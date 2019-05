Street Food Festival, Birrandello e Romiti Country: giugno inizia all'insegna del gusto, e non solo

Rieccoci alle prese con gli interrogativi filosofici: niente "essere o non essere", piuttosto "cosa si fa questo weekend?" Di seguito tutti gli eventi a Forlì e dintorni: non potrete dire "non lo sapevo"!

Eventi imperdibili

Ci sono appuntamenti attesissimi questo fine settimana, primo fra tutti il Finger Food Festival: piatti regionali, birre artigianali e musica in piazza da venerdì 31 maggio a domenica 2 giugno per assaggiare vere prelibatezze per il palato e...le dita! Ma non solo: dopo aver assistito all'incontro con Giancarlo De Cataldo, autore di "Romanzo Criminale", ci sono due giorni (venerdì e sabato) per fare un salto alla Sagra Romiti Country. Se siete appassionati di sport, e di Rugby in generale, lasciatevi tentare da una festa fino a notte fonda per i 40 anni della società Rugby Forlì 1979! Questo è anche il fine settimana del Birrandello: ormai è un appuntamento imperdibile per gli amanti della buona birra, e non solo!

Ancora prelibatezze

Non vi bastano il Finger Food Festival e il Birrandello, volete più prelibatezze? al Birrandello! Per fortuna ci sono la Sagra del cinghiale e domenica, per chi ha voglia di mangiare cose buone in compagnia, al mercato contadino di Civitella c'è "Voler bene alla Terra", in occasione dello Slow Food Day 2019.

Un weekend di musica

Se vi piacciono i concerti e la musica live, ecco qui tutte le offere del fine settimana: venerdì serata metal con il ritorno dei Gengis Khan o folk con i Modena City Ramblers al Birrandello; se preferite il jazz, eccovi accontentati: all'Abbey Pub c'è il Feeling Jazz Trio. Sabato, al Time, c'è Meteora, con "omaggio agli u2". Per Ipercorpo, ospiti musicali al San Giacomo sono Andrea Belfi, Pieralberto Valli e Laura Agnusdei.

Teatro per grandi e piccini

Fino a domenica a Forlì torna Ipercorpo 2019, che offre anche spettacoli e divertimenti per i più piccoli con Ipercorpo Family. Al Diego Fabbri venerdì va in scena "Il gatto con gli stivali".

Incontri e conferenze

Venerdì alla Fondazione Dino Zoli c'è l'incontro dedicato al tema "Il tessuto fra arte, design e impresa", mentre un documentario presenta a La Materia dei Sogni il progetto "La musica, un ponte fra i popoli". Sabato l'appuntamento è a palazzo Fantini con "Incontriamoci in giardino", per scoprire il palazzo e il giardino dalla storia centenaria, mentre al Circolo della Scranna la grafologa Barbara Taglioni svela con la grafologia curiosità e segreti di grandi romagnoli, da Pantani a Ruffilli passando per Guerrini e Campana. Per chi abbia voglia di conoscere e scoprire popoli e culture, c'è "Meet the Meeting" al parco urbano. Domenica, complice il ritornato bel tempo, al giardino botanico di Valbonella continuano le Visite guidate gratuite e, inoltre, si scoprono le erbe spontanee commestibili per i prossimi manicaretti estivi...

Mostre

Sabato inaugurano le mostre fotografiche "Dalle colline forlivesi alle spiagge ravennati" a Forlì e "Naturalmente... natura" a Premilcuore. Ricordiamo a tutti che a giugno la mostra "Ottocento", un grande viaggio nell'arte italiana tra Hayez e Segantini si chiude: non vorrete perdervela, vero?

Continuano le mostre Arte e gioia di vivere, “Mandarava”, “Le eleganti carte di Antonello Moroni”, la mostra antologica di Walter Piacesi al Glance Art Studio. E ancora "Nel ricordo" di Mastro Lupo, La dolce vita nella fotografia di Giovanni Valbonesi, "Conversazioni sulla fotografia", È qui. Un percorso fra luoghi, persone e arte, mentre alla Galleria Artistica c'è la mostra dell’artista forlivese Ilaria De Lorenzi. Alla Zangheri c'è "Piccola musica di primavera dedicata a mamma", e a Villa Saffi ci sono i suggestivi ritratti d’epoca realizzati dagli studenti del liceo artistico.