Tutti festeggiano la Befana. E il weekend si porta via la grande mostra di Elliott

Se è vero che "chi ben inizia è a metà dell'opera" allora ci aspetta un 2018 pieno di divertimento e di imbarazzo della scelta sugli eventi dei fine settimana perchè questo primo weekend dell'anno è davvero scoppiettante. Da un lato sembrano davvero infinite le occasioni per fare un incontro ravvicinato con la regina dell'Epifania, sua maestà la Befana che accompagna dai canti tradizionali dei Pasqualotti porterà le sue calze piene di dolciumi e sorprese a tutti i bambini. Un esempio tra tanti? La discesa della Befana dalla torre civica di Civitella, diventata ormai una tradizione irrinunciabile per le famiglie del borgo ma non solo. Dall'altro lato un grande finale per la mostra di Elliot Erwitt che dopo diversi mesi di presenza costante ai Musei San Domenico si prepara per gli ultimi giorni di esposizione; dopo di che lascerà il posto alla nuova mostra dedicata alle opere del 500.

EPIFANIA - La Befana, protagonista assoluta del fine settimana, si manifesterà in tutte le sue forme in tantissimi luoghi dal centro storico di Forlì fino ai paesi in collina. Come ogni anno Piazza Saffi si tinge dei colori dell’allegria e della festa con le Befane che si caleranno dal palazzo comunale aiutate dai Vigili del Fuoci e porteranno ai tanti bambini le calze piene di dolciumi. Al palazzetto dello sport dei Romiti, la Befana arriverà a cavallo della scopa, certo, ma pure sui pattini. Al Parco Incontro di via Ribolle i volontari hanno organizzato un pomeriggio di festa con i canti popolari interpretati dai Pasqualotti di Fiumana. Anche nei paesi vicini non mancheranno le occasioni di incontrare la befana: a Civitella di Romagna è attesissima la tradizionale discesa della Befana dalla torre civica che porterà doni per i bambini e canti, vin brulè e scroccadenti per tutti. A Predappio vince la tradizione con lo spettacolo itinerante dei pasqualotti che porteranno i loro canti in tutte le zone del Comune. Come vuole la tradizione, a Santa Sofia l'Epifania si festeggia con i gruppi capeggiati da Befana e Befanotti che cantano nelle vie e nelle piazze, portando i loro auguri per un prospero 2018. Anche Tredozio accoglierà l'arrivo della Befana con il tradizionale corteo per le vie del paese, la calzetta distribuita a tutti i bimbi nel teatro San Michele e in conclusione il fantoccio della Befana verrà incendiato nel letto del torrente Tramazzo al suono della banda. Molte altre le iniziative legate all'Epifania nei vari quartieri della città.

PRESEPI - Tante le occasioni per rivivere la magia del presepe in tutte le sue forme e varietà: le vie del centro storico forlivese saranno il teatro del presepe vivente itinerante dei bambini, giunto alla sua 16esima edizione; a Portico di Romagna è il paese in cui la tradizione del presepe è particolarmente sentita: gli abitanti del paese hanno allestito con statuette e sfondi di ogni genere un centinaio di rappresentazioni della natività che potranno essere osservate passeggiando per le vie del borgo fino al 14 gennaio. Nella parrocchia di San Giuseppe Artigiano è l'artista napoletano Salvatore Tizzano ad aver allestito il presepe meccanico nel quale sono rappresentati sia gli elementi tipici della tradizione napoletana che le caratteristiche del quartiere di Bussecchio.

MANIFESTAZIONI - Cosa succede quando di sera le porte del museo si chiudono e le luci si spengono? Sabato e domenica i bambini potranno scoprirlo ai Musei San Domenico partecipando all'iniziativa dal nome “Una notte in Pinacoteca tra miti e leggende”.

MERCATINI - Ultimi giorni disponibili per fare compere nel tradizionale mercatino delle festività natalizie in piazzetta della Misura.

CONCERTI - Una serata che unisce la passione del vino a quella della musica in programma nelle cantine della Ca' de Sanzves dove si terrà il concerto e reading poetico "La faccia al vento, la gola al vino". Sul palco dell'X-Ray pub saliranno invece gli Absolute Beginners, tribute band del grande artista eclettico David Bowie. Un weekend dal sound variegato quello dell'Epifania che continua con una serata a tutto jazz al Naima Club dove si esibirà il batterista Roberto Gatto insieme al suo nuovo quartetto. Chiusura con il botto per la rassegna invernale ArtusiJazz. Sono quattro gli appuntamenti in programma sabato che culmineranno con il concerto serale del magistrale Enrico Rava.

ESCURSIONI - Domenica pomeriggio si terrà la visita guidata ad aggregazione libera dal titolo “Il drago e le aqiule, i delfini, le api e gli altri animali del centro storico di Forlì per bambini e adulti curiosi” ovvero un percorso alla scoperta degli animali-simbolo racchiusi nei tesori storico-artistici del centro storico mercuriale.

