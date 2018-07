Un weekend di sapori e tradizioni: chef ai fornelli, note di jazz e rock e birre da assaporare

Le estati romagnole, si sa, sono rinomate per essere tra le più movimentate e festaiole. Forlì, non si smentisce neanche questo finesettimana con il mix tra musica dal vivo, stand gastronomici e degustazioni di birre al Buscherini Beer Fest, storica manifestazione che si tiene nel parco Buscherini. Per gli amanti delle serate in campagna, la versione collinare è nel parco fluviale di Santa Sofia dove il Brusatopa Festival propone serate di concerti dal vivo lungo il fiume Bidente.

CIBO e VINO - Portico di Romagna ritorna ad essere la capitale internazionale della cucina con l'edizione 2018 di "Chef sotto il Portico", kermesse gastronomica che riunisce nel borgo venti tra i migliori chef del globo provenienti da tutte le latutidini.

CONCERTI - Un weekend di musica dal vivo a Forlì e dintorni: nel giardino dell'Area Sismica, protagonista Daniele Roccato, contrabbassista solista e compositore, invitato a suonare in molti dei festival e delle sale da concerto più prestigiose del mondo; in occasione del 29esimo Premio Internazionale Carlo Alberto Cappelli, durante il quale verrà premiato il teatro comunale di Bologna, si esibiranno nel Gran Gala lirico 5 allievi dell'accademia di canto lirico di Bologna. Infine il Bertinoro Blue’Jazz Festival – Suoni dal balcone di Romagna, un vero e proprio concentrato di musica, contaminazione di sapori e tradizioni, aperto a tutti e a ingresso gratuito. Torna a Forlimpopoli il Didjin’Oz 2018, il festival internazionale che celebra il Didjeridoo, strumento fondamentale della cultura aborigena australiana. Il gruppo Flysuit si esibirà, invece, al ristorante "Un angolo di Germania". Domenica prende il via "Cam(m)inate tra note, parole e cultura", con un concerto all'alba nella suggestiva cornice della Terrazza panoramica della Rocca delle Caminate, primo dei tre appuntamenti previsti all'interno dell'iniziativa, un percorso ideato e coordinato da Ser.In.Ar. e Centro Diego Fabbri, con il contributo di Romagna Acque Società delle Fonti

MANIFESTAZIONI - La formula vincente del Buscherini Beer Fest rimane invariata anche per quest'anno: tante bionde e non solo, di varie marche e artigianali, stand gastronomici per tutti i gusti e soprattutto un menu musicale di ottimo livello. Domenica la piazzetta della Misura sarà animata dalla musica dei "Molleggiati", il duo formato da Michele Barbagli e Gabriele Graziani che proporrà il repertorio della prima parte della carriera di Adriano Celentano. Si concluderà alla fine del weekend la decima edizione della Festa dello Sport nel campo sportivo di Pievequinta: competizioni ed esibizioni sportive si mischiano al buon cibo e alla buona musica. Appuntamento con la musica in riva al Bidente: Brusatopa Festival propone tre serate di divertimento nell'area del parco di Santa Sofia con concerti e stand gastronomici.

ESCURSIONI - Continuano le visite guidate e le escursioni per scoprire tutti i segreti della diga di Ridracoli. Avete mai visto la diga dal basso? Vi siete mai chiesti com’è fatta dentro? Quali sono i sistemi di controllo? E' giunto il momento di dare una risposta a tutte queste domande. Puntuale come un orologio svizzero, sabato e domenica, al Campo Sportivo di Pievequinta di Forlì ritorna il “Moto Guzzi Memorial Zigolo”. Dedicato al campione forlivese Sergio Valentini, scomparso il 29 agosto 2003, è organizzato dal Moto Club “Aquile della Notte M.G.W.C. Forlì” ed è aperto a tutti i tipi di moto

MOSTRE - Proseguono gli appuntamenti espositivi con la grande arte contemporanea presso i locali del Glance Art Studio di Forlì che si propone come punto di riferimento per una serie di esposizioni dedicate alle correnti artistico-avanguardistiche del periodo 1950-1980, avviando un'indagine originale e supportata da opere di rilevanza museale. Modigliana ritorna a celebrare Silvestro Lega con una mostra tra opere conosciute e più ricercate, alla caccia della soluzione di alcuni misteri che hanno caratterizzato la vita del pittore che ebbe i natali proprio nel paese del Tramazzo. La Sala Galassi della casa di riposo Pietro Zangheri ospiterà fino al 19 luglio la mostra “Ci vorrebbe il mare…” di Egidio Tardozzi, ospite della struttura.

CINEMA - Ecco i film nelle sale cinema forlivesi.