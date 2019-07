Notte rosa, Emilia-Romagna Festival e concerti jazz: tutti gli eventi del primo weekend di luglio

Dopo la tempesta di fulmini di mercoledì sera, tutto è tornato alla normalità e anche il tempo promette un fine settimana caldo e sereno. Come sfruttare al meglio il tempo libero, dunque? Ecco tutti gli eventi in programma a Forlì e dintorni per questo weekend: fra Notte Rosa, Emilia-Romagna Festival e tanto altro, non c'è che da scegliere e partire!

Feste e gastronomia

Venerdì e sabato a Tredozio un ricco programma con mostre, degustazioni di vino e scritture nel bosco per il festival "Tre d'Ozio"; a Dovadola si fa festa in piazza Berlinguer con gimkana per bimbi, menù sfizioso e musica; sabato inizia a Villafranca la Festa del Forese: concerti, carni alla brace e altre specialità, mentre domenica l'appuntamento è a San Benedetto: dalla polentà al ragù alla grigliata mista all'Osteria.

Imperdibile Notte Rosa, venerdì sera e non solo

Torna ancora una volta la Notte Rosa: a Castrocaro Macola & Vibronda accompagnano i Giovani Talenti della Romagna, mentre la voce di Luisa Cottifogli accompagna la Notte Rosa a Bertinoro, dove fino a domenica si festeggia in rosa con Tango, concerti e degustazioni. Anche la Fumettoteca approfitta dell'evento per proporre Fumetti in Rosa.

Emilia-Romagna Festival

Sabato parte anche l'Emilia-Romagna Festival, con il grande Uto Ughi ad aprire l'evento: domenica Emilia Romagna Festival gli consegna il Premio alla Carriera!

Musica e cultura

A Bertinoro il weekend offre, oltre al programma per la notte rosa, due concerti jazz con Flavio Boltro e Stefano Bedetti; a Santa Sofia domenica dalle 19 mercatini di artigianato, giochi e musica live animano piazza Matteotti, mentre a Civitella di Romagna sabato pomeriggio presentazione del libro Un esempio di koinè di un territorio: il borgo di Cusercoli.

Sport e natura

Per chi ama la bici, è possibile iscriversi alla Granfondo Terre del Sangiovese che si tiene domenica a Bertinoro. Al Giardino Botanico di Valbonella domenica mattina torna "A bug's life" per grandi e piccini.

Mostre

A Modigliana al Museo di Arte Moderna Il progetto Alpi presenta il Padiglione Asplund presentato alla Biennale di Architettura di Venezia del 2018; continua ancora "Probabili dettagli" di Giuseppe Bertolino e Michele Truppi, e alla Casa di Riposo Pietro Zangheri la mostra di Giordano Viroli.