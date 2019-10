Food truck in piazza, sagre, cortometraggi, concerti e il ricordo di Saffi: weekend spettacolare

Animali in Fiera

Ci sono due giorni nei quali è possibile lasciarsi avvolgere dal fascino e dalla meraviglia di tutte forme di vita animale, per poterle conoscere, rispettarle e prendersi cura di loro. Nel weekend torna "Animali in Fiera" e la manifestazione dedicata a tutta la famiglia festeggia il suo decimo compleanno con una veste e una proposta ulteriormente arricchite.

Bicentenario di Aurelio Saffi

Per chi passa in queste sere da piazza Saffi, vedrà la statua di Aurelio illuminata di tricolore. Perché? Perché ricorre il bicentenario della sua nascita e Forlì gli dedica una ricco programma di incontri, mostre, visite guidate e un concerto della Banda città di Forlì, nelle giornate di sabato e domenica. Si va dalla lectio magistralis di Roberto Balzani (sabato) alle visite di Villa Saffi (in via Firenze), passando per mostre un concerto domenica pomeriggio in salone comune. Un occasione per scoprire l'uomo a cui è dedicata la principale piazza cittadina.

Vino protagonista

Bertinoro celebra il suo tesoro più prezioso, l’Albana. Lo fa con ‘Vino al vino’, due giorni dedicati alla cultura enologica, con un ricco ventaglio di appuntamenti. Clou della manifestazione sarà la IIIa edizione del Master dell’Albana Docg, in programma per domenica, mentre nella serata di sabato il centro di Bertinoro si anima con l’evento “L’Emilia – Romagna nel calice”, che offre ai partecipanti l’opportunità di degustare i grandi vini della regione, abbinandoli con i prodotti tipici del territorio.

Cibo di strada e musica in Piazza Saffi

E' il weekend di Truck 'n' Roll - Mangia Bevi Balla, la manifestazione dedicata ai food truck che torna nella centralissima Piazza Saffi. La lunga carovana di furgoncini attrezzati aspetta il pubblico per offrire il miglior cibo di strada accompagnato da rock'n roll e birra artigianale. I trucks sono stati selezionati e sono tra i più conosciuti ed apprezzati di tutt’Italia: Ape Car, carretti, roulotte, rimorchi e furgoni sono pronti a proporre con le loro specialità e il loro mondo colorato.

Sedicicorto

Ultimo weekend di Sedicicorto International Film Festival, la manifestazione che celebra il cinema breve. 240 le opere selezionate, provenienti da 125 paesi, sono 164 in competizione e 76 fuori concorso, scelte tra le 5108 sottoposte al comitato del festival. Numeri record, cifre che confermano l'importanza che l'evento forlivese, sempre sotto la direzione artistica del suo fondatore Gianluca Castellini e con il coordinamento di Joana Fresu de Azevedo, sta assumendo nel panorama internazionale, ormai una delle più importanti realtà italiane ed europee dedicate al mondo del cortometraggio cinematografico.

Sagre

Domenica a Portico di Romagna è in programma la 38esima Sagra dei Frutti del Sottobosco e dell'artigianato artistico. Tante buone cose da mangiare con i prodotti tipici del territorio: castagne e marroni dell’Appennino, poi funghi, tartufi e altri frutti del sottobosco. Domenica prende vita a Premilcuore la tradizionale Sagra della Castagna.

Giornate Fai e viste guidate

Sabato e domenica tornano le Giornate Fai d’Autunno con tante visite per farci emozionare. I giovani ciceroni del Fai ancora una volta accompagnano il pubblico attraverso itinerari a tema che vedono l’apertura di palazzi, chiese, castelli e molti altri spazi. Anche Forlì aderisce all’iniziativa con tre aperture suddivise su due itinerari tematici: il Viandante - a cura della Delegazione FAI Forlì - e Percorsi – a cura del Gruppo Fai Giovani di Forlì.

Proseguono le visite alla Rocca delle Caminate Eventi a Forlì

Rocca delle Caminate continua a essere visitabile nel mese di ottobre nei consueti orari, dalle 10 alle 19, con l’ultimo ingresso alle ore 17,30. Domenica alle ore 15,30, per chi desidera ulteriori approfondimenti, è prevista una visita guidata presso Rocca delle Caminate sul tema “dentro la storia”, curata dalla guida turistica della Regione Emilia-Romagna Chiara Macherozzi.

Concerti

E' il weekend di Forlì Open Music: da venerdì a domenica sono previsti 12 concerti tra musica jazz, sperimentale, elettronica e contemporanea, tra cui la data in esclusiva mondiale dell’incredibile chitarrista compositore improvvisatore statunitense Joe Morris e la data unica della monumentale orchestra Paal Nilssen-Love Large Unit, la più grande formazione al mondo dedita alla musica libera e all’incrocio e fusione di stilemi diversi. Arricchisce il programma, la mostra fotografica di Žiga Koritnik fotografo di fama internazionale specializzato nella fotografia di spettacolo, in particolare nell'ambito del jazz.

Sabato al Naima Club di Forlì si tiene la grande festa di inaugurazione della stagione 2019-2020 in compagnia dei Joe DiBrutto.

Domenica si tiene la 46esima edizione del Concerto di Musica Antica a Terra del Sole. A 500 anni dalla nascita di Cosimo I de'Medici una serata dedicata alla musica e al canto del periodo dal medioevo al rinascimento fino al barocco.

Teatro

Va in scena domenica alle ore 16,30 al teatro Diego Fabbri di Forlì "Mamma Mia il musical". Sul palcoscenico ci sarà una delle commedie musical più apprezzate degli ultimi anni con le magnifiche canzoni degli Abba eseguite dalla Filarmonica Carpena Magliano e dalla Compagnia teattrale Talitha Qum.

Ambiente ed escursioni

E' in programma sabato un'escursione gratuita per ammirare il bosco misto nella sua stagione più colorata e per scoprire il “fall foliage di casa nostra” alla diga di Ridracoli. In Romagna esistono dei massicci chiamati “Le Piccole Dolomiti” per le loro particolari conformazioni rocciose. Uno di quei paesaggi locali tutti da scoprire. Domenica parte così un nuovo itinerario della Scomfort Zone con la guida Mattia Fiorentini. Domenica sono in programma una breve passeggiata e un workshop di estrazione dei pigmenti di colore dalle galle di quercia, in collaborazione con la stamperia d’arte tessile Peromatto di Santa Sofia.

Musei

Musei Civici di Palazzo Romagnoli e San Domenico aderiscono anche quest'anno alla Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo, iniziativa giunta alla sua settima edizione, durante la quale poter scoprire la cultura in Italia con tutta la famiglia in modo speciale: musei, fondazioni ed altri luoghi espositivi si apriranno alle famiglie con visite didattiche, giochi a tema, iniziative speciali e attività pensate per l’occasione. Tante le mostre da visitare in tutto il territorio nel weekend.

Solidarietà

Appuntamento domenica pomeriggio alle ore 18 al Padiglione delle Feste di Castrocaro. L'Intero ricavato andrà a favore dell'Istituto Oncologico Romagnolo al Progetto Margherita "La mia mamma è bellissima".

E adesso cinema

