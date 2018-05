Weekend tricolore tra birra, stinco e grigliate: le tante idee da segnarsi nell'agenda

Il cinema internazionale fa tappa all'ex deposito Atr questo fine settimana con il festival di documentari "Meet the Docs!" in cui si alterneranno proiezioni, dibattiti con i registi e gli esperti, musica dal vivo. Ci sarà anche uno spazio ad entrata libera dove si potranno gustare i piatti di La Granadilla, Buffalo 500 grill e le proposte di birra Bifor. A proposito di birra, per gli amanti del settore, imperdile il Birrandello, tradizionale manifestazione che porta nell'area verde del polisportivo comunale di Roncadello alcune tra le bionde e le rosse migliori del mondo; quest'anno qualche specialità direttamente da Monaco di Baviera e dall'Oktoberfest. Il panino sportivo più lungo di Forlì vi aspetta coi suoi 200 metri di lunghezza alla Fondazione Don Pippo, ma non dimenticate di partecipare ai festeggiamenti del 72esimo anniversario della Repubblica italiana.

FESTA della REPUBBLICA - Per celebrare la ricorrenza italiana più importante, il Comune di Forlì e diverse associazioni del territorio, hanno preparato una serie di iniziative, inaugurate la mattina con letture ispirate ai valori e ai principi fondamentali della Costituzione italiana eseguite dagli studenti del Liceo Artistico e Musicale, da ragazzi di altri istituti e da cittadini.

MANIFESTAZIONI - Torna il Birrandello, la festa della birra di Roncadello di casa nell’area verde del polisportivo comunale “V. Cimatti”. Formula confermata anche per quest'anno con una birra speciale, una delle “Sei Sorelle” direttamente dall’Oktoberfest di Monaco di Baviera e molte altre specialità; non mancherà il movimento sul palco nelle diverse serate, con le esibizioni di Federico Poggipollini, cantante e chitarrista di Ligabue e dei Litfiba, e l'irriverente coppia del Duo Bucolico. All'Opera Don Pippo arriva il "Record del panino sportivo più lungo di Forlì", una merenda da 200 metri di panino con la nutella accompagnata dalle battute di Sgabanaza, musica dal vivo, stand gastronomici, passerella canina e molto altro. In perfetto stile americano torna l'appuntamento con Romiti Country che come al solito comprende specialità come carne alla griglia, stinco al forno, arrosticini, hamburger; inoltre ci sarà la musica live dei Country Owls e djset con balli country per tutti.

ESCURSIONI - A Modigliana, precisamente nella località di Montebello si svolgerà una giornata all'insegna di passeggiate, cibo e relax fra colori e profumi del bosco. L'iniziativa rientra nel programma della Wellness Week. A Ridracoli continua ad essere protagonista dell'estate la e-bike: per questo weekend abbinata ad una escursione fotografica.

CONCERTI - Nella cornice dei musei San Domenico,si terrà il concerto dal titolo "Fairy Consort", che rientra nel programma della 28esima edizione di "Sadurano Serenade", con protagonisti Paola Incani, mezzosoprano, Luca Dragani, flauto dolce, viole da gamba e sordone, Marco Felicioni alla traversa, Antonio Larcinese al liuto e Dana Stancu a viella, ribeca, violino barocco.

INCONTRI - Palazzo Fantini a Tredozio aprirà i cancelli consentendo la visita del proprio giardino, l'incontro con i proprietari e il giardiniere, oltre alla degustazione di vini di famiglia nella cantina storica del Palazzo. Nel pomeriggio i svolgerà il trebbo poetico per ricordare Maria Viginia Fabbroni nel 140esimo della morte. Nell'ambito delle iniziative a corollario della mostra ai Musei San Domenico, domenica si svolgerà un tour culturale in tandem e risciò attraverso le vie del centro che comprende la visita alla mostra. Ci saranno anche due momenti dedicati ai non vedenti e ipovedenti: grazie all’utilizzo di tandem e ‘risciò’, persone con disabilità visiva, accompagnati da volontari dell’associazione, potranno visitare in bicicletta la città alla scoperta dei palazzi e dei luoghi storici di Forlì in un’esperienza lontana dalla propria quotidianità.

MOSTRE - Ai Musei San Domenico la mostra "L'eterno e il tempo tra Michelangelo e Caravaggio" documenta quello che è stato uno dei momenti più alti e affascinanti della storia occidentale attraverso i dipinti di artisti come Raffaello, Correggio, Parmigianino e molti altri. Sempre al San Domenico si tiene l'inziativa "Quadri e forchette", un percorso culturale e gastronomico sui gusti e i cibi rappresentati nelle tele, con tanto di degustazioni a tema. Si intitola “Sacro e Profano – Le Arti tra ‘500 e ‘600” la mostra aperta fino al 17 giugno negli spazi del Padiglione delle Feste a Castrocaro Terme e Terra del Sole. La nuova esposizione della Galleria d'arte contemporanea “Vero Stoppioni” di Santa Sofia si intitola "Cinema e arte. Dipinti di Miria Milandri" e proporrà un inedito dialogo tra i due linguaggi artistici. Arriva a Forlì "Libere anime. Lo specchio delle emozioni", la prima mostra personale dell'artista padovano C0110 ospitata al Darcy's Garage.

CINEMA - L'ex deposito Atr si trasforma in una sala di proiezione di respiro internazionale con la seconda edizione di "Meet the Docs!", la quattro giorno dedicata al cinema documentario che proporrà agli spettatori discussioni ed approfondimenti dopo le visioni dei film documentari, oltre che possibilità di godere delle specialità gastronomiche di due realtà del territorio accompagnate dalla selezione di birre del BiFor.

