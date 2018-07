Tra una pizza, una tagliatella e bomboloni caldi: balletti e concerti anche all'alba

MANIFESTAZIONI - Anche nel mese di luglio il centro storico di Forlì si anima con tante iniziative di stampo ludico, musicale, gastronomico oppure semplicemente ricreativo. Musica, incontri culturali, visite guidate, spettacoli: quasi tutte le sere le piazze principali ospiteranno appuntamenti per vivere la città anche d'estate, nelle serate in cui è più gradevole uscire all'aria aperta e divertirsi nel cuore della città. La terza edizione del Festival della danza si terrà nel cortile interno della rocca di Forlimpopoli e avrà come tema l'emancipazione femminile.

Si terrà a Teodorano, frazione sui rilievi del comune di Meldola, la tradizionale festa medievale di mezza estate, la serata in cui nel suggestivo castello del borgo, il passato lontano ritorna nella sua magnificenza. Anche a Premilcuore c'è qualcosa in programma nel weekend dal sapore antico: si tratta di una rievocazione medievale in costume fra gli antichi castelli di Montalto,Castel dell'Alpe e Premilcuore. Ad ogni modo: chi l'ha detto che la notte Rosa si festeggia solo in riviera? Scoprite tutti gli eventi più pink dell'anno in programma a Forlì e nei comuni limitrofi.

SAGRE - Sabato il comitato di quartiere di San Giorgio organizza nell'area di via Zampeschi l'edizione 2018 della “TagliaStella”. Il ruolo da protagonista sarà riservato alla gastronomia, oltre alle tagliatelle al ragù il menù propone la golosità dei bomboloni alla crema e alla musica. Appuntamenti enogastronomici anche con la Festa dell'Unità del Forese.

TEATRI - In occasione dell'inaugurazione dell'Emilia Romagna Festival al teatro Diego Fabbri va in scena, in anteprima nazionale, lo spettacolo "I racconti della Via della Seta", un balletto realizzato dal Chinese Danze Theatre Lanzhou, prima compagnia di balletto cinese.

CONCERTI - Al calar del sole guardando il mare all'orizzonte da Bertinoro, l' Enoteca Bistrot Colonna nell'ambito di Artusi Jazz presenta una serata di musica dal vivo con "Fabrizio Bosso & Julian Oliver Mazzariello". In questo “Rosa” week end di Luglio folto di eventi l’entroterra si associa alla Riviera per celebrare l’inizio dell’Estate e lo fa, come da ormai sua consolidata tradizione, in musica. Due gli appuntamenti previsti nel week end che segnano anche l’inizio di due differenti stagioni musicale ormai “storiche” per la cittadinà dell’Ospitalità.

ESCURSIONI - Continua l'estate della Diga di Ridracoli la canoa: sceglierete l'escursione in canoa che vi condurrà fino ad una delle zone più rilassanti e panoramiche del Parco Nazionale o la serata astro-fotografica in cui un fotografo professionista e un astrofilo vi faranno accedere a punti di vista inusuali ed esclusivi per scatti fotografici unici? E ancora: escursione in battello elettrico dalla diga di Ridracoli alla zattera del Comignolo con passeggiata fino alla maestosa foresta della Lama.

INCONTRI - A Valbonella in programma una visita guidata alla scoperta dei tanti insetti che abitano il Giardino con un piccolo laboratorio dedicato alla costruzione di una casetta per gli insetti in modo tale da poterla mettere nel proprio terrazzo a difesa dei fiori e non solo.

MOSTRE - Proseguono gli appuntamenti espositivi con la grande arte contemporanea presso i locali del Glance Art Studio di Forlì che si propone come punto di riferimento per una serie di esposizioni dedicate alle correnti artistico-avanguardistiche del periodo 1950-1980, avviando un'indagine originale e supportata da opere di rilevanza museale. Modigliana ritorna a celebrare Silvestro Lega con una mostra tra opere conosciute e più ricercate, alla caccia della soluzione di alcuni misteri che hanno caratterizzato la vita del pittore che ebbe i natali proprio nel paese del Tramazzo.

CINEMA - Ecco i film nelle sale cinema forlivesi.