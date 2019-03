Idee per trascorrere il weekend: "Lom a merz", omaggio agli U2, Barbara De Rossi, Ridracoli e Rocca delle Caminate nel menù

Teatro

Con "I fratelli Karamazov di Fedor Dostoevskij" si chiude la Stagione di Prosa della Stagione 2018/19 del Teatro Diego Fabbri di Forlì. La pièce (in scena da giovedì a sabato alle 21 e domenica alle ore 16) è interpretata da Roberto Sturno e Glauco Mauri, insieme a Paolo Lorimer, Pavel Zelinskij, Laurence Mazzoni, Luca Terracciano, Guilia Galiani e Alice Giroldini, mentre la regia è firmata da Matteo Tarasco.

Sono Barbara De Rossi e Francesco Branchetti i protagonisti de "Il diario di Adamo ed Eva", un recital a due voci, tratto dalla penna di Mark Twain, che prende vita sabato al Teatro comunale di Dovadola.

Concerti

I Meteora tornano dal vivo sabato al Time di Forlì con il concerto "Omaggio agli U2". Una serata dedicata interamente alla famosa band irlandese, in cui verranno riproposti i più grandi successi della trentennale carriera di Bono & co. Le note dei Genesis irrompono invece al Naima di Forlì con la tribute band Get'Em Out venerdì sera. Domenica, alle 18, all'Area Sismica arriva "The Fictive Five", la all-star band di Larry Ochs. Domenica alle 16, al Circolo Democratico Forlivese, in via Piero Maroncelli 7 a Forlì, si tiene il concerto della Tam Tangram Band, a favore di Arop Onlus.

Feste

Sabato ci sarà la Festa di primavera al Naima di Forlì in compagnia dei Joe Dibrutto che tornano nel locale di via Somalia per uno show live.

Incontri

Il Mamanet, lo sport ideato per le mamme, sarà al centro di un incontro sabato mattina al Foro Boario.

Prima tappa a Forlì per Huawei P Smart 2019 DoubleTap, la gara di talenti più attesa dai giovani utenti di TikTok & Instagram. L'appuntamento si terrà sabato alle 17 al centro commerciale Punta di Ferro. Domenica alle 17 i ragazzi della trasmissione televisiva "Il Collegio 3" saranno presenti al Centro commerciale Punta di Ferro di Forlì per incontrare i loro fans. “

Sabato Beppe Sangiorgi presenta il suo libro "Sotto le coperte non c'è miseria" alle 15.30 a Palazzo Romagnoli. E sempre sabato ha luogo il ritorno di Dante alla pieve di San Donato a Polenta con la lettura di Alessandro Merci.

Cultura

Domenica è in programma una pedalata dedicata all'anniversario della proclamazione dell'Unità d'Italia e alla mostra "Ottocento. L'arte dell'Italia tra Hayez e Segantini", che propone, fra gli altri, la narrazione del periodo antecedente l'unità nazionale.“

Manifestazioni

Sabato, nella Sala Parrocchiale di San Martino in Villafranca, via Lughese 135, si svolgerà una serata, promossa dal locale Comitato di Quartiere, dedicata ai "Lòm a Mêrz" e alla premiazione del concorso indetto per individuare l'attrice o l'attore che maggiormente ha divertito gli spettatori che hanno assistito agli spettacoli delle compagnie dialettali che si sono alternate nel corso dei mesi scorsi sul palco partecipando alla rassegna "4 sbacarêdi cun e nòstar dialet"

Arte in fiera

E' anche il weekend di "Vernice Art Fair & Contemporanea" alla Fiera di Forlì. E' la manifestazione ideata e creata appositamente per la crescita e la valorizzazione degli artisti e delle associazioni culturali.

Turismo

Domenica tornano le visite guidate ai piedi della diga di Ridracoli. Alle ore 14:30 (ritrovo alle ore 14.15 presso la biglietteria della Diga) si parte per un itinerario alla scoperta dell'invaso.

Dopo la chiusura al pubblico nel periodo invernale, Rocca delle Caminate sarà nuovamente visitabile ogni sabato e domenica dalle 10 alle 19, con l’ultimo ingresso alle 17,30

Mostre

Il San Domenico di Forlì stupisce il pubblico con i grandi capolavori dell'arte con la mostra "Ottocento. L'arte italiana tra Hayez e Segantini". La vetrina della Camera di Commercio della Romagna su Corso della Repubblica 5, ospita la rassegna "800 e più: forme d’Arte in vetrina", esposizione collaterale alla mostra al San Domenico.

A Palazzo Romagnoli è possibile ammirare al primo piano una retrospettiva dedicata all'artista romagnolo Enzo Bellini. La Galleria d’arte contemporanea “Vero Stoppioni” di Santa Sofia ospita la mostra “Moreni ospita Afro”. Continua al Porta San Pietro di Forlì la mostra “La forma delle nuvole” del pittore surrealista Simone David.

Palazzo del Monte di Pietà ospiterà la mostra "Le Chapeau", con l'esposizione dei grandi cappelli forlivesi. La squadriglia femminile “Albatros” del reparto scout Predappio 1 organizza una collettiva artistica under 20, dal titolo "ArtisticaMente insieme".

Alla Sala XC Pacifici di Forlì è esposta la mostra "Il matrimonio degli alberi", scatti di Giulio Sagradini.