Un weekend "Truck'n Roll": un viaggio tra scrigni culturali, cibo di strada, animali, castagne e concerti

Preparatevi a farvi sconvolgere la mente dalle suggestioni dello spettacolo Human del mentalista Francesco Tesei che, ancora una volta, ha scelto il teatro Dragoni di Meldola per mettere in scena l'anteprima nazionale del suo lavoro. Potrete poi anche farvi sconvolgere i palati in differenti modi: c'è la Sagra della Castagna a Premilcuore ma anche il "Truck'n'roll" in piazza Saffi a Forlì in cui i Food Truck invaderanno il centro storico con un'atmosfera anni '50, '60 e '70. Nel weekend si potranno scoprire gli scrigni culturali della città, con mostre, visite guidate e contest fotografici.

CIBO e VINO - Una lunga carovana di Food Truck in stile anni 50-60-70 è pronta ad invadere Piazza Saffi. Ape Car, carretti, roulotte, rimorchi e furgoni saranno protagonisti della nuova manifestazione dedicata al cibo di strada, "Truck'n Roll", in programma per tutto il weekend. Domenica a Civitella di Romagna, in piazzale Berlinguer, si terrà il pranzo di solidarietà a base di pesce "Il mare è servito" a favore del Santuario di Civitella.

SAGRE - Torna a Premilcuore la festa dedicata alla regina dell'autunno: due giorni dedicati alla castagna. Questa domenica la castagna è in abbinamento con il raviggiolo, prestigioso presidio slow-food.

CINEMA - Si conclude Sedicicorto, la quindicesima edizione del festival con 243 corti in proiezione provenienti da 46 paesi diversi.

DISCO e FESTE - Sabato sera inaugura il nuovo progetto artistico del Controsenso: si chiamerà "Vivveur - goditi i piaceri della vita" e per la prima serata il programma prevede l'esibizione del comico Gene Gnocchi.

FIERA - Chi ha dei figli probabilmente questo appuntamento lo ha segnato in agenda già da molti giorni. Sì perchè Animali in Fiera vi darà lapossibilità di entrare in contatto con tante razze di animali, cani, gatti ma anche rettili e cavalli e molto altro.

Gli eventi delle altre città:

CESENA - RAVENNA - RIMINI

(clicca su ogni città per scoprire i suoi eventi)

CONCERTI - Nella suggestiva cornice della Chiesa di San Giacomo ritorna Forli Open Music, una rassegna musicale unica nel suo genere grazie alla diversità dei linguaggi musicali proposti in cui la musica della tradizione storica si intreccia con quella del presente. Al Naima Club tutta un'altra musica con il live dei Joe di Brutto. A Bertinoro, si potrà ascoltare dal vivo il nuovo lavoro di Ugo Fagioli, musicista cesenate autore, compositore e un musicista poli-strumentista.

SPORT - Questo weekend si aprono i Campionati italiani di seria A e B di Ginnastica ritmica negli spazi del Palagassi di Forlì.

AUTO - Domenica si tiene il 16esimo raduno di Fiat 500 e macchine d’epoca a Meldola al parco Drudi. Le auto si raduneranno nel piazzale principale dell’Istituzione ai Servizi Sociali “D.Drudi”dalle ore 8.30 fino alle ore 10.30, le vetture saranno accolte dal nostro staff, effettueranno l’iscrizione con la consegna dei vari gadget

MANIFESTAZIONI - Questo weekend si svolgono alla Fabbrica delle Candele gli Stati Generali della Creatività, una ricca e articolata rassegna dedicata alla creatività, all'impresa culturale e alla scoperta della orange economy. In programma un nutrito palinsesto di eventi, incontri, convegni, iniziative, letture, workshop partecipativi, installazioni artistiche, proiezioni ed eventi musicali e artistici.

MERCATINI - Nuovo appuntamento sabato con il tradizionale Mercatino dell’Antiquariato che si tiene sotto i portici di Piazza Saffi e Corso della Repubblica a Forlì.

FOTOGRAFIA - La Biblioteca moderna e l'ex Pinacoteca di corso della Repubblica, con il suo scalone monumentale, saranno aperti in via straordinaria ai fotografi sabato dalle 14 alle 17 e domenica dalle 10 alle 17 per il contest fotografico Cartoline dal Merenda. Un’occasione per fotografare lo storico palazzo settecentesco progettato da Giuseppe Merenda, in attesa dei lavori che renderanno di nuovo fruibili le sale della biblioteca storica, tuttora inaccessibili.

TEATRO - Il mentalista Francesco Tesei scegli di nuovo il teatro Dragoni di Meldola per l'anteprima nazionale del suo nuovo spettacolo "Human". Dopo il tour del 2017, al Teatro Diego Fabbri di Forlì i ragazzi della Compagnia Teatrale Talitha Qum tornano a presentare "Mamma mia! Il musical".

ESCURSIONI - Si entra nel vivo del programma Autunno Slow, il ricco calendario di eventi che permettono di scoprire il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi: questo weekend è dedicato al Festival del Fall Foliage, momento speciale per ammirare i colori con cui si vestono i boschi e le foreste in attesa dell'inverno, con due giorni di escursioni ed iniziative per tutti.

INCONTRI - Al via la terza edizione del Festival Internazionale di Poesia, Video e Arti visive “L’orecchio di Dioniso” diretto da Walter Valeri, quest'anno dedicato al poeta e scrittore romagnolo a Tonino Guerra. Questo sarà il weekend delle Giornate Fai d'Autunno , la grande festa dedicata ai beni culturali: un'occasione unica per visitare luoghi solitamente chiusi al pubblico e guardare con occhi diversi il volto delle nostre città. Per quanto riguarda la letteratura invece sabato alla "Libreria Ubik" lo scrittore romagnolo Eraldo Baldini presenta "I giorni del sacro e del magico - Tradizioni «dimenticate» del ciclo dell’anno in Romagna".

La Fanzinoteca d'Italia a Forlì aderisce alla Settimana della Cultura e presenta l'esposizione "Fanzine: patrimonio dell'umanità e di culture", con visite guidate ed approfondimenti. Non mancano anche le proposte musicali: al Ridotto del Teatro Diego Fabbri, in occasione della presentazione pubblica del videoclip Danilo Rossi "The Great Gig in the Sky" - Ex Asilo Santarelli Forlì, si terrà un incontro con il Maestro Danilo Rossi, prima viola della Scala di Milano, che sarà intervistato da Gino Castaldo, importante giornalista e critico musicale. L'incontro affronterà i temi dell'uso del patrimonio culturale e dell'importanza che l'innovazione culturale si ancori alla memoria e all'identità dei luoghi.

MOSTRE - Con l'autunno torna la rassegna dedicata alla fotografia ai Musei San Domenico. Dopo Sebastian Salgado e Elliott Erwitt, il Complesso museale ospiterà la grande mostra retrospettiva dedicata a Ferdinando Scianna, famoso fotografo italiano che è stato ospite alla Settimana del Buon Vivere 2018 in occasione dell'inaugurazione dell'esposizione.