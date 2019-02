Si accende il fuoco di marzo, si ride col carnevale e Giuliana De Sio e si cerca l'amore: un weekend colorato

Carnevale

Dopo gli appuntamenti al Ronco, a San Martino in Strada, in Zona Ovest e a Vecchiazzano, domenica a partire dalle 14 è previsto ancora un altro evento rivolto ai bambini e alle famiglie di tutta la città. Strani tubi, artisti di strada e gruppi a tema dei Quartieri accoglieranno bambini e famiglie nel piazzale davanti al Teatro il Piccolo con allegria e tante sorprese. Domenica, dalle ore 15.00, si festeggia il Carnevale anche Bertinoro. Nella suggestiva terrazza romagnola bimbi e adulti trovano allegria con la sfilata delle maschere dalla Piazzetta alla Piazza. Torna anche quest'anno il Carnevale civitellese, una delle più gloriose manifestazioni in maschera della Romagna. Sabato e domenica la manifestazione spegne ben 58 candeline.

Motori

Ritorna alla Fiera di Forlì Old Time Show. Estesa su un'area espositiva di 40mila metri quadrati (dei quali 20mila coperti), il Salone si caratterizza per elevato valore culturale e storico-documentale, andando a costituire per due giorni una sorta di museo temporaneo unico in Italia, per il quale il suo fascino e il suo potere attrattivo aumentano negli anni.

Mercatini

Un fine settimana da leccarsi i baffi in Piazza Saffi. Sabato e domenica il cuore del centro storico di Forlì ospiterà infatti il Mercatino Regionale Piemontese.

Teatro

Al Teatro Mentore di Santa Sofia sabato, alle 17.30, Accademia Perduta e il Baule Volante propongono “L'acciarino magico” di Andrea Lugli, con Andrea Lugli e Stefano Sardi. Due grandi interpreti del teatro italiano, Isa Danieli e Giuliana De Sio, protagoniste di "Le Signorine", approdano al Teatro Diego Fabbri di Forlì sabato alle 21 e domenica alle 16. "Le Signorine" è una commedia scritta da Gianni Clementi e diretta da Pierpaolo Sepe.

Lom a Merz

La Pro Loco di Castrocaro ripropone il fascino di un rito magico nella suggestiva Fortezza: domenica, dalle 15, si tengono le visite guidate al Museo Storico - Archeologico della Città, a cura di Elio Caruso, in occasione dei Lom a Merz. Il fuoco propiziatorio viene celebrato anche all'Agriturismo Camporosso di Civitella di Romagna con un weekend di eventi.

Concerti

A distanza di oltre un decennio, domenica alle 18, tornano all’Area Sismica Guigou Chenevier e Michel Mandel, indiscussi protagonisti della scena innovatrice francese fin dagli anni ’70. Un'orchestra esclusivamente femminile aggiunge un tono di rosa al panorama della musica classica e leggera. Si tratta della Pink Orchestra Santa Cecilia che giunge in concerto al Teatro Comunale di Dovadola il 2 marzo alle ore 21.

Baci in gioco

Sabato alle 22 al "Paese dei Ballokki" in via Mazzatinti 9 torna il Kiss Speed Date.

Incontri con la storia

Sabato alle ore 17,45 a Forlì, nella Sala Grande Coworking S. Lucia, in Corso della Repubblica, 75, si parlerà della Prima Guerra Mondiale con Don Beniamino DI Martino, apprezzato intellettuale e storico, autore del libro "La Grande Guerra 1914-1918. Stato onnipotente e catastrofe della civiltà".

Forlì celebra Fulcieri Paulucci di Calboli con una serie di iniziative organizzate dal Comune mercuriale in collaborazione col Liceo Scientifico Statale “Fulcieri Paulucci di Calboli” e l'Associazione Nazionale Mutilati Invalidi di guerra (Anmig), Sezione Provinciale di Forlì.

Sabato al Teatro Dragoni, dalle 9.00 alle 11.45 si tiene il convegno di studi "L'emigrazione tra Romagna e Connecticut. Una New Meldola a Litchfield".

Cultura

Sabato, alle 15.30, è Eraldo Baldini il protagonita de" I Sabati Romagnoli". Lo scrittore romagnolo presenta il volume "I giorni del sacro e del magico" a Palazzo Romagnoli. L'evento viene aperto, alle 15.30, dalla visita d'arte a cura di Anna Lisa Rosetti dal tema "L'eccellenza romagnola a partire dalle tradizioni della civiltà contadina: stampa a ruggine, plaustri e ceramica". Sempre sabato, alla Biblioteca Gino Bianco, via Duca Valentino 13, alle 16.30 ci sarò la presentazione del libro "Hannah Arendt, il '68 e la violenza" di Eugenia Lamedica. Introduce Gianni Saporetti.

Mostre

Il San Domenico di Forlì stupisce il pubblico con i grandi capolavori dell'arte con la mostra "Ottocento. L'arte italiana tra Hayez e Segantini". La vetrina della Camera di Commercio della Romagna su Corso della Repubblica 5, ospita la rassegna "800 e più: forme d’Arte in vetrina", esposizione collaterale alla mostra al San Domenico. A Palazzo Romagnoli è possibile ammirare al primo piano una retrospettiva dedicata all'artista romagnolo Enzo Bellini. La Galleria d’arte contemporanea “Vero Stoppioni” di Santa Sofia ospita la mostra “Moreni ospita Afro”. Continua al Porta San Pietro di Forlì la mostra “La forma delle nuvole” del pittore surrealista Simone David. Palazzo del Monte di Pietà ospiterà la mostra "Le Chapeau", con l'esposizione dei grandi cappelli forlivesi. La squadriglia femminile “Albatros” del reparto scout Predappio 1 organizza una collettiva artistica under 20, dal titolo "ArtisticaMente insieme".