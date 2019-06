Dalle sagre alle canzoni di Lucio Dalla, una Notte Celeste e tanto altro per questo weekend in città

Finalmente ci siamo messi alle spalle le elezioni e possiamo goderci il weekend in santa pace! Se non sai ancora cosa fare questo fine settimana, sei nel posto giusto: ecco a te tutti gli eventi per venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 giugno! Dalla gastronomia agli eventi fino alle manifestazioni dedicate ai nostri amici cani, la noia è bandita!

Gusto e divertimento

Cominciamo dalle sagre che si sa, il buon cibo e il buon bere mettono sempre di buon umore: per tutto il fine settimana tre giorni tra birre artigianali, street food e concerti live con la Festa della Birra a Civitella; venerdì e sabato a Vecchiazzano c'è la Sagra della rana e della polenta, mentre per chi abbia voglia di assaggiare qualche ricetta straniera, l'ideale è la cena multietnica di sabato!

Ciclismo e natura

Per gli amanti della natura e del ciclismo, venerdì inizia il Giro d'Italia Under 23: l'arrivo sulle montagne del Forlivese, e fa tappa a Mortano (Santa Sofia). Ancora sabato 15 in occasione della Notte Celeste 2019, è in programma su prenotazione una visita guidata in e-bike, alla scoperta delle "meraviglie dello Spungone".

Musica e spettacolo

Non mancano gli eventi anche per chi è appassionato di musica e teatro. Sabato e domenica a Galeata ci sono Lino Guanciale, Alessandro Vanoli e Marco Morandi in scena con "Le parole e il mare", mentre venerdì è in programma il Concerto di solidarietà per la Croce Rossa; sabato si può scegliere fra Dejavu in concerto con i successi soul e pop dagli anni '70 a oggi e l'omaggio a Lucio Dalla di Fiorella Mannoia, Peppe Vessicchio e Chiambretti in piazza Saffi.

Incontri e manifestazioni

Venerdì e sbato a Castrocaro Terme c'è la Notte Celeste 2019, con fontane danzanti, pic-nic stellato, yoga e relax; venerdì sera a Forlimpopoli un imperdibile Torneo di Beerpong, mentre sabato e domenica l'ex Fabbrica Battistini si anima di nuova vita con visite, aperitivi e performance artigianali. Domenica, se si ha voglia di aria aperta e natura, alla diga di Ridracoli c'è la Festa dell'acqua.

Amici a 4 zampe

Questo fine settimana ci sono ben due eventi dedicati ai nostri amici pelosi: sabato c'è Fido al centro commerciale: giochi e incontri per gli amici a quattro zampe, mentre domenica c'è la Festa del bastardino... e non al parco di via Dragoni.

Mostre e inaugurazioni

Per chi ama l'arte, ecco le principali mostre e inaugurazioni che si tengono nel fine settimana: impossibile non ricordare che la mostra "Ottocento" ormai è agli sgoccioli, e che domenica è l'ultimo giorno disponibile per visitarla. Non lasciatevi sfuggire l'occasione!

Sabato invece tornano in città "Le città invisibili" di Italo Calvino, reinterpretate da diversi artisti; proseguono le mostre Arte e gioia di vivere, La dolce vita nella fotografia di Giovanni Valbonesi, “Le eleganti carte di Antonello Moroni”, Ottocento in mostra, al Refettorio dei Musei San Domenico, “Reflexio-Riflessione”, e i "Probabili dettagli".

Storia e folklore

A proposito di leggende, misteri ma anche di costumi storici, segnaliamo due interessanti eventi per approfondire due tematiche molto diverse fra loro ma altrettanto interessanti: venerdì la conferenza "Templari: misteri, verità" nella sede di Confartigianato, mentre sabato Elio Ruffilli tramanda usi e costumi romagnoli in "Al dismarì d' Magalòt".