata di non perdersi "Ottocento", un grande viaggio nell'arte italiana tra Hayez e Segantini che volge ormai al termine, ricordiamo le ultime mostre inaugurate: “Reflexio-Riflessione”; "Probabili dettagli"; Vino e arte all'Angolo Mazzini.

Non è tutto!

Venerdì pomeriggio Anna Benzi presenta il suo libro di poesie Anima Polifonica al Palazzo del Monte di Pietà e in serata si vola in Africa grazie al racconto "100 giorni di Africa", il viaggio di nozze di Isabella e Luca da Inzir. Sabato mattina all’Hotel Globus c’è il convegno Impresa 4.0, un incontro tra pmi e innovazione, mentre nel pomeriggio gli studenti del Palmezzano portano in scena alla Zangheri lo spettacolo "Irene, l'artista del mondo". Domenica all’insegna della cultura e della condivisione con la maratona di lettura della Divina Commedia, mentre all’Ex Asilo Santarelli tra foto e quaderni si ricordano le scuole d'infanzia forlivesi.