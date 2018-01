Si alza il sipario, sul palcoscenico i big: è il teatro il protagonista del weekend

Questo fine settimana arrivano sul palco del teatro Diego Fabbri due attori del calibro di Raoul Bova e Chiara Francini che porteranno in scena con "Due" i drammi, le illusioni e le vicende di una giovane coppia che inizia la convivenza. Ma "c'è chi arriva e chi parte" quindi per uno spettacolo che debutta ecco una mostra che invece termina il suo periodo di esposizione: ultimi giorni per visitare "XI Comandamento: non dimenticare" mostra antologica itinerante di Mustafa Sabbagh ospite ai Musei San Domenico.

INCONTRI - Riapre l'Apollo: a ridar voce allo storico cinema teatro per un giorno sarà l'artista longianese Claudio Ballestracci, che realizzerà insieme al compositore Christian Mastroianni una performance dal titolo "Echi di splendore". L'appuntamento, in programma domenica pomeriggio, si inserisce nell'ambito della chiusura della mostra "Sonoro interno" di Ballestracci negli spazi espositivi di "Arte al Monte". Appuntamento domenica alle 18 con l'artista Nitro, che incontrerà i suoi fan e firmerà le copie del suo nuovo album "No comment" edito da Sony Music.

TEATRI - Dopo la pausa delle festività natalizie, ripartono gli spettacoli delle stagioni teatrali: la prosa del teatro Diego Fabbri propone due volti noti al grande pubblico, Raoul Bova e Chiara Francini, che ci faranno riflettere con toni leggeri sulla vita di coppia e il tema della convivenza con lo spettacolo "Due"; al teatro Mentore di Santa Sofia sale sul palco in vesti diversi dal solito il pallavolista Andrea Zorzi con "La leggenda del pallavolista volante"; per i più piccoli tornano le favole del teatro Il Piccolo, in scena "Rosso Cappuccetto" della compagnia Teatro delle Briciole/Solares fondazione arte.

CONCERTI - La compagnia teatrale Qaos debutta con il suo nuovo musical "Born this way": una storia fantascientifica e le canzoni dell'artista italo-americana Lady Gaga sono gli elementi principale di questo spettacolo. Il 2018 di Area Sismica si apre con gli Spiritual Unity, un progetto aperto guidato dal contrabbassista Fred Casadei. Al Pepper di Forlimpopoli si esibiranno invece i Meteora che suoneranno i successi dance italiani e internazionali degli anni '80; aprirà la serata il cantautore Vito "Muskey" Muschitiello che presenterà dei brani tratti dal suo ultimo disco.

ESCURSIONI - In programma nel weekend una ciaspolata fotografica tra i sentieri del Parco Nazionale Foreste Casentinesi dove i partecipanti, accompagnati da una guida e da un fotografo professionista, godranno del tramonto dal crinale tosco-romagnolo.

DISCO e FESTE - Sabato sera sbarca al Time di Forlì "Baretta", una serata all' insegna di Acid Jazz, Funk e disco tutta in vinile.

MOSTRE - Ultime occasioni per visitare la mostra antologica itinerante di Mustafa Sabbagh "XI comandamento: non dimenticare" ai Musei San Domenico. In scadenza anche l'allestimento dei presepi a Portico di Romagna in cui questa tradizione è particolarmente sentita e la rassegna dei presepi artigianali a Terra del Sole.

