Il weekend dell'Epifania non è solo tombole e befane: Romagna Tango Festival, musical a teatro e tanto altro

Se il buon giorno si vede dal mattino, il buon anno si vede dal primo weekend di gennaio? Nel dubbio, meglio non restare in casa ad annoiarsi... Ecco gli eventi a Forlì da non perdere, tutte le befane e non solo!

Gli eventi imperdibili:

Tutte le befane di Forlì

Ecco tutti gli appuntamenti delle befane a Forlì e nei quartieri. La befana arriva domenica al Palazzetto di Villa Romiti: Spettacolo, regali e divertimento con la Befana dei Romiti sui pattini; a Civitella ci aspettano dolcetti, vin brulè e clima di festa per la discesa della Befana, a Bertinoro gastronomia, vin brulè, Pasquolotti e lotteria per la notte dell'Epifania, a Portico di Romagna polenta, caldarroste, musica e una calza piena di sorprese, a Rocca San Casciano Befana in festa con i fuochi d'artificio e il tortello più grande del mondo.

Lunedì pomeriggio, i doni della Befana arrivano al parco Incontro a Forlì.

Weekend di Tombole

Sabato al Circolo Ricreativo Culturale Karl Marx premi e buffet con la “Tombola Viola”; domenica al Villaggio degli Elfi di Castrocaro si gioca alla Tombola del Riuso, e anche a Premilcuore c'è una mega tombolata per aspettare la Befana. Lunedì sera alla Sala Parrocchiale di Pianta serata di beneficenza con la tombola dell'Epifania

Weekend di danza e teatro

Per tutti gli amanti della danza più passionale di sempre, da venerdì a lunedì ci si può sbizzarrire tra Naima Club e Circolo della Scranna: danze, corsi ed emozioni con il Romagna Tango Festival!

Per chi desidera assistere a uno spettacolo emozionante e divertente, il Circo di Vienna è ancora a Forlì.

Gli amanti del musical hanno due occasioni, sabato e domenica, per divertirsi al teatro Diego Fabbri con il musical "Grease". Lunedì sera, sempre al Diego Fabbri, magia e divertimento con "Sotto la neve. Minuetto d'inverno" per grandi e piccini.

Weekend ed Epifania in spirito natalizio

Questi sono gli ultimi giorni per trovare dolciumi, addobbi e tante idee regalo nei mercatini della Fiera di Natale in centro a Forlì, mentre per un giro sulla pista di pattinaggio sul ghiaccio c’è ancora tempo fino al 12 gennaio.

Fino al giorno dell’Epifania compreso, a Dovadola si possono gustare tante bontà: dal cinghiale alle lasagne, un gusto diverso ogni sera con e Zoc'd Nadel; continua anche il magico Natale di Santa Sofia, a Modigliana resta acceso il Zoc ed Nadel: si mangia tutti insieme e si fa festa fino all'Epifania e a Rocca San Casciano le feste si "riscaldano" con e' Zoc ed Nadel, i fuochi artificiali e i tortelli alla lastra. Prosegue ancora il Mercatino di Natale alla Casa di Riposo Pietro Zangheri.

Non perdetevi i presepi, questo è l'ultimo weekend utile! Dal centro a Vecchiazzano, ecco tutte le Natività da ammirare a Forlì; nella chiesa di San Giuseppe Artigiano c'è il Presepe meccanico napoletano ambientato nel quartiere Bussecchio; a Bertinorno il Presepe in Grotta; a Rocca San Casciano sono in mostra gli Antichi Presepi Artistici, e a Modigliana sono previsti Presepi nelle chiese, artisti e mostre per un "Natale in Arte". Magia e suggestione anche a Predappio, con il Presepe della Solfatara. A Terra del Sole c'è la 31esima Rassegna dei Presepi, mentre a Forlimpopoli nella Basilica il presepe è animato con la voce di Benedetta Bianchi Porro. Per grandi e piccini, sempre a Forlimpopoli, al Museo Aldini, si possono ammirare anche i pop-up natalizi di Massimo Missiroli!

Weekend di mostre e cultura

Sabato si può andare alla scoperta della "Modigliana misteriosa" con passeggiate e racconti oppure compiere una visita a Palazzo Savorelli Prati. Lunedì tutti a Terra del Sole per riscoprire usi, costumi e vecchi mestieri della Romagna!

Termina domenica 5 la mostra "Residui" di Vernocchi, mentre lunedì 6 gennaio terminano "Nigthscapes", la mostra fotografica di Luca Campigotto e "Siamo tutti figli di questo mondo, riflessi della stessa umanità": mostra fotografica alla Galleria del Canale.

Prosegue la mostra fotografica “Gradazioni di luce”; negli orari di apertura di Burghetto si possono ammirare le fotografie di Giorgia Teti per la mostra "nell'Anima"; all'Angolo Mazzini continua la collettiva d'arte natalizia, con oltre 70 opere esposte, mentre in pediatria al Morgagni c'è la mostra “The game, il gioco (oggi)”.