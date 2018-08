Notte Bianca del Cibo, cinghiale, escursioni e concerti: è ricchissimo il menù del weekend

E' tutto pronto per il primo weekend di agosto nel forlivese. Spicca, ovviamente, la "Notte Bianca del Cibo Italiano" in programma in tutta Italia ma che vede Forlimpopoli come indiscussa capitale dell'evento, organizzato anche per celebrare la nascita di Pellegrino Artusi. Ma non è tutto: concerti, sagre, incontri, escursioni e chi più ne ha più ne metta. Sperando nella clemenza del tempo, gli appuntamenti sono davvero tantissimi.

CIBO e VINO - In tutta la Regione si festeggia questo weekend la Notte Bianca del Cibo italiano, ma la capitale sabeto sera sarà Forlimpopoli. Nell'Anno del Cibo Italiano e nel giorno di nascita di Pallegrino Artusi, si svolgeranno nella cittadina una serie di manifestazioni legate alla gastronomia e al mondo dei vini pregiati. Sabato, al Circolo DolceAmaro di Villa Rotta, si svolge la Festa della Birra: presente lo stand gastronomico in cui si possono mangiare piadina con affettati vari e patate fritte; non mancano inoltre musica e tornei di calciobalilla.

SAGRE - Non ha bisogno di presentazioni la Sagra del Cinghiale di Premilcuore che anche quest'anno non poteva mancare nel calendario delle occasioni estive da non perdere in cui mischiare tradizioni, cucina e divertimento.

INCONTRI - San Benedetto in Alpe presso l’Antica Abbazia è in programma In Die Monaco: una giornata unica dove poter scoprire la vita di un monaco benedettino attraverso gli occhi del pellegrino con la partecipazione alla Messa in Rito Monastico Antico, l'assaggio di prodotti creati dalle sapienti mani dei monaci; si prenderà parte alla distillazione di erbe officinali e attraverso una visita guidata si giungerà alla scoperta della voce e del canto gregoriano come strumento e fonte di benessere. A palazzo Fantini di Tredozio si terrà una mattinata tra musica e chiacchiere con Stefan Milenkovich, il violonista a cui sarà consegnato che racconta il premio alla carriera Erf. Al giardino botanico di Valbonella è il turno dei "Frutti del Bosco..attraverso i 5 sensi": una intera giornata alla scoperta del giardino botanico e dei frutti segreti del bosco, tra tante prelibatezze nascoste e sorprese.

CONCERTI - Due violoncelli, una chitarra e Vivaldi. Questa la semplice ed intrigante ricetta del concerto dei Vivaldi Six proposto da Entroterre Festival previsto sabato alla Pieve di Polenta. In piazzetta della Misura, in occasione del "Festival Strade Blu" suoneranno invece Riccardo Tesi & Banditaliana per presentare “Argento”, il nuovo album uscito lo scorso 11 maggio per Visage Music/distr. Materiali Sonori.

ESCURSIONI - Domenica si tiene una passeggiata gratuita al Centro Visita di San Benedetto in Alpe assieme agli addetti alla sorveglianza del Parco in cui si percorreranno antiche piste e sentieri dimenticati, in mezzo al bosco, vicino a vecchi poderi e attraverso pascoli fino a tornare all’abitato di San Benedetto in Alpe attraverso un percorso panoramico. Alla Diga di Ridracoli sabato ci sono un'avventurosa uscita in canoa fino alla “zattera” e un'escursione serale in battello elettrico con cena al rifugio Ca' di sopra. Domenica invece è il turno di "PedaLama": escursione facile alla portata di tutti con mountain bike elettrica fino alla foresta della Lama.

MANIFESTAZIONI - Continuano gli eventi estivi a Santa Sofia e dintorni: da sabato torna l'annuale appuntamento con la Festa dell'Avis nell'Area Feste e Parco della resistenza con stand gastronomici, musica e area giovani. Domenica a Spinello si terrà la Festa della Madonna e Festa dei Bambini con celebrazioni religiose, concerto del Corpo bandistico “C. Roveroni” e animazione per bambini a cura di Pro Loco Spinello. Anche quest'anno è giunto il momento di celebrare la Festa degli Alpini di San Benedetto in Alpe.

CORSI - Una giornata alla scoperta delle piante officinali nel Parco nazionale delle Foreste Casentinesi e dei tanti e proficui utilizzi che queste possono garantire. Tutto ciò che serve è conoscerle e sapere quanto chiedere loro aiuto.

MOSTRE - Proseguono gli appuntamenti espositivi con la grande arte contemporanea presso i locali del Glance Art Studio di Forlì che si propone come punto di riferimento per una serie di esposizioni dedicate alle correnti artistico-avanguardistiche del periodo 1950-1980, avviando un'indagine originale e supportata da opere di rilevanza museale. Modigliana ritorna a celebrare Silvestro Lega con una mostra tra opere conosciute e più ricercate, alla caccia della soluzione di alcuni misteri che hanno caratterizzato la vita del pittore che ebbe i natali proprio nel paese del Tramazzo. Ad “Arte al Monte” sono ospitate tre installazioni di altrettanti artisti del territorio che si misurano con tecniche profondamente diverse.

